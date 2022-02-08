«Шифр Фельдмана»: какой надписи на личном деле больше всего боялись командиры РККА

Сокращение «О.У.» в годы правления Сталина называли «шифром Фельдмана» по фамилии начальника Управления кадров командного состава РККА. Если на документах красовались эти две буквы, как правило, вскоре военачальник, имя которого значилось, к примеру, в приказе об увольнении, подвергался аресту. Так, «О.У.» фигурировало и на приказе об увольнении Константина Рокоссовского.

Причины репрессий

По мнению Александра Вдовина, автора книги «Подлинная история русских. ХХ век», первопричиной возникновения репрессий 1930-х годов следует считать старый идейный спор между сторонниками Сталина и оппозицией после смерти Ленина. Внешне он выражался в противостоянии между троцкистами, которые были уверены в том, что победа революции в России невозможна без победы мировой революции, и сталинистами, взявшими курс на построение социализма сначала в одной стране, а уж после во всем мире. Своего апогея репрессии, в особенности в рядах Красной армии, достигли в 1937-1938 годах.

Несмотря на масштабность «чистки», Вячеслав Молотов утверждал, что она была необходима. По мнению Молотова, слова которого приведены в издании Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым. Второй после Сталина», «остатки врагов разных направлений», которые могли объединиться «перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии», продолжали беспокоить власть. А благодаря репрессиям, как выразился министр иностранных дел, во время войны в Советском Союзе не появилось так называемой «пятой колонны». Как бы то ни было, аббревиатура «О.У.» появилась именно в 1937 году.

Появление «О.У.» Как утверждает Владимир Карпов, автор книги «Генералиссимус», буквы «О.У.» («Особый учет») на документах военачальников появились благодаря Борису Мироновичу Фельдману. Карпов считает, что именно Фельдман, будучи начальником Управления по учету командного состава РККА, разработал директивную инструкцию о так называемом «особом учете». В качестве основного доказательства своих слов Карпов указывает на секретный доклад управления кадрами Министерства обороны СССР «О нарушениях законности по отношению к командному, политическому и начальствующему составу в период культа личности Сталина», датированный апрелем 1964 года.

Среди документов, приложенных к докладу, имеется служебная записка Фельдмана от 14 января 1937 года на имя заместителя народного комиссара обороны СССР Якова Гамарника, который, кстати, покончил с собой, не дожидаясь ареста по «делу Тухачевского». Фельдман сообщал Гамарнику о том, что «наиболее приемлемым вариантом» для шифра он считает определенную нумерацию приказов об увольнении военачальников. После проставления номера приказа Борис Миронович предлагал писать две буквы «О.У.». По мнению Фельдмана, это был очень удобный выход из положения, так как документы в данном случае ничем бы не отличались от обычных.

Масштабы «чистки» в РККА

По соображениям Бориса Фельдмана, как пишет в своей книге «Крещение огнем» Иван Сажин, уволенные под таким шифром командиры должны были ставиться на особый учет для того, чтобы «не приписывать их к войсковым частям, не зачислять в переменный состав территориальных частей, не призывать в РККА по отдельным заданиям и нарядам и не направлять в войска в начальный период войны». А вот для сотрудников НКВД буквы «О.У.», написанные через дробь после номера приказа (например, «Приказ No 030/ОУ»), являлись условным сигналом к действию, чаще всего аресту уволенного из рядов Красной армии сразу после его прибытия к месту жительства.

Владимир Мильбах, автор издания «Политические репрессии командно-начальствующего состава 1937-1938 годы», указывает на тот факт, что, по разным данным, жертвами «чистки» в РККА стали от 408 человек до 70 тысяч. Все дело в том, что историки до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что именно следует считать политическими репрессиями. Однако, как утверждает Мильбах, большинство представителей командного состава, в приказах об увольнении которых фигурировало сокращение «О.У.», впоследствии действительно были подвергнуты арестам.



Источник : https://russian7.ru/post/shifr-feldmana-kakoy-nadpisi-na-lic...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Говоря о кровавых преступлениях палача народов Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. С 1930 года этим понятием Сталин дополнительно стал обозначать воров, бандитов и в целом всех тех людей, которые были против советской власти и просто критиковали ее.

Кроме того, кровавый «вождь народов» выделил две категории этого понятия : «враг народа 1-й категории» означало расстрел, а 2-й категории – концлагерь или ссылку. Удобство использования этого понятия заключалось в том, что оно освобождало от необходимости всяких доказательств невиновности человека и использовалось для упрощения судопроизводства ! И только в 29 декабре 1958 года из Уголовного кодекса РСФСР было изъято понятие «враг народа».Следует также отметить, что исторически это понятие широко использовали еще римляне, а также повстанцы во время Великой французской революции, когда это понятие использовали в качестве синонима «врага революции» для обоснования массового террора времен якобинской диктатуры!

И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся не с врагами советской власти, а со своими соперниками? Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество! Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово « гавнокомандующий» Сталин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/).

Едва ли не каждое совещание у Сталина превращалось в лотерею, не все участники которой могли дожить до следующего рассвета. Например, для 29 летнего Героя Советского Союза Павла Рычагова одно из заседаний стало последним , поскольку его расстреляли после того, как он посмел выступить против одобренной Сталиным директивы и однозначно заявил, что причиной участившихся авиакатастроф стали не ошибки летного состава, а плохое качестве самих самолетов, превратившихся в «летательные гробы»!

А ведь расстрелянный герой был прав, поскольку советские летчики в начале войны из-за низкого качества отечественных самолетов сторонились вступать в безнадежный бой с немецкими асами, заранее зная о трагическом исходе воздушного поединка. Ситуация изменилась лишь с появлением новых моделей истребителей, а также поступлением в войска американских «Аэрокобр», на которых летали такие асы, как Покрышкин.

И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43773675391/)!

По мнению маршала А.М. Василевского «Без тридцать седьмого года не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну, большую роль сыграл разгром военных кадров, который у нас произошёл».Чего только стоит печальный опыт войны с Финляндией в 1940 году , когда Сталин был вынужден освободить многих из уцелевших во время предвоенных чисток командиров, находившихся в лагерях и тюрьмах, чтобы хоть как-то спасти положение!Тогда ценой жизни свыше 126 тысяч красноармейцев советское правительство вероломно захватило примерно 11% финских территорий ! Примечательно также , что из-за военной агрессии против суверенного государства и многочисленных жертвах среди мирного населения 14 декабря 1939 года «миролюбивый» СССР исключили из Лиги Наций!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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