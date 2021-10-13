Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок

родился до свадьбы...

- Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?

Хирург - Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.

- Но у меня же полис!

- По полису можем загнуть, чтобы не мешал!

Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно?

— Не обращайте внимание!

Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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