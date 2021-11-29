18 раз, когда коллективный разум помог людям узнать, что же они нашли

Любознательные Интернет-пользователи, неожиданно обнаружившие незнакомые предметы и приспособления, продолжают обращаться за коллективной помощью в reddit-сообщество "Что это за штука?" и находить ответы на свои вопросы.
1. "Нашёл на распродаже. В длину размером примерно с ручку. Наконечник подпружинен. Шар из коры пробкового дерева (пробка) с шипами вращается. Гравировка по краям с изображением солнца с волнистыми линиями. Какая-то новинка или что-то старое функциональное?"
Ответ:
Это ролик и игла на пружине для массажа/сенсорной/акупрессурной терапии.
2. "Что за приспособление на передней части трактора? Место нахождения — Европа".
Ответ:
Это предназначено для подъёма/опускания тюков сена на второй этаж/со второго этажа. Видите двери, которые не предназначены для входа и выхода человека? Туда тюки загружают для хранения, а зимой выгружают для кормления животных, находящихся на первом этаже.
3. "Нашли в вековом доме. Деревянные планки соединены петлёй. Может полностью "закрываться" в обоих направлениях".
Ответ:
Это для отжимания мешка с мокрым бельём после стирки.
4. "Полые треугольники в западном стиле. У каждого сзади винтик".
Ответ:
Это уголки на воротник. Такие носили в старину.
5. "Небольшие серебряные туфли, найденные в личных вещах умершего человека (ручка — для масштаба)".
Ответ:
Обычно такие использовали в качестве украшения для свадебного торта вместе с фигурками в виде подковы и тому подобным, а затем дарили гостям, чтобы выразить своё расположение. Это примерно 1970-е годы.
6. "Жёлтая сумка NWA на молнии. Была спрятана в стене подвала. Примерно 3 фута (91,44 см) высотой, с толстой чёрной молнией сверху".
Ответ:
Это похоже на балластную сумку. Их наполняли песком до 50 фунтов (22,68 кг). Обычно такие требуются, когда на рейсе слишком мало пассажиров. Такие грузы используются для балансировки общего веса воздушного судна, чтобы оптимизировать использование топлива и предотвратить катастрофические ситуации.
7. "Есть идеи относительно того, что это за вещь? Сделано из пластика. Примерно 8 см в длину. Было найдено на работе (ветеринарная практика) в шкафу. Уже несколько недель никто не может понять, что это. Кто-то предположил, что это, должно быть, сделано так, чтобы помещалось на кончике пальца, и что это каким-то образом может быть связано с его использованием".
Ответ:
Это аппликатор из ветеринарного кабинета. Скорее всего, для анального использования.
8. "Пустой красный металлический каркас на тротуаре".
Ответ:
Раньше в нём был установлен телефон-автомат для экстренного вызова пожарных.
9. "Около 4 дюймов (10,16 см) в высоту. Рычаг поднимается вверх и может отвинчиваться от цилиндра, обтянутого кожей, на которой обозначено название компании. Сделано в Англии".
Ответ:
Похоже на многоразовую расширяющуюся пробку для стеклянной посуды / винных бутылок.
10. "Что это за штука, висящая возле моего камина? Кажется, внутри есть какой-то механизм, и она вращается вокруг своей оси".
Ответ:
Это заводной вертел для автоматического переворачивания жарящегося на огне мяса.
11. "Пластиковый и полый, размером с внедорожник, во время прилива вода никогда его не достигает. Прикреплён к земле".
Ответ:
Это большой судовой бампер. Используется для предотвращения столкновения больших кораблей с пристанью. Должно быть, его вымыло во время шторма.
12. "Стеклянный полый овал с прозрачной стеклянной пробкой и тремя стеклянными ножками. На дне есть выемка с отверстием посередине. Что это?"
Ответ:
Это ловушка для мух: добавляете подслащенную воду внутрь, вставляете пробку. Мухи или осы влезают через отверстие в основании, но не могут выбраться обратно.
13. "Что за белый столик со съёмной вставкой?"
Ответ:
Такие можно встретить в заведениях дошкольного воспитания. В этих контейнерах, которые накрываются крышкой, служащей столешницей, хранятся игрушки.
14. "Для чего эти ямы в земле? Находятся у входа в римский амфитеатр в Помпеях".
Ответ:
Это для забора, чтобы создать отдельные дорожки для рабочей силы и обычных прохожих.
15. "Приспособление из тяжёлого металла, которое, согласно инструкции, нужно установить на печку. На ручке вращающегося цилиндра, кажется, написано "1880".
Ответ:
Это утюг для опрессовки/гофрирования.
16. "Я знаю, что это кресло. Но для чего нужны эти стержни в подлокотниках? Они высовываются и засовываются, сделаны из металла".
Ответ:
На них держат поднос, на котором можно делать всё, что возможно делать на плоской поверхности.
17. "Что за пакетик размером с кредитную карточку с жидкостью и "монеткой" внутри?"
Ответ:
Это грелка. Нужно щёлкнуть "монеткой" в обратную сторону, и внутреннее содержимое затвердеет и нагреется, оставаясь горячим определённое количество времени. Чтобы вернуть содержимое до исходного состояния, этот пакетик нужно прокипятить.
18. "Что это за 2 круглые штуки на приборной панели моего автомобиля Toyota Prius 2005 года?"
Ответ:
Это датчик света и датчик воды для фар и дворников.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2358308168195115790/
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