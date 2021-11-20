Как остаться друзьями после расставания: 3 правила

Некоторые пары хотят сохранить если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения — например, в память о прошлых годах или ради общих детей. Сделать это бывает не так просто, потому что расставание — в любом случае болезненный процесс. Как избежать вражды и отрицательных эмоций в такой ситуации?

1.Расстаньтесь достойно

Если вы хотите сохранить дружеские отношения, нужно уделить внимание тому, как пройдет расставание:

Не стоит переходить на личности, унижать и оскорблять друг друга. Помните, что слова, сказанные в гневе, чаще всего не отражают ваши настоящие мысли. Скорее всего, вы просто хотите задеть друг друга, а этого делать не стоит.

К расставанию лучше подготовиться заранее, продумав ваш разговор. Это поможет избежать лишних негативных эмоций и более четко донести информацию

Будьте искренними. Если вам наскучили отношения, вы разлюбили своего партнера и не хотите предпринимать шагов для возрождения давно забытых чувств — скажите ему об этом честно. Не придумывайте других причин, даже если вы предали своего партнера или изменили ему. Когда страсти утихнут, ваша честность будет оценена по достоинству. Как минимум, партнер не будет винить себя в распаде отношений.

Говорите только о своих чувствах, избегая обвинительных интонаций. К примеру: «Твоя мать надоела мне частыми визитами. Ты меня перед ней не защищаешь. Так что наше расставание — твоя вина» лучше заменить на «Я чувствую себя подавленно из-за того, что твоя мать вмешивается в нашу жизнь. Я не смогу смириться с этим, поэтому хочу расстаться».

2.Сделайте перерыв, прежде чем возобновить общение

Помните, как Лиз Гилберт из фильма «Ешь, молись, люби» восприняла развод? Это был невероятный стресс, она ненавидела мужа и время, проведенное вместе с ним. Что случилось, когда Лиз провела год без него? Она поняла, что благодарна бывшему и испытывает к нему самые теплые чувства.

Так и вам, чтобы свыкнуться с мыслью о расставании, нужно на какое-то время дистанцироваться от напоминаний о бывшем партнере:

Заблокируйте его в социальных сетях. Договоритесь с партнером, что на какое-то время вы будете заблокированы друг у друга, например, в инстаграме. Это поможет вам начать новую жизнь и вести профиль, не опираясь на мнение экс-бойфренда. А что еще важнее — не даст следить за его жизнью.

Займите время, ранее отведенное для партнера. Например, вы привыкли проводить выходные вместе: заказывали пиццу, смотрели фильм или занимались общим хобби. Теперь вам придется придумать, как развлечь себя в это время. Проведите время с друзьями, сходите на шоппинг или в клуб. Может, вы давно мечтали выучить французский язык? Сейчас самое время начать!

Отправьтесь в путешествие. Не обязательно организовывать отпуск на несколько месяцев — даже малейшая смена обстановки поможет вам перезагрузиться и отвлечься от мрачных мыслей. Отправьтесь с друзьями в поход или проведите время наедине с собой на популярном курорте.

3.Оставьте прошлое в прошлом

Нужно сильно постараться, чтобы перейти от романтических отношений к дружеским. Для этого нужно забыть о том, что было раньше, и начать все с чистого листа.

Если вы собираетесь увидеться, то не ходите в места, которые связаны с романтическими воспоминаниями. Мысли о том, что вон за тем столиком вы отмечали годовщину и были счастливы, могут сильно помешать вашей дружбе.

Будьте честны с собой. Если у вас до сих пор остались чувства — даже не пытайтесь искать дружбы с бывшим партнером. При каждой мимолетной встрече вы будете надеяться на возобновление отношений, а это вряд ли хорошая идея.

Избегайте флирта, интимной близости и разговоров на эту тему. Мимолетная интрижка с новым приятелем может и не привести к неприятным эмоциональным последствиям. Совсем другое дело — близость с бывшим партнером. Она может возродить отношения, тем самым перечеркнув ваши попытки двигаться дальше.

Помните о хороших моментах ваших отношений. «Забыть о том, что было раньше» не значит, что нужно забыть абсолютно все. К примеру, партнер вам изменил. Но ведь когда-то у вас была любовь, вы многое сделали друг для друга — правильно ли забыть об этом, зацикливаясь на плохом? Чтобы начать новую жизнь, необходимо простить бывшего и понять, что вы тоже не идеальны.

В любом случае главное — обе стороны вносят вклад в расставание. Не тратьте жизнь на обиду и месть бывшему партнеру. Забудьте о плохом и живите дальше — вам это нужно больше, чем кому-либо.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2351025729892256342

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