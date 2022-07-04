Иудаизм: какие нееврейские народы его исповедуют

Изначальный смысл слова «иудей» — израильтянин из колена Иуды. После того, как вавилоняне захватили в плен десять колен Израилевых, племя Иуды осталось единственным представителем этого народа, и приняло на себя название «евреи». С течением времени их верования переняли и другие племена, не имевшие общих корней с евреями.

Фалаша

Один из наиболее известных нееврейских народов, исповедующих иудаизм — это фалаша — этнолингвистическая группа эфиопского народа амхара. Во второй половине XX века большинство их переселилось в Израиль, где сейчас проживает 130 тысяч фалаша. Вне Израиля осталось только около 6000 представителей данного народа.

О происхождении фалаша существуют разные версии. Сами они верят, что их народ происходит от сына царя Соломона и царицы Савской, Менелика, уехавшего на родину своей матери в сопровождении первосвященников и старейшин. Окружавшие их эфиопские христиане считают, что фалаша – потомки иудеев, бежавших от ига римлян.

Большинство учёных считает, что иудаизм распространился в Эфиопии благодаря еврейским купцам, проникнувшим в страну со стороны Египта или Аравии и поселившимся в ней в первые века нашей эры. Известно, например, что местные иудейские общины существовали в Аравии ещё во времена пророка Мухаммеда (1-я половина VII века). Христианское царство Аксум, охватывавшее Йемен и Эфиопию (IV-VI века), воевало с иудейскими общинами в Эфиопии и покорило их, но оставило их религию в неприкосновенности.

Меньшинство учёных считает, что «иудаизм» фалаша вторичен. Это своеобразная ересь внутри Эфиопской христианской (монофизитской) церкви, возникшая уже в Средние века. Она сродни ереси «жидовствующих» в России и другим подобным учениям в Европе, которые отвергли Новый завет и признавали святость и истинность только Ветхого завета.

Косвенным подтверждением позднего происхождения иудаизма в Эфиопии может служить тот факт, что фалаша совсем не знали иврита. Языком их «иудейских» богослужений был язык геэз – тот же, что и у эфиопских христиан. Он происходит от официального языка Аксумского царства.

Фалаша – не единственный нееврейский народ, сохранивший иудаизм с древних времён до наших дней. Другой такой народ живёт на территории России.

Караимы

Караимы, живущие в основном в Крыму и в Литве, также признают только Тору, но отвергают Талмуд. Их происхождение до сих является загадкой.

Большинство считает, что караимы – потомки хазар, принявших в IX веке иудаизм. Однако у этой, казалось бы, само собой разумеющейся теории, есть противники, и их аргументы весомы. Во-первых, хотя караимы и хазары – тюрки, но хазарский язык относился к булгарской группе тюркских языков, а караимский принадлежит к кыпчакской группе. Во-вторых, иудаизм хазар был талмудическим (впрочем, это не доказано), а караимы не признают Талмуд. Впрочем, караимы вполне могут быть потомками одного из кыпчакских этносов многонационального Хазарского каганата, принявшего официальную религию этого государства в искажённом виде.

Согласно альтернативной версии, караимы имеют сборное и позднее происхождение. Их предки пришли в Восточную Европу вместе с монголо-татарами. Караимы не древнее крымских татар. Некоторые из них приняли ветхозаветную религию ещё в Золотой Орде, некоторые уже на месте. Иудаизм караимов, согласно этой гипотезе, такого же «еретического» происхождения, как и иудаизм фалаша.

Хазары

Если верить переписке между хазарскими и испанскими евреями X века, то иудаизм, который приняли хазарские каганы и их окружение в начале IX века, был талмудическим, ортодоксальным. Если это так, тогда это единственный случай, когда нееврейский народ был обращён в талмудический иудаизм.

Проповедниками Талмуда в Хазарии могли стать горские евреи. Эта группа, происходящая от евреев, поселившихся в Персии ещё во времена Ахеменидов (V век до н.э.), в V-VI веках нашей эры расселилась на территории современного Дагестана. Власть Хазарского каганата в VI веке распространилась и на Дагестан. Горские евреи к тому времени, как многие считают, уже приняли иудаизм в талмудической форме.

Однако реальных сведений об иудаизме хазар очень мало. Упомянутая переписка вызывает большие сомнения насчёт своей подлинности. Ещё не так давно большинство историков, и не без основания, были уверены, что она фальсифицирована. Археологи не нашли свидетельств широкого распространения иудейского культа в Хазарии. По-видимому, если там исповедовался иудаизм, то только общинами евреев в этом многонациональном государстве и, возможно, узкой правящей прослойкой.

Буртасы

Русские и восточные летописи знают народ буртасов, живший на землях приблизительно современных Пензенской, Саратовской и Волгоградской областей. Сначала они находились под властью Хазарского каганата. С конца X века, когда князь Святослав Игоревич разгромил Хазарию, буртасы стали данниками Руси (вероятно, нерегулярными). В XIII веке буртасы превратились в подданных Золотой Орды.

Есть три теории этнического происхождения буртасов. Согласно одной, они были финно-угорским народом, родственным мордве; по другой – тюрками; по третьей – потомками аланов. Также неясна их окончательная судьба. Буртасы участвовали в Куликовской битве на стороне Мамая. В XVI веке они упоминаются в писцовых книгах Московского государства. Вплоть до XVIII века название буртасы иногда употреблялось к мишарям. Эти буртасы формально исповедовали ислам или православие (фактически были язычниками).

Существует интересное свидетельство Джованни Плано Карпини, папского посла к монголам в 1245-1247 гг. Он говорит, что монголы увели в плен много буртасов, и при этом называет их иудеями. Может быть, он ошибался?

Но можно предположить и другое. Буртасы, будучи под властью хазар, могли исповедовать иудаизм. Не исключено также, что их только принимали за иудеев другие народы из-за того, что буртасы долго состояли в подданстве Хазарии. Возможно, в иудаизм перешла какая-то часть буртасов. Слишком мало сведений об этом народе для определённого суждения.

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