Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» написана по благословению преподобного Амвросия Оптинского (†1891). Особо почитается в Оптиной Пустыни.

Отец Амвросий пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно чтил все Богородичные праздники и в эти дни усугублял молитву. Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.

История написания иконы

В архивных материалах Оптиной Пустыни существует несколько документов, связанных с историей написания иконы «Спорительница хлебов».

Незадолго до своей кончины, в 1884 году, отец Амвросий основал в 12 км от Оптиной Пустыни Шамординский женский монастырь .

Шамордино. Казанская Амвросиевская женская пустынь

Строй обители, все ее порядки были установлены им самим. Первой настоятельницей обители стала духовная дочь старца схимонахиня София (Болотова, †1888), исполнявшая все строго по его указанию. В скором времени монастырь стал одним из самых известных духовных и культурных центров Российской империи, оставаясь им вплоть до своего закрытия в 1923 году.

Старец Амвросий, живя в Оптиной пустыни, каждое лето приезжал в Шамордино.

Это были одни из самых светлых дней в жизни сестер. Любимого батюшку всегда с нетерпением и радостью ждали, торжественно готовясь к его встрече.

В 1889 году преподобный Амвросий благословил настоятельницу Болховского женского монастыря (Орловская губерния) матушку Иларию сделать список с изображения Божией Матери на иконе «Всех Святых», которая находится в Болховском монастыре. Это была икона Божией Матери совершенно нового написания: на ней Владычица изображена сидящей на облаках, Ее руки подняты в благословляющем движении; внизу сжатое поле, и на нем среди цветов и травы лежат и стоят снопы ржи. В феврале 1890 года икона была доставлена из Болховского монастыря и была со старцем в скиту Оптиной Пустыни до 2 июля 1890 года. В этот день старец Амвросий последний раз выехал из скита в Шамордино и уже не возвращался в Оптину Пустынь до самой своей кончины 10/23 октября 1891 года.

Кто же мог быть тем иконописцем, который создал новый образ Царицы Небесной? Многие источники указывают, что им был иеромонах Даниил (Болотов), родной брат настоятельницы Шамординской обители монахини Софии.

Старец Амвросий назвал образ «Спорительница хлебов» . Старец сам молился перед этой иконой и учил молиться перед ней своих духовных дочерей — монахинь Шамординской женской обители.

Икона «Спорительница хлебов» за непродолжительное время стала почитаться верующими. Этому способствовали чудотворения, происходившие от образа.

Первой милостью, излившейся от иконы «Спорительница хлебов», стал прекрасный урожай на Шамординских полях и в Калужских пределах в голодный для всей России 1892 год. Во время засухи в Воронежской губернии список с иконы «Спорительница хлебов» послали в Пятницкую женскую общину, и как только отслужили пред нею молебен, пошел дождь, поля ожили и дали прекрасный урожай.

Иконография

«Спорительница хлебов» – икона с необычной, неизвестной ранее христианскому миру, иконографией. Исполненная глубокого духовного содержания, икона изображает Божию Матерь над созревшей хлебной нивой, молящейся за русскую землю. Внизу на узкой полоске земли – хлебное поле, часть которого уже сжата в снопы, лежащие тут же, а часть еще колосится среди цветов и травы. А над ним распростерла Свои руки восседающая на легком облаке Матерь Божия. Взгляд Ее, обращенный прямо на нас, и милостивый, и одновременно строгий.

Неслучайно Владычица изображена сидящей на облаке – символе небесных вод и, соответственно, плодородия. Это облако орошает землю, дающую урожай хлебных колосьев, собранных в снопы. На иконе Матерь Божия благословляет землю, рождающую хлеб, нужный нам в повседневной жизни для поддержания сил телесных.

Значение иконы

Старец Амвросий назвав образ «Спорительница хлебов», указывал этим, что Пресвятая Богородица - «Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного».

Для христианина «хлеб насущный» – это не только и не столько тот хлеб, который мы едим, но и «хлеб неснедаемый алчущих» , поскольку «не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих».

По словам св. Максима Исповедника, мы научены Господом в молитве Господней просить у отца Небесного хлеба на сей день. Но Господь Сам же и заповедует: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить, ни для тела вашего, во что одеться» ( Мф. 6:25 ), потому что «всего этого ищут люди мира сего» ( Лк. 12:30 ), а вы « ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» ( Мф. 6:33 ).

В толковании на молитву Господню святые отцы раскрывают нам истинный смысл того прошения, с которым мы обращаемся к Небесному Отцу: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Под хлебом здесь разумеется хлеб, с неба сшедший, и дающий жизнь миру. В Евангелии от Иоанна сказано: «хлеб Божий есть Тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» ( Ин. 6:33 ), и далее: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» ( Ин. 6:35 ). «Хлеб наш» – тот, который Господь уготовал от начала, чтобы обессмертить естество наше. «Даждь нам днесь» – нам, пребывающим в настоящей жизни смертной, чтобы питание хлебом Жизни победило смерть, грехом производимую. И только в молитве душа обретает Слово Божие, этот Хлеб насущный, животворящий и насыщающий ее.

И потому поле, которое благословляет Царица Небесная, есть поле нашей духовной жизни, приближающей нас к Господу. Мы видим Ее с крестообразно распростертыми руками над хлебным полем, где каждый колосок есть образ каждого из нас, созревающего в свою меру совершенства. Божия Матерь (в богословии иконы это образ Церкви – Тела Христова) молится, чтобы спорилось в наших душах Слово Божие, чтобы созревали в нас зернышки смысла истины и подобия Божия.

И необходимо отметить еще одно – на иконе Божия Матерь внизу стоят и лежат снопы «полного зерна в колосе». Значит, жатва зреет: «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва» ( Мк. 4:29 ). Так образно в иконографии представлено Царствие Божие и второе пришествие Господа на землю со славою, когда во время Страшного Суда произойдет отделение зерен от плевел, т.е. праведных от грешных. Суд этот страшен, потому что он последний, окончательный. После него праведные пойдут в жизнь вечную, а грешные – в вечную муку.

Списки иконы

Икона, которая находилась в келии старца Амвросия, впервые была опубликована в его жизнеописании. Это была публикация литографированной иконы, выполненной с живописного первообраза.

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов», написанная по благословению о. Амвросия в 1890 г. и принадлежавшая старцу. Литографированная икона. Конец 19 в.

Эта литография дает нам верное представление о первообразе, о келейной иконе старца Амвросия. Литография черно-белая, но распространенные в наше время изображения иконы на бумаге в формате открытки с достаточной степенью достоверности передают и краски живописного первообраза.

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов», открытка

Как говорилось выше, с оригинала делались и многочисленные живописные списки, распространяющиеся по всей России. Одна из таких ранних живописных икон хранится в Третьяковской галерее.

С течением времени иконография претерпевала изменения, каждый иконописец по-своему видел и хлебное поле, и небо. Например, икона, написанная в Шамордино за несколько лет до революции, передает предгрозовое ощущение на земле: темная свинцовая туча, нависшая над золотистым хлебным полем, темные деревья и совсем вдалеке чуть виден храм… и над всем этим – спокойный, благословляющий образ Матери Божией.

На большинстве же современных икон Богоматерь, сидящая на облаке с воздетыми в молении руками над хлебным полем, чаще всего, окружена овальной мандорлой-сиянием, пронизанной лучами и украшенной по внешнему краю звездами.

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» Новейшая иконография. Софрино

Почитание и празднование

Старец установил празднование иконе 15/28 октября , после времени окончания жатвы и уборки урожая, и именно в этот день на следующий год тело старца было предано земле.

Любовь и доверие к старцу Амвросию, безграничная вера в заступничество Богоматери сделали икону «Спорительница хлебов» истинно народной. Перед этим образом молятся об умножении плодов земных и небесных, просят благословения на труд.

Тропарь Иконе Божией Матери «Спорительница хлебов»

Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси и земли, /

благоутробно призираеши на любящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, /

и труждающихся во имя Его вечнаго ради спасения, /

и подаеши им вся обильно к наслаждению. /

Спорительнице сущи хлебов им, /

избавляя их всякия нужды и утеснения, /

и устрояя им, рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и жизнь вечную.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2537866053138254387

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