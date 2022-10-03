Магда Геббельс и ее внучка, которая приняла иудаизм и считает, что в прошлой жизни была еврейкой

Вряд ли Магда Геббельс, супруга главного идеолога нацистского движения, могла предположить, что её внучка станет правоверной иудейской.

Детство

11 ноября 1901 года в семье талантливого немецкого инженера Оскара Ритшеле, родилась девочка, которую назвали Магдаленой.

Мать души не чаяла в малышке, а вот отец был неприятно удивлён немигающим, не-по-детски мудрым взглядом голубых глаз дочери.

-Это не мой ребёнок! Ты родила дьяволицу! - кричал папаша новорождённого ребёнка своей жене.

Через месяц он развёлся со своей женой Августой и ушёл из семьи.

Но Августа была женщиной красивой и сильной! Стала бы она переживать по такому поводу!

Ей ничего не стоило вскружить голову еврейскому промышленнику и по совместительству миллионеру Рихарду Фридлендеру!

Рихард Фридлендер - отчим Магды

Рихард всё делал для своей новой семьи, удочерил Магду, всячески баловал её, и относился к ней с истинно отеческой любовью.

Благодаря своему приёмному отцу, Магда получила великолепное, всестороннее образование: её отчим оплачивал ей уроки игры на фортепиано и на флейте, иностранных языков, рисования, иностранных языков, риторики.

Да и сама девочка как губка впитывала знания в школе, с удовольствием читала книги, прекрасно училась.

Но тут взбалмошной мамаше муж надоел, и она развелась с Фриндлендером.

Магда этот шаг матери не приняла, и в качестве протеста оставила себе фамилию отчима.

"Скандальная связь с иудеем"

А в четырнадцатилетнем возрасте Магда вдруг влюбляется в еврейского юношу, выходца из России - Виктора Арлозорова.

Магда и Виктор Арлозоров

Избранник Магды мечтал о создании еврейского государства, и практически "заразил" девушку своими "тлетворными" идеями.

Мать влюблённой девушки закатывала той скандал за скандалом, требуя порвать с "жалким иудеем" и прекратить скандальную связь.

Но упрямая Магда ничего слушать не хотела и каждый раз сбегала на свидание с Виктором.

Первый муж

Но, однажды, на пути Магды встретился импозантный, интересный мужчина по имени Гюнтер Квандт. Они всерьёз увлеклись друг-другом, и поженились в январе 1921 года. Через положенное время у счастливых родителей появился малыш, которого назвали Харальдом.

Надо сказать, Гюнтер Квандт оказался изрядным жмотом. И недовольство мужем у Магды росло, как снежный ком, увеличиваясь в размерах прямо на глазах.

Гюнтер Квандт - первый муж Магды, немецкий промышленник и предприниматель, фюрер военной экономики

Тогда она снова вспомнила о своей первой любви и написала письмо Виктору Арлозорову, который к тому момента уже был одним из известных лидеров еврейского движения в Палестине.

Между Магдой и Виктором завязалась активная переписка, преисполненная нежных чувств.

Гюнтер тоже был не дурак: он перехватил пару-тройку писем порочащего содержания и начал громкий развод, о котором писали все мировые СМИ. Только очень ленивый не писал тогда об этом бракоразводном процессе.

Но Гюнтер не на ту напал! Магда оказалась "та ещё штучка"! Уж как она раздобыла любовную переписку своего муженька - одному богу известно! Но перед судом предстала " бедная, несчастная, обманутая женщина "! Суд стал на её защиту.

В результате Магда стала владелицей шикарных апартаментов в центре Берлина, загородного имения и кругленькой денежной суммы, позволившей ей жить так как она хочет, ни в чем себе не отказывая.

Пылкий поклонник Йозеф Геббельс

В 1930 году принц Август Вильгельм пригласил Магду на митинг социал-социалистов в Берлинский дворец спорта.

Вот там Магда и увидела впервые Геббельса, который выступал с программной речью! А потом и познакомилась с ним. Геббельс был сражён красотой и умом Магды.

Семья: Магда и Йозеф Геббельс

Он был настолько восхищён ею, что даже представил даму своего сердца самому фюреру.

Тот выбор одобрил. Но тут Магда захотела и с Гитлером поближе познакомиться, но он быстро остудил её пыл, заявив: - Я женат на Германии!

И как Магда писала в своих воспоминаниях, она "стала женой Геббельса, чтобы быть поближе к фюреру".

Разобраться с первой любовью

Но прежде чем официально оформить отношения с Магдой, Геббельс, тщательно покопавшись в её прошлом и обнаружив связь с Виктором Арлозоровым, потребовал с этим разобраться.

-Виктор Арлозоров должен исчезнуть из твоей жизни раз и навсегда - заявил он будущей жене.

А та легко разобралась с этим вопросом.

Написав Виктору письмо, полное всяких нежностей, Магда вызвала его на тайное свидание.

Но вместо слов любви и нежных объятий, Виктор получил несколько пуль из пистолета. Правда, Магда то ли от волнения, то ли нарочно, но промахнулась. Виктору удалось сбежать но не надолго, его потом всё равно выследили агенты Геббельса и застрелили.

Конец семьи Геббельсов

В декабре 1931 года Магда и Йозеф Геббельс поженились. А шафером на их свадьбе был сам Гитлер. У них родилось шесть детей: пять дочерей и один сын.

1 мая 1945 года главный идеолог нацистского движения покончил со своей семьёй, отравив их цианистым калием, а потом и с собой.

По его приказу после смерти их тела были облиты бензином и сожжены.

Старший сын Харальд

Харальду повезло больше, ему была уготована более долгая жизнь. Надо, сказать, что Харальд был с Геббельсом в довольно теплых отношениях.

Харальд Квандт, старший сын Магды, и пасынок Йозефа Геббельса

Во время войны Харальд служил в авиации, а в 1944 году попал в плен к американцам. Уже находясь в плену, он получил прощальное письмо от матери, в котором она просила сына вспоминать о ней с гордостью и радостью.

А в 1947 году Харальда освободили, он вернулся в Германию и женился на Инге Бандеков.

Инга родила ему пять дочерей. Все девочки, кроме одной, четвертой, родившейся в 1962 году - Коллин-Бетины, впоследствии вели обычный образ жизни.

Когда Коллин Бетине исполнилось пять лет погиб её отец в автомобильной катастрофе, А когда ей исполнилось пятнадцать, от инфаркта умерла и её мать.

Возможно, ранняя потеря родителей как-то отразилась на психике девушки, но она росла очень замкнутой, не похожей на своих жизнерадостных сестёр.

Коллин-Бетина и религия

Когда ей было всего одиннадцать лет, девушка заинтересовалась вопросами религии и обратилась к книгам из родительской библиотеки. Странно, но особое внимание её привлекли именно книги по иудаизму.

Коллин-Беттина Розенблат - внучка Магды Геббельс

А когда ей исполнилось 15 лет, она познакомилась с компанией еврейских юношей, которые и просветили Коллин-Бетину, кем была ее бабка.

Весть о том, что её бабушка Магда была замужем за одним из тех "монстров, которые массово сжигали людей в печах", породила в тихой, впечатлительной девушке чувство гнетущей вины перед еврейским народом.

Девушка много путешествовала, а когда ей исполнилось 24 года, приняла иудаизм.

Колин-Беттина владеет известной ювелирной мастерской. Ее заказчиками являются многие знаменитости.

Когда ей исполнилось 27 лет, она вышла замуж за немецкого еврея Михаэля Розенблата. И, несмотря, на то, что брак потом распался, она оставила себе фамилию мужа.

А вообще, Колин-Беттина верит в переселение душ и считает, что в прошлой жизни она была еврейкой.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Адольф Гитлер также был евреем. Его паспорт, проштампованный в Вене в 1941 году, отыскался среди рассекреченных британских документов времен Второй мировой войны.Паспорт впервые обнародовали 8 февраля 2002 года в Лондоне. На обложке паспорта стоит печать, удостоверяющая, что Гитлер – еврей. В паспорте есть фотография Гитлера, а также его подпись и визовый штамп, разрешавший ему поселиться в Палестине.

Однозначно основания для сомнений в том, что Гитлер действительно был чистокровным «арийцем», имелись. Еще перед началом Второй мировой войны противники Адольфа Гитлера не раз пытались обвинить его в том, что в его роду были еврейские корни. Но официальная биография фюрера категорически это отрицала. Тем не менее точно известно, что отец Адольфа – Алоиз – был незаконнорождённым. Все детство Алоиз носил девичью фамилию матери – Шикльгрубер и только в юности перешел на фамилию отчима – Гитлер, а данные настоящего отца нигде не указывались.

Историкам удалось установить , что Мария Шикльгрубер долгое время работала в доме богатых евреев Ротшильдов, где познакомилась и стала встречаться с 19-летним еврейским юношей по фамилии Франкенбергер из состоятельной семьи. Родители юноши были категорически против его женитьбы на бедной немецкой служанке, поэтому Мария, родившая от него сына Алоиза, воспитывала его одна.Существуют данные , что Франкенбергер на протяжении многих лет оплачивал Марии Шикльгрубер содержание сына.

Есть также предположение, что Алоис родился у Марии от Соломона Майера Ротшильда. Стареющий Соломон Майер был помешан на молодых неискушенных «мэдхен», и не пропускал ни одной юбки. Хотя возможно, Франкенбергер – подставное лицо, через которое деньги Марии шли от Ротшильда.

Со временем Мария вышла замуж за Иогана Георга Хидлера – чешского еврея. Позже Алоис свою материнскую фамилию сменил на еврейскую фамилию Хидлер или Гитлер. В любом случае, все вышесказанное это очень важное свидетельство того, что всё, что связано с Гитлером, обязательно приведёт к “еще одному, и к еще одному” еврею.

Таким образом ,Адольф Гитлер родился и воспитывался в еврейской семье, в еврейской среде, одевался, как еврей, был похож на еврея, вращался среди евреев, дружил с евреями и был ими поддержан. Именно поэтому голосовали за Гитлера массы евреев, и из-за границы его поддерживали поначалу еврейские круги.

Скажу больше, евреями или евреями-полукровками были Рейхсминистр Рудольф Гесс, Рейхсмаршал Герман Геринг, все три жены которого были «чистокровными» еврейками. И федеральный председатель нацистской партии Грегор Страссер. Глава СС Рейнхард Гейдрих, доктор Йосеф Геббельс, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Генрих Гиммлер, Рейхсминистр фон Риббентроп, фон Кёделль, Йордан и Вильгельм Хюбе, Эрих фон дем Бах-Зелинский, Адольф Эйхман. Этот список можно продолжать и продолжать.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Лавров был прав, говоря что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове" https://otari.mirtesen.ru/blog/43266069674/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!