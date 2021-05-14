Выросшие пальцы Назара и другие чудеса святого Луки

Невероятная быль

Летом 2007 года я впервые побывала у мощей святителя Луки в Симферополе. И именно там от православного гида я услышала совершенно фантастическую историю о мальчике, у которого по молитвам святителя Луки заново выросли ампутированные хирургом пальцы, после чего он смог продолжить обучение игре на фортепиано и даже занял призовое место, участвуя в конкурсе. «Этот мальчик теперь живет в Москве, и москвичи могут с ним пообщаться», – закончила свой рассказ женщина.

Греческая икона святителя Луки из монастыря Сагмата

Эта история повергла меня в шок. И разве могла я знать тогда, что через несколько лет лично познакомлюсь и с этим мальчиком, и с греческим монахом, который собирает по всей Греции средства, чтобы отлить из серебра и подарить кафедральному симферопольскому собору раку для мощей русского святого, столь любимого греками.

Каково же было мое удивление, когда летом 2010 года я увидела этого мальчика в греческом православном лагере, правда, не «живьем», а на экране. Лия Абиева переводила нам документальный фильм о святителе Луке с греческого языка, и вдруг от нее я услышала ту же самую историю про отросшие пальцы…

Греческое почитание

Ковчег с частицей мощей святителя Луки из монастыря Сагмата

В Грецию меня пригласил архимандрит Нектарий (Антонопулос), ныне митрополит Арголидский.

До того как стать правящим архиереем, он был игуменом монастыря Сагмата, который прославился в последнее время благодаря довольно большой частице мощей святителя Луки и его чудотворной иконе, увешанной дарами от благодарных верующих, получивших помощь архиепископа-хирурга. Этот образ написан греческими иконописцами. На нем святой врач изображен с хирургическими инструментами в руках.

Чтобы поблагодарить святого за исцеление и другую его помощь, паломники со всей Греции приезжают в монастырь, где есть небольшой музей святителя. Здесь собраны его фотографии и личные вещи: архиерейская митра, части облачений, хирургические инструменты, научные труды и исследования, книги, картины, письма. Все оригинальные справки об исцелениях, документы, фотографии, портреты владыки Луки люди передают в музей святителя Луки. Среди экспонатов есть и справка об исцелении маленького пианиста Назара Стадниченко.

А началось все с того, что много лет назад греческий монах Нектарий купил в Крыму книгу протодиакона Василия Марущака «Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)» и заказал ее перевод на греческий язык.

Потом он много путешествовал по тем местам, где некогда жил святитель. В Сибири больше всего греку запомнились Туруханск, Енисейск и Красноярск. Иногда спать приходилось в школах и других помещениях, ничего общего не имеющих с уютными гостиницами. В Красноярске отец Нектарий посетил школу № 10, в здании которой в годы Великой Отечественной войны был эвакогоспиталь № 1515 (ныне там создан музей святителя Луки). В городе есть памятник святому, а по Красноярской епархии курсирует поезд «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)».

Монастырь Преображения Господня в Сагмата

В 2011 году в издательстве Троице-Сергиевой Лавры вышла книга «Безмездный целитель святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Житие. Чудеса. Письма», составленная архимандритом Нектарием. На его лекциях о святителе Луке среди слушателей всегда бывают те, кто получил исцеление по молитвам русского святого. Не раз монах и сам становился свидетелем чудес.

Однажды ему нужно было заплатить 3000 евро за обучение одного из тех детей, которых он привез в Грецию из России и Украины. В субботу у него была только 1000. Перед входом в его келью висела икона святого Луки. Монах посмотрел на нее и тяжело вздохнул. А утром в храм приехала супружеская пара и сквозь рыдания рассказала, что их ребенок очень серьезно болен. Они молились святому Луке, и отец увидел его во сне. Святой сказал: «Поезжай в монастырь Сагмата, отдай отцу Нектарию рубашку своего мальчика, чтобы он положил ее на ковчег с частицей моих мощей. Потом привезешь освященную на мощах рубаху ребенку. А еще оставь в монастыре 2000 евро. Они там нужны». И они оставили в монастыре 2000, которые пошли на оплату обучения русского ребенка.

Монастырь Сагмата. Реликвии, связанные со святителем Лукой

В Греции многие хирурги не начинают операцию без молитвы святителю Луке – и операции всегда проходят благополучно

В Греции многие хирурги обращаются к Луке за помощью не только как к святому, но и как к старшему коллеге. Они не начинают операцию без молитвы, и операции всегда проходят благополучно. Врачи подтверждают реальные случаи исцеления от рака людей, которые обращались к святителю Луке. По словам архимандрита Нектария, он был очень расстроен тем, что в России, Белоруссии и на Украине люди не верят в чудеса, пока не испытают их на себе двести раз, тогда как в Греции все нормально воспринимают рассказы о чудесах.

Однажды отец Нектарий сидел расстроенный в одной из наших гостиниц и перелистывал журналы. Вдруг он увидел на фотографии мальчика с иконкой святителя Луки, о котором собирал сведения. Через переводчика узнал историю исцеления Назара. Позвонив в Мурманск, через знакомого священника в течение двух дней разыскал мальчика и пригласил его в Грецию в детский православный лагерь, куда возил ребят из Симферополя, Ташкента и других городов России и стран СНГ.

Выросшие пальцы Назара Стадниченко

Назар Стадниченко

Как уже говорилось, впервые я увидела Назара в греческом документальном фильме о святителе Луке, созданном при участии игумена греческого монастыря Преображения Господня Сагмата архимандрита Нектария.

Чудо произошло с Назаром в 2001 году, а через два года после этого он познакомился с отцом Нектарием, который приехал на праздник святого Луки в Симферополь. По приглашению архимандрита Нектария четыре года подряд Назар приезжал в Грецию с разными группами детей, а потом и один стал приезжать в монастырь Сагмата, где у него даже была своя келья. Об этом Назар рассказал мне, когда я неожиданно для себя познакомилась с ним в гостеприимном доме Маргариты Сергеевны Волковой, вдовы писателя Олега Волкова.

Назар жил с родителями в Североморске, но лет десять тому назад его семья переехала в Москву, где он окончил колледж, а затем Институт телевидения и радиовещания (ГИТР) по специальности «звукорежиссура кино и телевидения». Учиться нравилось, музыка всегда сопровождала его по жизни.

Когда он учился в пятом классе музыкальной школы, понял, что хочет стать пианистом и связать свою жизнь с музыкой. Почти все свое время он уделял музыке. Но однажды в Феодосии, где мальчик гостил у бабушки, он прихлопнул тяжелой дверью пальцы. Сначала он увидел на стене красные капли, а уж потом размозженные фаланги двух пальцев. В ту же минуту начала болеть рука. Потом была ампутация – пришить пальцы было невозможно: железный дверной замок полностью размозжил их, так что обрубки просто зашили. Мама постоянно спрашивала врачей, как сын будет играть на фортепиано: «Может, протезы какие нужны?»

Назар родился в Черкассах, где родители святого Луки жили с семьей его старшего сына. В Феодосии Назара крестил в храме тот самый батюшка, которого рукополагал в священники сам владыка Лука. Поэтому неслучайно, что именно в этом храме мама Назара узнала об удивительном святом, которого можно попросить, чтобы «боли поменьше было, а заживление шло быстрее». Мама приложила к руке сына иконочку святителя Луки и мазала пальцы освященным на его мощах маслом.

– Так как я пианист и всю жизнь хотел заниматься музыкой, для меня это было ужасно, – вспоминает Назар. – Когда это все случилось, первая мысль была: как я буду играть на фортепиано?..

Но семья была верующей. И в Симферополе Назар и его мама приложились к мощам святого. Это было всего один раз: «120 километров – не наездишься особо». Своей детской молитвой мальчик молился так: «Святой Лука, я не знаю, что ты там будешь делать, но я хочу играть на фортепиано!»

Процесс заживления шел быстро. На третьей перевязке врач сказал маме:

Врач недоумевал: у мальчика заново начала расти кость!

– Я не знаю и не могу понять, что это такое, но у него начинает расти кость, появляется ноготь. Если бы осталась ногтевая фаланга, ноготь мог бы вырасти, но кость никак не может расти.

Каково же было его удивление, когда в течение трех недель у Назара полностью и без всякого изъяна заново выросли пальцы! И мама, а позже и отец Нектарий рассказывали врачу о святителе Луке, но врач был в недоумении, так как был неверующим. Он так и не поверил, что это чудо святителя Луки. Он сам неоднократно говорил, что прекрасно понимает, что такого быть не может, но кость выросла, и он пытался объяснить все с точки зрения науки… Тогда о журналистах и речи не было, но в храмах рассказывали об этом чуде, и люди узнавали.

Меньше чем через год после операции Назар занял второе место на фортепианном конкурсе «Североморские затеи». Мама поехала в Симферополь и в Свято-Троицком женском монастыре заказала благодарственный молебен у мощей святителя Луки. Она привезла копии диплома и медицинских документов, фотографию сына, на которой он держит иконку святого врача уже совершенно здоровой рукой. Именно благодаря этой фотографии в журнале Назар и познакомился с отцом Нектарием.

– Я очень благодарен и Господу, и святому Луке за чудо исцеления и за знакомство с таким замечательным и добрым человеком, как отец Нектарий. Благодаря его заботе в 14 лет я объехал всю Грецию, был на многих островах и на Кипре, – говорит молодой человек.

Все дети из детских домов, интернатов, неполных или многодетных семей, приглашенные отцом Нектарием из России и Украины, ездили в лагерь бесплатно – за счет пожертвований, сделанных греками. Эту благотворительную программу батюшка назвал «Мост любви». Назар до сих пор общается с детьми со всей России, которые приезжали в Грецию и с тех пор успели вырасти. Некоторые были поначалу далеки от веры. Назар помнит, например, как тяжело приходилось детдомовским детям из Ханты-Мансийска и Сибири. У них либо не было родителей, либо они вели беспорядочный образ жизни. Видя в Греции то тепло, которое дают им отец Нектарий и все греки, сознание детей менялось. В лагере некрещеные имели возможность креститься. Я лично видела, как отец Нектарий крестил и ребят, и их воспитателей. После крещения характер детей менялся к лучшему.

Благодаря судьбоносной встрече с отцом Нектарием Назар познакомился и подружился с внучкой святителя Луки Татьяной Войно-Ясенецкой, которая живет в Одессе. Два года подряд отец Нектарий приглашал в Грецию ее маму, а после ее смерти теперь туда ездит Татьяна, с которой Назар на «ты». Она врач-анестезиолог, а ее муж Сергей – врач-патологоанатом.

Чудотворная московская икона

Чудотворная икона святителя Луки в московском храме Успения Божией Матери в Путинках

Вы знаете хоть одну семью, где все были бы абсолютно здоровы и счастливы? Лично я не знаю ни одной и потому не устаю отправлять всех в московский храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках (Успенский пер., 4), где каждую пятницу в 17:00 (кроме дней Великого поста) служат молебны у чудотворной иконы святителя Луки с частицей его мощей. Судя по множеству даров на иконе, уже очень многие люди получили здесь исцеление. Об этом говорится и в тоненькой серой книжечке «Рассказы о святителе Луке (Войно-Ясенецком). Удивительная жизнь, ставшая житием. Житийное повествование для семейного чтения».

Впервые я пришла на молебен в этот небольшой, но очень красивый храм 9 мая 2013 года. И сразу расспросила его настоятеля протоиерея Алексия Гомонова о том, как эта икона появилась в храме.

По его словам, лет 15 назад среди больных городской клинической больницы на Страстном бульваре, которую духовно окормляли священники храма, был иконописец. Выздоровев после операции, он написал икону святителя Луки, которая не понравилась отцу Алексию, так как в ней не было фотографического сходства. Пока он думал, что делать с иконой, ее выставили для поклонения. И тут же выяснилось, что к ней не могли подойти бесноватые, – но помолившись и приложившись к иконе, они успокаивались. И сразу же от нее начались другие чудеса. Народ повалил. И тогда отец Алексий подумал: «Стоит ли ее переписывать? Пусть будет так, как есть».

В храме есть также икона с мощами святого целителя Пантелеимона. Сначала в храме молились только ему. Потом сделали молебен Пантелеимону и святителю Луке, которого называют русским Пантелеимоном, потом молебен стал еще сложнее – молились этим двум святым врачам, а также Серафиму Саровскому, Киприану и Иустине, Тихону Задонскому и святой преподобномученице Елисавете Феодоровне Романовой. В этом молебне было собрано много прошений разным святым (в том числе об исцелении от пьянства, наркомании и других страстей), но народ стал просить особо выделить святителя Луку, и теперь сердцевиной молебна стал акафист ему.

– Господь так устроил, что страдания, болезни и тяготы земные совершенствуют человека, очищают его. Господь же посылает людям наших помощников: целителя Пантелеимона, святителя Луку и других святых, – говорит отец Алексий. – Лишь только Господь даст им отмашку: «Давай помогай!», они сразу же устремляются помогать несчастным.

Исцеления не только тела

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Известны исцеления с медицинскими фиксациями «до» и «после». Трудно поверить, но одной девочке через диагностическое отверстие удалили опухоль весом в 10 килограмм. У другой женщины-инвалида была болезнь сосудов головного мозга. После молебна святителю Луке ее рвало день и ночь: из нее выходила какая-то чернота. Она надолго заснула и проснулась здоровой. Инвалидность сняли, и она умерла в преклонном возрасте.

Чудеса продолжаются, но записывать их некогда. Главное же чудо – это то, что люди, которые приходят к святителю Луке, потом начинают исповедоваться, причащаться, понимают, что болезнь – это лишь маленький эпизод в их жизни, который надо правильно пережить.

Вот ходила в храм Люба сорока с лишним лет, которая долго пыталась вылечиться от онкологии, но в конце концов смирилась: «Надоело мне цепляться за жизнь – пить водку с растительным маслом, голодать, мазаться чем-то. Ничего не помогает. Причащайте меня почаще». И ее причащали каждую неделю довольно долго. И на похоронах те, кто не видел Любу последние месяцы, ее не узнали: страдания и благодать Божия омолодили ее лет на двадцать. И почти сразу после ее кончины разрешились многие непростые проблемы в ее семье. Видать, Люба угодила Богу и молится теперь там о своих близких.

Важно, чтобы люди, прибегающие к небесным целителям, начинали вести духовную жизнь или укрепились в ней

– Всем нам придется однажды умереть. И настоящая проблема – то, что с нами будет после смерти, – говорит отец Алексий Гомонов. – Многие ходят к святым Луке или Пантелеимону до чудесного исцеления, а о том, чтобы исповедоваться и причащаться, то есть спасаться, и не думают. Но святитель Лука уникален тем, что пробуждает в людях святое, жажду духовной жизни. Слава Богу, что многие после молебнов святителю Луке уже не думают исцелиться любой ценой, понимают, что Лука сотворил для них чудо не для того, чтобы после исцеления они и дальше беззаботно бежали туда, где заработали свою болезнь. Святитель Лука сочетает в своем лице врача и архиерея, целителя и архипастыря. Молитва к нему влияет на общее духовное состояние человека. И важно, чтобы люди, прибегающие к небесным целителям, начинали вести духовную жизнь или укрепились в ней.

Прочитайте внимательно молитву к архиепископу-врачу: она ведь не об исцелении от недугов, а совсем о другом! Удивительно, но в ней мы просим Луку, чтобы по его молитвам Христос утвердил нас во Святей Своей Православней Церкви: «право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати» – и лишь потом просим: «земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страхе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление». Заметьте: в длинной молитве лишь одна маленькая просьба исцелить. Этот уникальный святой не только тела исцеляет, но и наши души.

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