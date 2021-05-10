Сильные православные молитвы: от сглаза и порчи, от нечистой силы, от алкоголизма, за детей

Когда мы прибегаем к Богу? В трудной ситуации чаще всего. Когда совсем припрет, как говорится, люди идут в храм. Начинают просить помощи у Спасителя. Он же никогда не откажет.

Именно в такие минуты, когда человека настигает отчаяние, и получаются самые сильные православные молитвы. Они исходят из сердца, всей душой вопиет человек к Богу, ища защиты и поддержки.

Увы, но, получив желаемое, люди забывают о Боге. До следующего раза, когда плохо станет. А Он ждет, терпеливо ждет. Всегда готов принять Свое чадо, утешить и укрепить его.

Как молиться в той или иной ситуации? К кому из святых прибегать за помощью? Как молиться Богу и Богородице?

Молитва за детей

Сильна материнская молитва за детей. Сильнее ее нет ничего. Не зря же говорят, что молитва матери со дна моря достанет и из огня выведет. Сколько таких случаев описано в православной литературе. Сыновья уходили на войну, а матери молились. Слезно просили Богородицу защитить чад их. И возвращались мальчишки живыми, без единой царапины прошли через всю войну.

Позвольте рассказать интересную историю о силе материнской молитвы. Случилось это не так давно, в наши дни. Жил-был мужчина. Отличался он горячим нравом: честный был, боролся с несправедливостью мира сего.

Ложь и зависть на дух не переносил, равно как и лесть. Но в какой-то момент слишком много несправедливости окружило его. И по старой русской традиции мужчина нашел отраду в водке.

Была у него старенькая мать. Молилась она за сына, просила о помощи Господа, Матерь Божью и святых угодников. Просила и сынка своего в храм сходить, к батюшке. Но тот о церкви слышать ничего не хотел, продолжая упиваться вином.

А тем временем первые "звоночки" для него начались. Сердце прихватило. Успели спасти, полежал в больнице, возвратился притихший. Мать молиться продолжает за сына, а тот в скором времени опять за свое принялся. И снова звоночек - сердце опять. И опять спасают его. Но в этот раз мужчина понимает, что скоро ему конец придет. И просит позвать священника.

Приходит батюшка, исповедует болящего более двух часов, причащает и соборует. В тот же день мужчина умирает.

Казалось бы, плохой пример. Мужчина-то умер, где тут помощь Бога? Да, он умер. Но умер как христианин. После исповеди и причастия. Существует поверье, что, если человек причастился в день смерти, прямиком в рай попадет. Отмолила старушка сына.

Вот она - сила молитвы материнской за детей. Где найти такую молитву, если в доме нет молитвослова? Мы публикуем прямо здесь, в статье.

Моли́тва о де́тях, ко Го́споду Иису́су Христу́

Сладча́йший Иису́се, Бо́же се́рдца моего́! Ты́ дарова́л мне́ дете́й по пло́ти, они́ Твои́ по душе́; и мою́ и и́х души́ искупи́л Ты́ Свое́ю неоцененною кро́вию. Ра́ди кро́ви Твоея́ Боже́ственныя умоляю Тебя́, Сладча́йший мо́й Спаси́тель: благодатью Твое́ю прикоснись сердца́м дете́й мои́х (имена́) и крестников мои́х (имена́) огради́ и́х стра́хом Твои́м Боже́ственным, удержи́ и́х от дурных наклонностей и привычек, направь и́х на све́тлый пу́ть и́стины и добра́, украси́ жи́знь и́х все́м до́брым и спаси́тельным, устро́й судьбу́ и́х, я́коже Ты́ Са́м хо́щеши, и спаси́ души́ и́х, и́миже ве́си судьба́ми.

О Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м мои́х ча́д (имена́), все́х отроко́в, отрокови́ц и младе́нцев, креще́нных и безымянных и во чре́ве ма́тери носи́мых. Укрой и́х ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ и́х во стра́хе Бо́жием и в послуша́нии родителям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует и́м поле́зное ко спасе́нию и́х. Вруча́ю и́х Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Молитвенное правило небольшое. Его легко выучить. Если же с чтением молитв по памяти дело не идет, перепишите или распечатайте себе.

Как молиться отцу за детей?

Вот мы все говорим о силе материнских молитв. А как же отец? Он что, в стороне стоит? Нет, конечно. Отец - это защитник семьи и ее опора. Как с мирской точки зрения, так и с духовной.

Сильная православная защита - молитва отца за сына или за дочь. Специальных "папиных" молитвенных правил не существует. Поэтому он молится так же, как и мама. Читая такие же молитвы. Или своими словами просит помощи Божьей и заступничества Богородицы за детей.

Молитва о крестниках

Существует ли сильная православная молитва за дочь духовную? Все молитвы обладают одинаковой силой. И зависят они не от собственных слов, а от того, насколько усердно человек молится.

Молиться за крестников необходимо. Восприемники от купели наставляют чад своих духовных на путь благочестия. Учат их жизни с Богом. К сожалению, в наше время истинное значение крестных в жизни крестника несколько искажено. Считается, что крестный - это второй родитель. Вот и заботятся вторые родители о внешнем благополучии ребенка своего духовного. Покупка дорогих подарков, развлечения, угождение потребностям чада. А о самом главном забывают. Крестный - не денежный мешок, который должен удовлетворять мирские хотения ребенка. На его плечи ложится более тяжелая ответственность - наставничество на путь духовный.

Какие есть православные молитвы за детей духовных? Вот же они, изучайте и берите на вооружение:

Боже, наш милостивый и небесный Отче! Помилуй наших детей (имена) и наших крестников (имена), за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах. Избавь их от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь.

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, во Иорда́не от Иоа́нна во́лею крести́тися изво́ливый и запове́давый на́м крещатися во оставле́ние грехо́в, поми́луй и спаси́ ча́до (имяре́к), мно́ю от купе́ли восприятое. Да́руй ему́ ве́ру несумне́нную, любо́вь к Тебе́, Спаси́телю на́шему и бли́жнему своему́. Са́м путеводствуй его́ путе́м спасе́ния, да преходя́ в во́зраст соверше́нный, духо́вных даро́в сподо́бится, теле́сное здра́вие до́бре сохрани́т и Ца́рство Небе́сное в душе́ (имяре́к) да произрастет из зе́рна горушнаго в дре́во благосенноли́ственное и до́брый пло́д принесе́т во сла́ву Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Мы просим Господа руководить жизнью наших чад духовных. Вот это настоящая помощь от крестных, какой она должна быть. Что полезнее для малыша: дорогая игрушка или духовная помощь?

Молитва о сиротах

Как молиться за детей и крестников - это понятно. Они счастливые, ибо имеют родителей и любящих крестных.

Но в мире есть детки, лишенные этого счастья. Их называют сиротами. Едва ли за них кто-то молится с самого детства.

Если в вашем окружении есть такой ребенок, не пожалейте нескольких минут. Помолитесь за него. Своими словами попросите у Бога заступничества за сироту. Просите Богородицу не оставить этого ребенка Своей милостью, взять его под Свой покров.

Молитва о здравии

Когда болеешь, хочется сострадания и ласки. Но не всегда удается получить желаемое от родных и близких. Особенно тяжело лежачему больному в этот момент. Но его и его родственникам нелегко.

Больной человек в семье - очень тяжкий крест. Не секрет, что у многих болящих портится характер. Они становятся более капризными, требуют повышенного внимания к себе. Домочадцы вынуждены работать, учиться и ухаживать за тяжело больным членом семьи. Говоря простым языком, от такой нагрузки "крыша поедет".

Как нести крест достойно? Если болеет взрослый - это страшно. Но он в силу возраста что-то понимает. Когда болеет ребенок - еще страшнее. Как объяснить малышу, почему он лежит в кроватке и когда встанет? Как смотреть в детские глаза, полные боли и отсутствия интереса к жизни? Есть ли какая-нибудь сильная православная молитва о здоровье ребенка?

Как мы уже говорили выше, все молитвы сильные. В болезни прибегают к целителю Пантелеймону.

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Родители больного ребенка должны просить о помощи Господа и Матерь Божью. Всем сердцем просить, искренне обращаться к Ним. Не бойтесь быть неуслышанными. Разве оставит Богородица в беде больного ребенка? Разве не поможет его матери? Едва ли.

Для поднятия решимости приведем пример. В православной семье родилась очень больная девочка. Врачи пророчили ей судьбу "овоща". Но мать ребенка не сдалась. Она принялась регулярно ходить в Казанский монастырь (г. Ярославль). В монастыре есть чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Женщина клала ребенка перед иконой, сама опускалась рядом на колени и слезно просила Матерь Божию о здравии своей малышки. Кроме этого, мама регулярно причащала кроху.

Прошло восемь лет. Сейчас девочка ничем не отличается от своих сверстников, а страшные диагнозы остались лишь в детской медицинской карте.

От сглаза и порчи

Существует ли сильная православная молитва от сглаза и порчи? Давайте сначала разберемся, что это такое.

Сглаз и порча - это бесовское оружие. На самом деле здесь вопрос больше психологический, нежели христианский. Дело в том, что бесы умеют внушать плохие мысли. У человека из рук все валится: на работе дела не идут, в личной жизни полная безнадега, денег вечно нет. Он начинает унывать, в голове крутятся нехорошие мысли. А тут еще пожаловался знакомой на черную полосу, она и заявила, что это порчу навели. Через знакомую бесы подвели человека к нужным мыслям. Человек начинает себя накручивать, бросается за помощью к бабкам-целительницам. Вместо того чтобы сходить в церковь, исповедаться и причаститься.

Но может ли бес беса изгнать, так-то если подумать? Все эти знахарки и колдуньи - такие же бесовские орудия на земле. Ходит человек к ним, а толка ноль. Только растет внутренняя пустота и уныние.

И что делать в подобной ситуации? Бросать своих бабок и прямиком в храм бежать. Чем скорее, тем лучше. Откроем секрет: те люди, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются и молятся, не подвержены "сглазу и порче". Они защищены от бесов.

Носите крестик, старайтесь жить правильной и богоугодной жизнью. Никакие бесы не смогут одолеть тогда.

Но вернемся к молитве. Есть ли сильная православная молитва от сглаза и порчи? Читайте "Отче Наш" и "Богородице Дево, радуйся". Все остальное расскажет священник. Желательно быстрее оказаться у него.

От нечистой силы

Иногда бывает так: сидишь дома в одиночестве, никого не трогаешь. Занимаешься чем-то интересным или бытовыми делами. И внезапно начинает обуревать животный ужас. От времени суток это состояние не зависит: может быть утром, а может быть поздней ночью.

С чем это связано? Знающие люди говорят, что бесы близко к человеку подбираются в тот момент. И страх нагоняют. Как защищаться в подобной ситуации? Можно простой Иисусовой молитвой. Можно воззвать к Богу своими словами, прося о защите. Есть ли сильная православная молитва от нечистой силы?

Как мы уже говорили выше, все молитвы сильные. Хотите защитить себя и свой дом от бесовских нападок? Читайте "Да воскреснет Бог".

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Эта молитва входит в вечернее правило. Молящийся осеняет стены квартиры или дома крестным знамением, читает данную молитву, а в конце осеняет крестом уже себя.

От пьянства

Жить в одной семье с алкоголиком - это беда. Хорошо, если он мирный. Хотя чего хорошего в грехе винопития, если так подумать? Но все же мирный пьяница безопаснее, чем буйный его собрат. Не дерется хотя бы.

Однако оба они тащат из дома все, что только можно променять на бутылку. Не дает жена или мать денег на выпивку, пьяница украдет что-нибудь из дома. Нет возможности украсть, или уже все растащил - украдет бутылку в магазине. Встанет с протянутой рукой, собирая милостыню на горячительный напиток.

А как семье быть? Жить с алкоголиком или все-таки пытаться спасти его? Конечно, второй вариант предпочтительнее. Только вот и кодировали несколько раз, и обещание бросить пить давал, и чего только не было. Все бессмысленно.

Молиться пробовали? Сильные православные молитвы от алкоголизма не помогли? Их не бывает, сильных таких. Все от молитвенника зависит. Как молимся, так и живем.

Не отчаивайтесь, если не получается все и сразу. Отмаливать пьяницу придется достаточно долго. Будут искушения: кажется, что он навсегда бросил пить, но как бы не так. Опять приходит домой пьяный.

Заказывайте молебен к иконе Богородицы "Неупиваемая Чаша". Перед этим образом молятся об исцелении греха винопития, о тех, кто употребляет наркотические средства. И молитесь дома. Читайте акафист "Неупиваемой Чаше". Вот видеозапись с данным акафистом:

Молитва о семье

Кому молиться за свою семью? Это может быть любимый святой, которого особо почитаете. А можно помолиться Пресвятой Владычице нашей Богородице. Просить Ее о покровительстве над семьей, о защите от всяких искушений и бед.

Влады́чице Преблагослове́нная, возьми́ под Сво́й покро́в семью мою́. Всели́ в се́рдца супру́га моего́ и ча́д на́ших ми́р, любо́вь и непрекословие всему́ до́брому; не допусти́ никого́ из семьи́ мое́й до разлуки и тя́жкаго расставания, до преждевременныя и внеза́пныя сме́рти без покая́ния. А до́м на́ш и все́х на́с, живу́щих в не́м, сохрани́ от о́гненнаго запале́ния, воровскаго нападе́ния, вся́каго зла́го обстоя́ния, разнаго страхова́ния и диа́вольскаго наважде́ния. Да и мы́ ку́пно и разде́льно, я́вно и сокрове́нно бу́дем прославлять и́мя Твое́ Свято́е всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Проблемы на работе

Вроде никогда нареканий не было со стороны начальства. А тут босс как с цепи сорвался. Все ему не так, все не устраивает. Хоть увольняйся. С одной стороны, работник знает, что начальник его ценит как сотрудника. Но с другой, этот постоянный прессинг в последнее время уже в печенках сидит.

Придется искать новое место? Подождите. Помолитесь для начала мученику Трифону. Утром едете на работу - молитесь. Пришли на рабочее место, прочитайте молитву мысленно, попросите мученика о помощи. И так каждый день. Глядишь, и отношение руководителя к вам изменится, или вы поймете, в чем его причина.

О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче всем, к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю!

Услыши убо ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою. Ты убо, угодниче Христов, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего тленнаго молитися за ны ко Господу и испросил еси у Него дар сей: аще кто в коей-либо нужде и печали своей призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго прилога злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде от диавола мучиму исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день страшный последняго нашего издыхания предстательствуй о нас, егда темнии зраки лукавых бесов окружати и устрашати нас начнут. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых бесов, и к Царствию Небесному предводитель, идеже ты ныне предстоиши с ликом святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас причастниками быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно удостоимся славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки. Аминь.

Резюмируем

Задача статьи - рассказать читателю о молитве. Не ищите сильной православной молитвы, ибо вся сила в каждом из нас. Молимся искренне и от души? Бог слышит, не оставляет нас. Молимся абы как, Бог тоже слышит. Но нужна ли ему такая молитва, по принципу "тяп - ляп"? Стучите - и откроется вам, ищите - и дано вам будет. Молитесь, просите и не унывайте.

Основные аспекты:

За детей молятся Господу и Богородице.

За крестников молятся так же, как за кровных детей. Ибо ответственность восприемников перед Богом выше, чем кровных родителей за чад своих.

Есть в вашем окружении сироты? Молитесь о них своими словами. Кто еще помолится о таких детях?

В семье кто-то болеет? Обращайтесь к Пантелеймону за молитвенной помощью.

Одолели мысли о порче? Гоните их скорее прочь. Читайте "Отче наш" и "Богородице Дево, радуйся". Поспешите в храм, побеседуйте со священником на эту тему.

Нужно защититься от нечистой силы? Молитва "Да воскреснет Бог" поможет.

В семье появился пьяница? Читайте акафист образу Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша".

За семью молятся Богородице.

Напасти на работе? Обращайтесь молитвенно к мученику Трифону.

Информация в заключение

Вот и все, о чем мы хотели рассказать читателям. Никогда не поздно прийти к Богу. Начинайте молиться, не ждите завтрашнего дня, выходных дней или очередного отпуска. Вчера прошло, завтра может не наступить. Есть только сегодня, им и надо жить.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

4 причины, по которым мужчины сбегают от женщин( https://otari.mirtesen.ru/blog/43908734214 )

Кто из этих милашек всех милее и краше? https://otari.mirtesen.ru/blog/43301971120/