18 раз, когда коллективный разум помог людям узнать, что же они нашли

Любознательные Интернет-пользователи, неожиданно обнаружившие незнакомые предметы и приспособления, продолжают обращаться за коллективной помощью в reddit-сообщество "Что это за штука?" и находить ответы на свои вопросы.





1. "Нашёл на распродаже. В длину размером примерно с ручку. Наконечник подпружинен. Шар из коры пробкового дерева (пробка) с шипами вращается. Гравировка по краям с изображением солнца с волнистыми линиями. Какая-то новинка или что-то старое функциональное?"



Ответ:

Это ролик и игла на пружине для массажа/сенсорной/акупрессурной терапии.

2. "Что за приспособление на передней части трактора? Место нахождения — Европа".



Ответ:

Это предназначено для подъёма/опускания тюков сена на второй этаж/со второго этажа. Видите двери, которые не предназначены для входа и выхода человека? Туда тюки загружают для хранения, а зимой выгружают для кормления животных, находящихся на первом этаже.

3. "Нашли в вековом доме. Деревянные планки соединены петлёй. Может полностью "закрываться" в обоих направлениях".