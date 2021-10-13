Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок
родился до свадьбы...
- Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?
Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть, чтобы не мешал!
Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?
— Не обращайте внимание!
Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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