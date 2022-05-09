Брачная история: 13 испытаний в отношениях Уильяма и Кейт, которые они преодолели после свадьбы

29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечали 11-ю годовщину свадьбы. Несмотря на то, что их брак считается одним из самых крепких в королевской семье, этой красивой паре пришлось пережить немало испытаний за время совместной жизни.

Скандальные выходки родственников, претензии персонала дворца, война с бульварной прессой, самоубийство медсестры Кейт и слухи об изменах Уильяма — вспоминаем, как Кембриджские справлялись с самыми тяжелыми ударами судьбы, которые обрушились на них за последнее десятилетие.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Однако первые годы их отношений были далеко не идеальными: журналисты следовали по пятам за молодой пассией принца; наследник престола медлил с предложением руки и сердца; а в прессе множились слухи о неверности обеих сторон. Все это привело к тому, что в 2007 году Кейт и Уильям решили взять тайм-аут и начали встречаться с другими партнерами. Однако «нагулявшись», они пришли к пониманию того, что совершили ошибку, расставшись друг с другом. Их отношения возобновились, а уже в 2010 году Уильям сделал Кейт предложение во время поездки в Кению. Год спустя они произнесли свадебные клятвы под сводами Вестминстерского аббатства, а за телетрансляцией торжественной церемонии, которую окрестили «свадьбой века», следили 72 миллиона зрителей по всему миру.

В этом году Кейт и Уильям отмечают не только десятую годовщину свадьбы, но двадцатилетие своих отношений. По словам королевского эксперта Кэти Николл, сегодня их семейный союз крепче, чем когда-либо. «Они сумели построить отношения, основанные на взаимном уважении, — поясняет миссис Николл. — Оба понимают, когда стоит пойти на компромисс, отступить или извиниться».

Более того, Кейт и Уильям научились извлекать пользу из различий своих темпераментов. «Герцогиня практически никогда не выходит из себя, обычно она довольно сдержана. Но Уильям, как известно, бывает вспыльчив, поэтому она знает, когда ему нужно уступить, — добавляет королевский эксперт. — При этом Кейт очень сильная личность — если она что-то задумала, то непременно осуществит. И тогда уже Уильям идет на компромисс и отходит в сторону». В частности, герцогиня берет на себя инициативу во всем, что касается семьи и воспитания детей. А ее супруг отвечает за публичный имидж, защиту своих близких и коммуникацию с внешним миром. Это негласное разделение сфер влияния, по мнению обозревателей, и делает семью Кембриджских такой крепкой и гармоничной.

Впрочем, это не значит, что жизнь Кейт и Уильяма абсолютно безоблачна. Разумеется, порой они сталкиваются с проблемами извне — публикациями нелестных материалов и грязных слухов в таблоидах, нападками персонала и даже судебными делами, в которых замешаны их родные. Однако за 20 лет вместе Кембриджские научились преодолевать любые испытания — все также держась на руки.

2011 год: Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушают этикет на собственной свадьбе

Несмотря на то, что свадьба Кейт и Уильяма была долгожданным событием как для королевской семьи, так и для всего мира, многие журналисты по-прежнему были враждебно настроены к невесте наследника престола. В прессе за ней уже закрепилось насмешливое прозвище «Waity Katie» (из-за того, как долго она ждала предложения от Уильяма), а репортеры продолжали с наслаждением копаться в ее бурном прошлом, обсуждая ее «неподобающие» наряды с вечеринок и прошлых бойфрендов. Так что свадьба стала для них еще одним поводом поискать изъяны в Кейт Миддлтон. А как известно, кто ищет, тот всегда найдет. К радости недоброжелателей, невеста действительно допустила ошибку в этикете: она так переволновалась, что забыла сделать реверанс перед Королевой. «Отличился» и принц Уильям, который попросил брата Гарри стать его свидетелем, хотя по традиции монархи могут пользоваться лишь услугами помощников. Однако, к счастью, об этих промахах новобрачных все скоро забыли. Красота этой пары и их искреннее счастье затмили небольшие недочеты церемонии.

2012 год: обнаженные фотографии Кейт Миддлтон попадают в сеть и становятся причиной международного скандала

Через год после свадьбы Кейт и Уильям отправились на южное побережье Франции, чтобы провести отпуск в частном доме, принадлежащем другу королевской семьи. Они никак не ожидали, что пронырливые папарацци последуют за ними и бесцеремонно вторгнутся в их личную жизнь. Но именно это и случилось. 14 сентября французский журнал Closer опубликовал фотографии Кейт Миддлтон, загорающей без верхней части купальника. Через пару дней скандальные кадры появились на страницах британских и итальянских таблоидов, вызвав настоящий международный скандал. Разумеется, королевская семья немедленно вмешалась. Ее представители через суд обязали журнал Closer удалить компромат с сайта, выдать все имеющиеся цифровые копии незаконно сделанных кадров и выплатить штраф в размере 5 тысяч евро. Другим изданиям тоже настоятельно посоветовали избавиться от аналогичных публикаций под угрозой судебных исков.

2012 год: медсестра Кейт Миддлтон совершает самоубийство

За первой беременностью Кейт Миддлтон, которая протекала достаточно тяжело, следили все британские журналисты. Сменив гнев на милость, они действительно беспокоились о здоровье будущей мамы и ее малыша. Но их австралийские коллеги оказались более бесцеремонными и придумали злой розыгрыш, который провернули во время пребывания герцогини Кембриджской в лондонской больнице имени короля Эдуарда VII. Радиоведущая развлекательной программы на 2Day FM в прямом эфире позвонила в медицинское учреждение, представилась Елизаветой II и потребовала немедленно позвать Кейт Миддлтон к телефону. Медсестра Джасинта Салданьи практически потеряла дар речи от звонка «Ее Величества», но попыталась выполнить все ее просьбы. На следующий день имя жертвы розыгрыша попала в заголовки мировых газет. Но вскоре страсти улеглись и все начали забывать о недоброй шутке австралийских журналистов. Все — кроме самой Джасинты Салданьи. 7 декабря 2012 года она совершила самоубийство в общежитии для медсестер в больнице, где проходила лечение герцогиня Кембриджская. Эта трагедия стала ужасным ударом как для представителей медучреждения и родственников погибшей, так и для Виндзоров, которые очень хорошо знали и ценили персонал больницы имени короля Эдуарда VII.

2015 год: начинают распространяться слухи о том, что бывшая возлюбленная принца Уильма родила он него ребенка

Девушка по имени Джессика Крейг считается первой любовью Уильяма — они познакомились, когда наследнику престола было всего 16 лет, но потом их жизненные пути разошлись. Ходили слухи, что в 2007 году (в период расставания с Кейт Миддлтон) принц вернулся к своей бывшей пассии, но их отношения опять не сложились. Уильям воссоединился с Кейт, а Джессика отправилась дальше искать свою вторую половинку. И нашла. Ее избранником стал профессор Джонатаном Бейли. Среди почетных гостей свадьбы оказался принц Уильям, который даже пропустил традиционный пасхальный обед ради праздника экс-возлюбленной. Журналисты сразу же обратили внимание на то, что невеста выходила замуж беременная, а дальше просто начали сопоставлять факты. Выяснилось, что за несколько месяцев до этой свадьбы (в конце 2014 года) принц Уильям летал в Мадрид на пресс-конференцию, где случайно встретился с Джессикой. На следующий день их уже засняли вдвоем на охоте. Ограничилась ли та встреча дружеским общением или между бывшими возлюбленными было нечто большее — никто не знал. Но это не помешало таблоидам сообщить сенсационную новость: у принца Уильяма скоро родится внебрачный ребенок. К счастью, Кейт оказалась достаточно мудра, чтобы не обращать внимания на эти ничем не подтвержденные сплетни.

2016 год: персонал королевского дворца объявляет «войну» Кембриджским

Следующий удар Кембриджским нанесли те, кто всегда находился рядом — персонал Кенсингтонского дворца. Впрочем, у дворцовых служащих действительно были веские основания предъявить серьезные претензии королевской семье. Brexit заставил всех британцев затянуть пояса потуже, исключением не стали и Виндзоры. Поэтому они задумались над сокращением заработных плат сотрудников на $5 тысяч в год. Разумеется, персонал возмутился и пригрозил устроить забастовку. Эта новость попала в британские газеты и выставила Кейт и Уильяма в очень невыгодном свете. Так или иначе, назревающий скандал удалось замять. «В настоящее время мы ведем переговоры с профсоюзом, — поспешил заявить прессе представитель дворца. — Мы очень высоко ценим наших сотрудников и надеемся достичь взаимоприемлемого соглашения».

2017 год: поведение дяди герцогини Кембриджской, Гэри Голдсмита, заканчивается судом и бросает тень на всю семью Миддлтонов

Как известно, в любой семье есть своя «паршивая овца». В семье Миддлтонов ей всегда был Гэри Голдсмит — родной дядя герцогини Кейт. В 2009 году его имя попало в заголовки испанских таблоидов после веселой вечеринки, которую мистер Голдсмит устроил на частной вилле на Ибице. Тогда он лихо раздавал своим гостям запрещенные вещества, не стесняясь вспышек фотоаппаратов. После этого Гэри публично покаялся, стал лучше следить за своим публичным имиджем и даже получил приглашение на королевскую свадьбу Уильяма и Кейт. Но это было лишь затишье перед бурей. Уже в ноябре 2017 году мистер Голдсмит учинил новый скандал, который привел его на скамью подсудимых. Началось все с того, что Гэри отправился вместе со своей женой на благотворительный аукцион, во время которого принял много алкоголя и запрещенных веществ. Уже по пути домой, в такси, уставшая супруга высказала свое недовольство его поведением. Это привело Гэри в ярость. Он начал кричать на жену, обзывая ее «проституткой» и «ничтожеством» (что подтвердил в суде таксист), а когда машина остановилось, мужчина выволок благоверную на лужайку и начал избивать. На следующий день жертва обратилась в полицию. После судебных слушаний, которые широко освещались в прессе, мистера Голдсмита оштрафовали на 5 тысяч фунтов стерлингов, а также приговорили к 12-месячным общественным работам и 20 сеансам реабилитации.

Казалось бы, такой урок Гэри точно должен был усвоить. Но, увы. После того, как мистер Голдсмит отработал свое наказание, он решил отметить это событие. Вместе со своими друзьями-собутыльниками Гэри оделся в стиле персонажей из популярного британского сериала «Острые козырьки» и устроил пьяную вечеринку прямо в центре Лондона. Мужчины учинили шуточную драку, после чего, шатаясь, разбрелись по домам. Нам и представить сложно, какой стыд испытывали Миддлтоны, читая первые полосы газет следующим утром.

2017 год: принц Уильям уезжает в Швейцарию без жены, где проводит время на горнолыжном курорте в компании модели Софи Тейлор

Софи Тейлор

В марте 2017 года, когда вся королевская семья готовилась к мероприятиям, приуроченным к одному из ключевых для Великобритании государственных праздников — Дню Содружества, принц Уильям неожиданно для всех устроил себе спонтанный отпуск без жены и детей. Он улетел на швейцарский курорт, где планировал пару дней подышать горным воздухом, покататься на лыжах и набраться сил перед тем, как вновь вернуться к королевским обязанностям. Но что-то пошло не так. И принц Уильям оказался в местном ночном клубе в компании двух блондинок модельной внешности, одна из которых оказывала Его Высочеству недвусмысленные знаки внимания. Разумеется, скоро прибыли папарацци. Журналисты быстро выяснили личность девушки, флиртующей с наследником престола. Ей оказалась австралийская модель Софи Тейлор. И уже на следующий день в прессе появились скандальные статьи, смакующие подробности «отношений» женатого принца с юной «обольстительницей», которые сопровождались размытыми кадрами из ночного клуба и полуобнаженными фотографиями самой Софи, которые репортеры нашли в интернете.

Сообщалось, что Кейт Миддлтон не поверила в измену Уильяма, но ей было неприятно, что ее муж дал повод для подобных слухов. «Она думала, дни бурного веселья миновали, остались в прошлом. Полагаю, для нее было унизительным читать в прессе новости про похождения Уильяма», — сказал королевский обозреватель. Вероятно, по возвращении домой герцога Кембриджского ожидала воспитательная беседа. Но вне зависимости от того, что произошло за закрытыми дверями дворца, уже через неделю после инцидента в Швейцарии чета Кембриджских вместе появилась на параде в честь Дня святого Патрика. И Уильям, и Кейт были в прекрасном расположении духа, тем самым окончательно развенчав домыслы о разладе в их браке.

2017 год: Меган Маркл появляется в королевской семье и «золотое трио» распадается

До появления американской актрисы Меган Маркл в королевской семье Уильям, Гарри и Кейт называли «золотым трио» — они прекрасно ладили друг с другом и часто вместе посещали различные мероприятие. Однако когда Гарри привел свою невесту, все стало меняться. По сообщениям инсайдеров, Уильям изначально отнесся к Меган Маркл настороженно, посоветовав брату «не торопить события». И это сильно расстроило Гарри. Оставалась надежда, что всегда дипломатичная Кейт Миддлтон сможет сгладить ситуацию, подружится с «американской принцессой» и помирить братьев. Первое время она действительно поддерживала избранницу Гарри и помогала ей освоиться среди Виндзоров, за что удостоилась характеристики «потрясающая» из уст Меган Маркл (в ее первом интервью после объявления о помолвке). Возлюбленная принца Гарри также навещала беременную третьим ребенком Кейт, звонила ей и делилась советами о правильном питании. Но дружбы между женами двух наследников так и получилось. Во-первых, «постаралась» пресса, которая постоянно сравнивала женщин между собой, что привело к разделению поклонников на два враждующих лагеря «Team Meghan» и «Team Kate». Во-вторых, они просто оказались слишком разными, чтобы стать близкими подругами. «Меган довольно независима, очень уверена в себе и очень хочет, как мне кажется, подружиться со многими в Лондоне, — говорила тогда королевский эксперт Кэти Николл. — Кейт же действительно очень занята, она растит троих детей и выполняет множество королевских обязанностей; тем не менее, она делает все возможное, чтобы поддерживать хорошие отношения с Меган».

Однако пропасть между Кембриджскими и Сассекскими неумолимо разрасталась. Осенью 2018 года пары официально разделили свои рабочие «офисы» и патронажи. А в начале 2020 года Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности, что только усилило существующий конфликт. Уильям до сих пор не смог полностью принять решение брата.

2018 год: британская пресса и мамы по всему миру обвиняют герцогиню Кембриджскую в том, что она выглядит «слишком идеально» после рождения третьего ребенка

23 апреля 2018 года Кейт и Уильям стали родителями в третий раз. Уже через несколько часов после родов счастливая королевская мама стояла на пороге больницы с малышом Луи на руках и радостно махала репортерам. Цветущий внешний вид Кэтрин, ее идеальная укладка и макияж, конечно же, отлично смотрелись на фотографиях, опубликованных в газетах, но расстроили многих женщин, которые проходили через опыт родов. «Нет сомнений, что герцогиня Кембриджская выглядит чудесно. Большинство женщин после родов выглядит как мешок с картошкой. Я бы вывесила свое фото, но вам бы после этого понадобилась помощь», — с невероятной самоиронией написала в Twitter репортер BBC Джейн Гарви. Ее поддержали и многие другие женщины. Они говорили о чудовищном общественном давлении, которое оказывается на «вчерашних рожениц», критиковали супругу принца за «пропаганду» нереалистичного образа матери и даже запустили флешмоб в формате «Кейт после родов/Я после родов». Тогда королевская семья никак не отреагировала на общественное недовольство, однако герцогиня Кембриджская все же прислушалась к мнению возмущенных женщин. Сегодня она активно занимается проблемами детства, раннего развития ребенка и женского восстановления после родов. А в 2020 году Кэтрин выступила в подкасте Happy Mum Happy Baby, где откровенно рассказала об ужасном токсикозе, который испытала на собственном опыте, главных трудностях материнства и ошибках молодых родителей.

2019 год: журналисты начинают подозревать, что у принца Уильяма была внебрачная интрижка с близкой подругой жены

Роуз Ханбери и Кембриджские

Иногда создается впечатление, что СМИ отрабатывают определенный «норматив» по любовницам принца Уильяма: раз в два года они объявляют имя новой внебрачной пассии королевского наследника и раздувают целую историю вокруг его предполагаемого романа. В 2019 году участь стать «таблоидной королевой слухов» выпала Роуз Ханбери — женщине, которая долгое время жила по соседству с четой Кембриджских и была близкой подругой Кейт. Ее заподозрили в тайной интимной связи с Уильямом, которая якобы имела место быть в 2018 году, когда супруга принца была беременна третьим ребенком. Инсайдеры с удовольствием рассказывали, что наследник престола нередко гостил в поместье любовницы без жены (однако почему-то не распространялись о том, где в этот момент находился муж и дети самой Роуз). По их словам, когда об интрижке узнала Кейт, она прекратила всякое общение с подругой и запретила Уильяму появляться в доме соседки. Скандал достиг такого масштаба, что представителям дворца пришлось выпустить официальное заявление и пригрозить таблоидам судом за клевету.

2020 год: Tatler публикует большую статью о Кейт Миддлтон (без ведома дворца)

25 мая 2020 года британский Tatler выпустил большой материал про супругу британского принца Уильяма под названием «Екатерина Великая». Журналисты не стали обременять главную героиню личной беседой, вместо этого собрали комментарии ее окружения. В результате материал получился достаточно спорным. В частности, в нем утверждалось, что Кейт Миддлтон «в ярости» из-за того, что Сассекские покинули королевскую семью и у нее стало больше работы. «Конечно, она улыбается и наряжается, но она этого не хочет. Она чувствует себя истощенной и загнанной в ловушку», — сказал один из «друзей» герцогини. Также в материале много внимания уделялось ссоре Кейт и Меган, которая произошла на репетиции свадьбы Сассекских, и параллелям между худобой супруги Уильяма и фигурой принцессы Дианы, которая страдала булимией. Вскоре после выхода майского Tatler Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, в котором потребовал от журнала удалить статью из онлайн-издания, потому что в ней содержится «ряд неточностей и ложных искажений». А затем Кейт Миддлтон подала на Tatler в суд. Ее решение полностью поддержали родные и действительно близкие друзья. «Это отвратительный, сексистский и позорный материал, — добавил источник, близкий к королевской семье. — Иронично, что любимый журнал монаршей семьи так унизил их [Кембриджских]. Герцогиня по природе своей застенчивая женщина, которая старается изо всех сил».

2020 год: фотографии Кейт Миддлтон без помолвочного кольца заставляют журналистов предположить, что в королевский брак переживает не лучшие времена

Если Уильям всегда появляется на публике без обручального кольца, и к этому поклонники уже привыкли, то Кейт, как правило, остается верна традициям. Однако в марте 2020 года в Instagram­-аккаунте (запрещенная в России экстремистская организация) Кембриджских появилась фотография, на которой супруга принца запечатлена за работой в розовом костюме Marks&Spencer и без знаменитого помолвочного кольца с бриллиантами. Многие журналисты и поклонники забеспокоились: возможно, отказ от символичного украшения — знак того, что брак под угрозой? Однако королевские обозреватели поспешили развенчать эти слухи. По их мнению, Кейт Миддлтон перестала носить кольцо из-за рекомендации частого мытья рук во время пандемии covid-19. Украшения на пальцах только мешают этому ритуалу. Поэтому поводов для беспокойства нет — герцогиня вернется к прежним привычкам, как только улучшится эпидемиологическая ситуация.

2021 год: принц Уильям принимает основной удар на себя после скандального интервью Гарри и Меган

В марте 2021 года Гарри и Меган дали интервью, которое вызвало широкий общественный резонанс. Откровения бывшей королевской пары сильно ударили по имиджу британской монархии. В ходе беседы с Опрой Уинфри Меган Маркл заявила, что Кейт довела ее до слез во время репетиции свадьбы (а не наоборот, как все считали раньше), а атмосфера во дворце была такой удушающей, что герцогиня Сассекская хотела совершить самоубийство. Она также добавила, что некоторые представители Виндзоров придерживаются расистских взглядов, поэтому ее сын был обделен титулом принца. Гарри не стал опровергать слова супруги и сам подлил масла в огонь. Он добавил, что больше 30 лет своей жизни прожил в «ловушке [монархической] системы», сам не понимая этого. После выхода этого скандального интервью многие обрушились с критикой на королевскую семью. Однако, как бы это ни было тяжело, Виндзоры предпочли воздержаться от вступления в «войну», которую развязали Сассекские, ограничившись кратким официальным заявлением и пообещав «разобраться в ситуации». Впрочем, однажды принц Уильям все же не сдержался. Через несколько дней на него набросились журналисты Sky News с просьбой прокомментировать выдвинутые Меган Маркл обвинения. «Наша семья абсолютно точно не расистская», — твердо ответил им Уильям и дал понять, что больше не намерен обсуждать эту оскорбительную клевету.

За годы совместной жизни Кейт и Уильям действительно столкнулись с множеством проблем, но благодаря своим личным качествам они смогли преодолеть все испытания. Мы поздравляем их с годовщиной свадьбы и надеемся, что они и дальше будут опорой друг друга, что бы ни происходило вокруг.

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