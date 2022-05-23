Арно Хидирбегишвили: РОССИЮ, ЕВРОПУ И США НАДО СРОЧНО ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО У ГРУЗИИ НЕТ ПРЕЗИДЕНТА!

14 марта 2022 года «президент» Грузии Саломе Зурабишвили должна была отчитаться перед грузинским Парламентом о проделанной за год работе, но она 50 минут делала скандальные, не компетентные и провокационные антигосударственные заявления, чем окончательно подтвердила – у Грузии нет президента! МИД Грузии должен сообщить об этом России, странам Евросоюза и США, чтобы там не принимали гражданку Зурабишвили на официальном уровне, потому что её действия давно вышли за рамки Конституции Грузии, за что в ближайшем будущем ей грозит импичмент.

Да и нужен ли Грузии президент в дальнейшем, учитывая, что трое последних президентов принесли стране только проблемы?! Саакашвили отрезал от Грузии 20% территории, Маргвелашвили парализовал работу Парламента, накладывая вето на все решения высшего законодательного органа, Зурабишвили, как Маргвелашвили, стала президентом оппозиции на второй день после инаугурации, и, как Саакашвили, хочет передать оставшиеся 80% грузинской территории Российской Федерации. Зачем тратить народные миллионы на содержание вредного для государства президентского института в президентских дворцах - Авлабарском и Орбелианском?!

Эмигрантка Зурабишвили не могла рассказать о проделанной работе потому, что она, как её предшественники – президенты Маргвелашвили и Саакашвили – ничем, кроме подрывной деятельности, направленной на уничтожение грузинского государства, не занималась. Перечисленные три президента Грузии были далеки от грузинского народа («стояли выше» - С.Зурабишвили), поэтому так и не поняли, что простые грузины поддерживают Россию не потому, что поголовно влюблены в Путина, а потому, что связывают с Россией последнюю надежду восстановить свою честь и достоинство, попранные в течении последних 30 лет коллаборационистами - такими, как Саакашвили, Маргвелашвили и Зурабишвили. Их не выбирал грузинский народ, все трое стали президентами благодаря финансовой поддержке миллиардера Бидзины Иванишвили. Признав эту свою ошибку, грузинский филантроп, основатель правящей партии и премьер-министр, покинул грузинскую политику.

Зурабишвили, рейтинг которой в Грузии – меньше 0%, одержима лишь одним жгучим желанием – отомстить Грузии за изгнание её предков – грузинских меньшевиков, сбежавших 1921 в Париж, прихватив золотой запас Грузинской демократической республики. Местью, в понимании Зурабишвили, будет спровоцировать третий вход в Грузию российской армии, как 11-ой в 1921 г. и 56-ой в 2008 г., которая, как полагает Зурабишвили, подвергнет репрессиям грузинский народ и правительство «Грузинской мечты», которых она ненавидит (впрочем, взаимно) на экзистенциональном уровне, как чуждую, априори враждебную среду.Вернёмся к вчерашнему скандалу в Парламенте: Зурабишвили не забыла, что лишь одно её заявление

- «Россия – враг Грузии №1» - на следующий день после т.н. «Ночи Гаврилова» с 20 на 21 июня 2019 года вызвало прекращение прямого авиасообщения с Россией, не восстановленного по сей день. Поэтому сегодня, когда благодаря премьеру Гарибашвили и председателю «Грузинской мечты» Кобахидзе Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и военным действиям, Зурабишвили решила опять спровоцировать Москву. которая на прошлой неделе исключила Грузию из перечня враждебных России стран. И вот что она натворила:

Вчера Парламент, впервые в истории грузинского парламентаризма, не встретил аплодисментами президента Грузии, потому что 69-летняя Зурабишвили вызывающе вошла в зал заседаний и прошла весь путь до трибуны с каким-то молодым человеком. Нет, это был не бойфренд, а представитель Посольства Украины в Грузии, потому что посла Украины Долгова президент Украины Зеленский отозвал, назвав правительство Грузии аморальным и лживым! И это – несмотря на то, что Грузия не так давно сама отозвала грузинского посла из Украины, потому что Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили и назначил его своим замом по реформам - вместо того, чтобы экстрадировать в Грузию на основания циркуляра грузинской Генпрокуратуры, как преступника, проходящего по многим особо тяжким уголовным делам!

Взойдя на трибуну, Зурабишвили вторично подняла на ноги весь Парламент, заставив депутатов, на фоне фейковых кадров о «зверствах русских», отстоять на ногах весь украинский гимн - несмотря на то, что за 4 минуты до того председатель Парламента Папуашвили уже поднимал на ноги весь зал - почтить минутой молчания «украинских героев, павших от российских агрессоров»! Кау будто недостаточно, что все депутаты были в масках в цветах украинского флага, а вся передняя трибуна была завешена украинским флагом!

Начала свою речь Зурабишвили с обвинений власти и оппозиции, которые, мол, должны объединится, чтобы подготовить Грузию к войне с Россией, встать рядом с украинскими братьями, а не заниматься взаимными упрёками! Зурабишвили, как видно, недостаточно, что грузинский народ испытывает нужду и лишения, но посылает на Украину сотни тонн гуманитарной помощи – продукты, медикаменты и одежду! Что тысячи грузин, в том числе – депутаты, сдали кровь для украинцев, хотя Грузия испытывает острый дефицит донорской крови! Что правительство Грузии оплачивает украинцам в Грузии гостиницы, ваучеры на бесплатные медикаменты и проездные на все виды транспорта, а также перечислило миллионы на нужды Украины, хотя в госказне – шаром покати!

А ещё Зурабишвили обвинила власть «Грузинской мечты», что она не удовлетворила ни одно из её требований – не провела внеочередную сессию Парламента и заседание Совбеза в поддержку Украины на второй день после начала военных действий, а также не санкционировала её европейское турне с целью антироссийской пропаганды и агитации за войну против России! Зурабишвили, как видно, не замечает, что все крупные телекомпании Грузии – четыре оппозиционных, контролируемых Саакашвили, и два, якобы, проправительственных, давно превратились в орудие антироссийской пропаганды и фабрику фейков, как и вся радикальная оппозиция! И разве Зурабишвили не известно, что на стороне киевского режима воюет много грузинских наёмников – и в ВСУ, и в нацистских формированиях типа «Азов», которые собираются вернуться в Грузию и устроить здесь военный переворот?!

Неужели президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая лишила грузинского гражданства тысячи грузин, живущих и работающих в России, чтобы прокормить свои семьи и близких в Грузии, не знает, что на основании Закона Грузии «О гражданстве», а именно – Пункта «а» Статьи 21 «Потеря гражданства Грузии», который гласит: «Гражданин Грузии теряет гражданство Грузии, если: а) без разрешения компетентных органов будет служить в вооружённых силах, или в полиции, или в службе безопасности другого государства» - грузинские наёмники лишились грузинского гражданства и должны быть арестованы при попытке пересечения грузинской границы?! Неужели Зурабишвили не знает, что Ираклий Окруашвили - известный торговец оружием и министр обороны при Саакашвили, а ныне – рядовой ВСУ - ворует на Украине переносные противотанковые ракетные комплексы, чтобы провести с собой в Грузию в том же самом контейнере с молоком, в котором прислали Саакашвили с целью свержения нынешней грузинской власти?!

И самое главное: президент Грузии, вопреки Парламенту и МИД Грузии осуществивший зарубежный визит на основании личных контактов (тем более – серию визитов в Европу, как сделала президент Грузии – бывшая французская госслужащая с большим опытом - Саломе Зурабишвили, встретившись с руководителями европейских государств и обсудив с ними положение в Грузии и на Украине, то есть – государственные вопросы и политические планы), грубо нарушает Конституцию Грузии, что является более чем достаточным основанием для процедуры импичмента. Не случайно Зурабишвили поддержал бывший председатель Парламента «республиканец» Усупашвили – ныне «лицо» радикально оппозиционной партии банкира Хазарадзе и известный агент зарубежных спецслужб, супруга которого – бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели - осуществила закупку тех самых средств ПВО, о которых говорит Путин (французских ЗРК с американскими ракетами, которые долетают до Москвы за 5 минут, если их перепрограммировать).

P.S.

Проводили Зурабишвили также, как и встретили – без аплодисментов, а с правительственной трибуны не то, что не поздоровались, даже не взглянули в её сторону! Это был первый случай в истории грузинского парламентаризма, когда президент Грузии отказался от заключительного слова после прений (выступлений лидеров фракций) и покинул зал по английский – не прощаясь…

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

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