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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                              СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок
родился до свадьбы...
- Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.

- Но у меня же полис!

- По полису можем загнуть, чтобы не мешал!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?
— Не обращайте внимание!
Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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