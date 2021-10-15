Как делегировать уборку мужу: 5 способов, которые сработают

Общество считает, что женщина в современном мире должна уметь всё. Она и есть приготовит, и детей вырастит, и на работе сделает всё по лучшему разряду. Но вот на все задачи не всегда хватает 24 часов в сутках. А ведь нужно еще за собой следить!

Дамы всячески пытаются вооружиться помощью мужчин. Особенно она полезна во время уборки. К сожалению, не все представители сильного пола относятся к такой идее положительно. Мы подготовили для вас причины, по которым мужчины не желают убираться, а также способы, помогающие приобщить мужа к этому делу.

Почему мужчины не хотят убираться?

Скорее всего, проблемы уходят корнями в детство. Наверняка родители мужчины холили и лелеяли его, поэтому уборка обходила его стороной. Также может быть, что в начале отношений женщина хотела показать, что умеет создавать уют. Влюбленная женщина взяла на себя готовку и уборку. А вот теперь хочет всё изменить, но получится ли?

Как сделать так, чтобы мужчина убирал

Если ваш избранник разбрасывает грязные носки по дому, а вас рассматривает как прислугу, значит, пора действовать. Попробуем делегировать ему уборку.

1. Ссылайтесь на занятость

Задерживайтесь допоздна на работе, проводите больше времени с ребенком и просите мужа, если он не занят, убрать.

2. Возьмите лаской

Если следует отказ, скажите, пусть нанимает уборщицу, так как в грязи жить нельзя. Сядьте и подсчитайте траты. Мужчина всё поймет.

Ни в коем случае не принуждайте. Попросите убрать и пообещайте отблагодарить. "Ты пока убери, а я испеку твой любимый пирог", - мотивирует, не правда ли?

3. Распределите обязанности

Спросите мужа, что он категорически не хочет делать во время уборки. Эти дела оставьте себе. Со временем вы можете договориться о том, что будете мыть посуду и готовить, а он убирать.

4. Протест

Ваш мужчина может воспринимать вашу работу по дому как должное и даже не желать поднимать вопрос об уборке. А вы устройте ему небольшой протест. Если он не хочет убирать, вы тоже этого не делайте. В какой-то момент беспорядок в квартире начнет действовать ему на нервы. Тогда вы сможете опять вернуться к диалогу.

5. Устройте игру

Если мужчина всё-таки согласился убрать, сделайте это занятие для него максимально комфортным. Включите танцевальную музыку и зажгите вместе.

Какими бы отличными ни были методы, изложенные выше, нужно понимать, что за один раз у вас не получится поручить уборку мужу. Годами он разбрасывал вещи по дому — значит, долго будет учиться этого не делать. Вам остается заручиться терпением. Но не вздумайте сдаваться!

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