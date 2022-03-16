Воззвание украинскому народу

В результате они довольно скоро научились скандировать «Украина – цэ Гвинея!». И «Даешь безвизовый режим между Украиной и Папуа – новая Гвинея»!

В свою очередь, бандеровцы унаследовали песни и пляски племен папуасов. Может быть поэтому, танцы митингующих на Майдане, чем-то напоминали пляски папуасов? Сегодня же с уверенностью можно сказать только одно – благодаря майданутым бандеровцев теперь Папуа и Украина – почти близнецы-братья, по крайней мере, по уровню экономического развития и качеству жизни и что даже «интеграция в НАТО и в ЕС» не помогут Украине выйти из этой трясины.

Именно эту прозападную бандеровскую шваль безжалостно и варварски используют для противостояния с Матушкой-Россией прозападные якобы борцы за демократию !Однозначно единственное, кому выгодна сегодняшняя война на Украине, чтобы превратить её жителей в послушных рабов для противостояния с Россией, является Запад.

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например, одними из заказчиков и спонсоров октябрьского переворота в 1917 году были Германия и США, а к развалу же Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Даже Емельян Пугачев был «засланным казачком» Франции и Османской империи для организации смуты в России. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку этим колониальным державам. Екатерина II была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!

При Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром (достаточно вспомнить традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение Запада к ней не изменилось. Исторически Запад всегда стремился изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств.

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем» и не потому, что она якобы стремилась завоевать другие страны и т.д., а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ–весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас. И разве после этого можно было считать Россию «варварской страной» или «страной-изгоем»?

Исходя из всего вышесказанного, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной политики Запада , особенно же США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Как тут не вспомнить строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бородинская годовщина»: «…Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?». Как это не парадоксально, но еще Пушкин первым осознал, что при давлении Запада на Россию немедленно проявится стремление оторвать от Российской империи Украину и лежащие между Западом и Россией земли!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они , а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и стало одной из причин драматических событий на Украине и в Грузии, а также потери ими части своих территорий.

К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Именно поэтому Путин был просто вынужден вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации. Под "демилитаризацией Украины" Кремль имеет в виду нейтрализацию ее военного потенциала, который активно и планомерно подпитывался из-за рубежа для противостояния с Россией . Под "денацификацией " же подразумевается зачистка Украины от нацистов и профашистской идеологии.

Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии, которые наглядно продемонстрировали виртуальный миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России! Как известно, во время российско-грузинской войны 2008 , президент Джордж Буш – младший категорически отказал , дрожащему и валяющемуся от испуга в кустах, и жующего свой галстук президенту Саакашвили, разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии.

Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой и памперсами ( видимо, для слабонервных ). Важно также отметить, что в 2008 году мир опять стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной ядерной комплектацией. В результате натовские корабли спешно и трусливо покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции , а не в том , что предлагала амбициозная Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить свою ,по сути , рабскую колонию и остановить продвижение российских войск ,что стало одной из причин потери Грузией части своей территории, поскольку,согласно уставу НАТО, страны с неразрешенными территориальными проблемами не могут стать полноценными членами этого военного альянса!Полагаю, этот пример довольно поучителен и украинцы сделают соответствующие выводы и не допустят, чтобы их территория в случае войны России с США превратилась бы в радиоактивный пепел!

Исходя из этого, нетрудно догадаться, кто на самом деле устранил реальную угрозу размещения ядерных боеголовок вблизи от своей границы и тем самым вышел победителем, а кто в результате своей необдуманной попытке разместить базы НАТО на своей территории пострадал, потеряв из-за этого часть своей территории ? И если бы не великий сын своего народа Бидзина Иванишвили (история Грузии ,пожалуй, не знает мецената, который так много бы сделал своей страны, как Бидзина Иванишвили !), то мы в Грузии со временем опять потеряли бы территории и никогда бы не избавились от государственного преступника и прозападного вымогателя Саакашвили, который при попустительстве американцев вместе со своей национальной бандой грабил свой народ, присваивая бизнес у своих же соотечественников!

Немаловажно также, что объявленная президентом Владимиром Путиным военная спецоперация России на Украине по времени совпала с запланированным запуском американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе. Именно это и послужило дополнительным "дедлайном для Кремля", поскольку помимо ядерной угрозы от американцев, России готовили ещё и биоистребление(см. ниже )!

Дорогие мои украинцы ,неужели вы, как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии, верите в то, что американцы ночами не спят, думая чем помочь нам?Неужели вы все еще до сих пор верите в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро? Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!Неужели трудно понять,что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией?

Этим бандеровским фашистам вообще наплевать на своих мирных жителей и именно поэтому они убивают тех, кто пытается уйти по гуманитарным коридорам. Они оборудуют огневые точки в детсадах и школах, минируют жилые дома, чтобы свалить их взрывы на русских,угрожают тем, кто принимает российскую гуманитарку. Ярким примером служит расстрел ими переговорщика Киреева за то, что он хотел якобы договориться о мире, а не продолжать войну!

И разве не кощунство и вандализм участившиеся на Украине случаи захвата вооружёнными людьми храмов и монастырей канонической православной Украинской церкви Московского патриархата. Священнослужителям угрожают расправой за якобы пособничество российской армии и обвиняют их в том, что прихожане отказываются от мобилизации.

Неужели вы не видите, что эту войну затеял Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих варварских предков, устроивших геноцид многим народам! Неужели вы не видите, что с Зеленским договориться невозможно, поскольку он сам себе не хозяин,а западный спецназ специально накачивает этого заядлого наркомана наркотиками и так выводит к камерам, одновременно контролируя его , чтобы президент- марионетка не сбежал !К сожалению, факельные шествия под нацистскими флагами многим украинцам казались лишь яркой картинкой в телевизоре. Как будто происходит всё не в Киеве, а где-то очень далеко от него. Но шествия проходили под окнами, необандеровские митинги с унижением ветеранов - в центре столицы!

Что же касается России,то какой ей смысл вообще, покорять Украину или другие страны, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения?Единственное, что сегодня хотят россияне , так это безопасность своих границ от баз НАТО. Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём, каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа бандеровцы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину?

И поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада !Мало того, именно они заставляют марионетку Зеленского уговорить Молдавию открыть второй фронт обещая ей общую победу. Порой мне трудно понять, почему именно в Грузии и на Украине Запад смог так легко найти достаточное количество управляемых облапошенных "патриотов" , руками которых он воюет с Россией, предоставляя им доллары и евро, которые плывут рекой в их карманы !

Дорогие мои украинские братья и сестра! В современном мире нет места дружбе между народами , поскольку идёт обыкновенная борьба за сферы влияния и за энергетические ресурсы, ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии. В современном мире превалируют только геополитические интересы и никакая другая идеология, что давно уже не секрет для здравомыслящих людей.Ведь именно поэтому самые богатые люди Украины давно уже дружно покинули страну в середине февраля 2022 года . Ведь именно поэтому только после военного противостояния с Россией, депутаты Евросоюза , которые долгие годы не принимали Украину в свои ряды из-за отсутствия в ней демократии ,стоя оплодировали Зеленскому – президенту,по сути, опять же недемократической страны , обещая на этот раз принять Украину в Евросоюз.К сожалению,"справедливые" депутаты Евросоюза забыли, что в состоянии войны нельзя не только подавать заявку в ЕС и НАТО, но и делать заявления и обещать о вступлении в эти структуры пока не восстановится территориальная целостность страны . Вот она – обратная сторона продажной и лживой западной демократии!

Этим европейские политики доказали, что они остались нацистскими проститутками, которые 80 лет назад легли под фашистскую Германию, а сегодня легли под США вопреки национальным интересам своих стран. Сегодня они защищают Украину, которая плевала на Грузию 10 лет – не выдавала государственного преступника грузинского народа Саакашвили и назначала на высшие государственные должности! Мало того, они требуют от Грузии выпустить из тюрьмы заочно осужденного коррупционера Саакашвили, чтобы он открыл в Грузии Второй фронт против России!Однако Европа скоро ощутит на себе урон от участия в антироссийских санкциях и тогда продажные европейцы опять приползут на коленях к России за помощью (Арно Хидирбегишвили)!

В этом отношении меня удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин! Любопытно, а почему эти сердобольные "миролюбивые патриоты" молчали, когда американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, в своё время признав независимость Республики Косово. Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году. США и союзники наносили авиаудар за авиаударом, прикрываясь обвинением официального Белграда в «чистках» албанцев в Косово. Теперь на страницах учебников красуются записи о двух тысячах убитых мирных жителей, но за преступления в Югославии никто до сих пор не ответил. Зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине, и не в положительном ключе.

Кроме того, хотелось спросить их : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели Вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики?!".

Еще более непонятно, почему эти "борцы за справедливость" и жертв среди мирного населения громогласно не протестуют против варварского деяния кровожадных майданутых бандеровцев, которые применяют фашистскую тактику «живого щита», чтобы приостановить наступление российских военных ?А может напомнить им, что об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.Согласитесь, что это неслыханное в наше время деяние, о котором просто преступно не протестовать и тем более защищать бандеровских фашистов и палачей !

Вместе с тем Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил, что банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления. Другими словами, постоянно твердящий о «борьбе с коррупцией» и посылающих на верную смерть своих соотечественников Зеленский на самом деле сам — обыкновенный коррупционер, продолжающий богатеть на крови своего народа !

Любопытно также, почему эти "миролюбивые патриоты"не протестуют против строительства вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран биолабораторий, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы, для разрабатывания которого нужно получить множество образцов тканей?Поскольку Россия большая страна со множеством этносов, то становится понятным заинтересованность американцев в этих лабораториях на границе России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.

Вместе с тем сегодня только неадекватные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции , которая специально синтезирована так, чтобы на нее фактически не действует вакцинация, произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!Скажу больше,в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы!

И вот после всего этого облапошенные западные "борцы за справедливость" ополчились на Матушку-Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит ,что ,например, американцам можно все , а русским даже нельзя защищать свои границы от западной экспансии! Однозначно мне всех вас просто жаль ! Побойтесь Бога и трезво оцените ситуацию !

Вместе с тем трудно понять логику митингующих неадекватных "борцов за справедливость" , которые игнорируют мнение многих журналистов, особенно американских, о том, что в надежде разжечь антиправительственные настроения в России Украина применяет ужасную тактику размещения фотографий и видео пленных и убитых российских солдат в Интернете для всеобщего обозрения.Однозначно подобные действия можно интерпретировать как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны защищать военнопленных от оскорблений и общественного любопытства!Вот она — ужасающая сущность майданутых бандеровцев, которым поклоняются неадекватные протестующие русофобы !

Важно отметить, что Россия проводит спецоперацию согласно международному праву, согласно договору о военной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) после признания их независимости.Согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут «самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации».Одновременно с этим не понятно, почему Украина не объявляла России войну?А все очень просто , поскольку режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий!

Одновременно с этим некоторые из этих митингующих «борцов за демократию» умело используют протестующий пыл для своих меркантильных интересов.Например, «грузинские патриоты» из национальной банды Саакашвили после того, как нынешние власти Грузии совершенно обоснованно запретили грузинским добровольцам воевать против российских войск(отправка же самолетом добровольцев государственными структурами была-бы равносильна втягиванию Грузии войну против России), требуют отставки правительства !Еще более чудовищным является отзыв из-за этого Зеленским в знак протеста посла Украины в Грузии!И это после того, как грузинский народ так тепло и радушно поддержал украинский народ .

Скажу больше, посол США в Грузии Келли Дегнан срочно оставила Грузию, видимо ,опасаясь российского вторжения, она отправилась в Вашингтоне за инструкциями — как втянуть Грузию в войну на Украине, чтобы открыть для России «второй фронт» в Грузии!

Дорогой ты мой Вовочка ! Будучи шутом, ты стал президентом, а теперь ,будучи президентом, ты опять становишься управляемым шутом !Ведь об этом ярко свидетельствует твое последнее заявление, в котором ты в состоянии очередного кокаинового угара после того , как НАТО отказало перекрыть для полетов воздушное пространство Украины, подверг коллективный Запад критике и фактически в бездействии!Кроме того, в интервью американскому телеканалу ABC ты сказал, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией. Дорогой ты мой, об подлости и продажности Запада надо было думать раньше, особенно на примере войны в Южной Осетии в 2008 г., а не подвергать свой народ физическому уничтожению !Ведь из-за бессмысленности сопротивления и слабости своей армии в свое время мудрое руководство Украины отказалось защищать Крым с оружием в руках.Ведь именно после этого американцы стали усиленно вооружать Украину для противостояния с Россией,всячески внушая майданутым бандеровцев, что они якобы этим оружием могут победить в войне россиян!

В этом отношении заслуживает внимания история японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества у американской марионетке Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

Зеленскому давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой.Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.Макгрегор отметил, что сначала российская армия вела себя «чересчур деликатно», однако сейчас на это уже нельзя надеется ,тем более что стратегическое поражение ВСУ не за горами.По мнению Макгрегора, дальнейшее сопротивление ВСУ российским войскам бесполезно!По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан ненужному риску, считает американский военный !

И разве не митингующие «борцы за справедливость», которые сегодня неадекватно и бессмысленно защищают не украинский народ, а фактически бандеровскую шваль, забыли как они хлопали в ладошки неотесанной Виктории Нуланд , которая запомнилась многим, когда раздавала печенья оплаченным митингующим на Майдане в Киеве, тем самым афишируя – кто осуществил наглый государственный переворотом и установил на Украине неонацистское бандеровское правительство! Запомнились также её опять - таки не дипломатические выходки, когда она сказала о Путине – «ваш чертов царь» и её знаменитое «к черту Евросоюз!».Складывается впечатление, что госпожа Нуланд лучше разбирается в «чертовщине», чем в дипломатии…

Единственное, кому были выгодны «цветные революции» в своей стране, это представителям коррумпированных элит, которые, как , например, Саакашвили и многие президенты Украины, однозначно использовали их для личного обогащения! Вообще же, важной особенностью внешней политики США стало все более очевидное расхождение между декларируемыми ценностями и реальностью. В 2003 году британский историк Найал Фергюсон заявил, что «Соединенные Штаты должны признать себя империей зла в прямом смысле, а не «гегемоном», лишь издалека помогающим другим странам»...

По мнению американского журналиста и публициста Wayne Madsen, список «цветных революций», которые затрагивали интересы США и их союзников, насчитывает более шести десятков по всему миру . Господа митингующие , обратите,пожалуйста , внимание на эту цифру, олицетворяющую разрушения, смерть и страдания в этих странах, которую финансировал, так называемый, американский «Национальный фонд поддержки демократии»!

Трудно поверить, но в результате этого, а также причин экономического характера, по данным ООН вынужденно перемещёнными лицами в настоящее время считаются около 60 миллионов человек , что больше, чем после Второй мировой войны!Вместе с тем, осуществляя «цветные революции», западные якобы борцы за демократию отлично понимали, что нищим народом , копающимся в мусорных урнах, всегда легче управлять, чем богатым, и кому подобная нищета особенно выгодна! Как тут не вспомнить слова русского философа Бердяева , который сказал, что «мы не стараемся дать людям рай, а стремимся чтобы люди не были в аду»!

Безусловно,США – великая страна и многие её президенты прославили ее, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

А может вам еще напомнить, что США – самое агрессивное и милитаризованное государство в мире. За 242 года существования страны только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита.

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва»,однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Исходя из всего вышесказанного трудно назвать США и некоторые европейские страны демократичными ! Вашингтон любит упрекать другие страны в отсутствии свободы и демократии, однако в тюрьмах самой «свободной и демократической» страны сидит самое большое количество заключенных в мире. Так, в начале 2009 года в тюрьмах США содержалось 2,3 миллиона человек - это более четверти всех заключённых на планете! Даже полуторамиллиардный Китай держал в тюрьмах только 1,5 млн. человек.

Всё это напоминает мне Францию, в которой также гордятся одной из старейших демократий в Европе, несмотря на то, что последняя публичная казнь с применением гильотины (более «гуманного», по их мнению, способа казни чем, например, сожжение) произошла в 1939 году, а непубличная казнь (в тюрьме) с применением гильотины официально отменена лишь в 1981 году. Обратите, пожалуйста, внимание на эти даты и вы поймёте — насколько Францию можно считать образцом демократии —, кстати, как и Америку, для которой неформальным символом является электрический стул, с помощью которого преступников убивали и сейчас убивают в некоторых штатах, как скот!Единственное, что теперь «гуманно» изменилось, так это то, что преступник в современной Америке может сам выбрать вид казни (ничего не скажешь — гуманный сервис!).

И разве можно назвать демократией неправовые и неадекватные действия многих западных стран, когда они без предварительного судебного разбирательства отбирают собственность у российских граждан, нарушая основное правило правосудия — только суд может признать вину подсудимого и незаконность его имущества ?! В этом отношении возникает парадоксальная ситуация,поскольку выходит, что имущество российских граждан было законным и всегда будет законным пока не возникнут политические претензии против Матушки-России!Кроме того, если западные "борцы за демократию" такие сердобольные и честные , то почему конфискованная собственность и деньги настоящих коррупционеров не возвращаются в Россию , где всю это разумнее было бы распределить нуждающимся российским соотечественникам, а не забирать в казну некоторых и без того процветающих западных стран?Безусловно,прав Песков, называя действия Запада в отношении российских бизнесменов обыкновенным бандитизмом!

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом, как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных !Считать же , что Украина может воевать против России до победного конца , достаточно бессмысленно. Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет,а воюет она фактически с гегемонией Запада.Именно поэтому последствия этой войны могут быть значительно трагическими и разрушительными — вплоть до разжигания Третьей мировой войны !

Кроме того, не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали !

Однозначно приоритетным направлением сегодняшней российской политики является предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара!В этом отношении насколько цинично, особенно после пролитой россиянами и украинцами крови, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России! Дорогой ты мой госсекретарь! Неужели для официального заверения о невозможности вступления Украины в НАТО надо было разжигать кровопролитную войну на Украине ? Хватит наконец-то бессовестно обманывать,разводя как лохов, многих неадекватных украинцев, как и моих таких же неадекватных соотечественников из Грузии, возможностью их вступления в НАТО!

Именно поэтому , безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!

Таким образом, США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Одновременно с этим вызывает возмущение оголтелая пропаганда русофобов всех мастей, которые осуждают эти шаги Путина, считая это аннексией Крыма. Конечно, их можно «понять», поскольку им и их заокеанским покровителям не удалось разместить военно-морские базы НАТО в этой части акватории Черного моря. К сожалению, этого не могут понять майданутые бандеровцы !

Именно поэтому я считаю, что в новейшей истории России , пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные продажные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).

Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы. Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам Путина! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин — уже дано стал исторической фигурой и после того, что он сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко.

Именно поэтому 2 марта 2022 года, были опубликованы сразу два документа, в которых творческая интеллигенция России... нет-нет, не заламывала руки по поводу "нападения на Украину", но поддержала спецоперацию нашей армии. Первое – "Письмо 110 деятелей культуры", отправленное лично Владимиру Путину со словами поддержки его решения по Украине. Второе – обращение к обществу "Мы не стыдимся России" от лица деятелей театра, кино, писателей и журналистов. Водораздел в сфере культуры стал очевидным: одни – с Западом и украинскими нацистами, другие – со своим Отечеством и его народом!В этом отношении,полагаю, оправданным предложение некоторых депутатов Госдумы рассматривать запрет о возвращении в Россию покинувших в знак протеста её деятелей искусства и науки.Однозначно тем, кто выступают с нападками на Вооружённые силы РФ , которые вынуждены участвовать в специальной военной операции, тем, кому стыдно быть русским, хлопая дверью, таким нет места на благодатной российской земле!

Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории!Если Россия потерпит поражение на Украине, плохо придётся русским во всех странах постсоветского пространства. Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!Вместе с тем тревожным ударом для США стал отказ десятка стран в ООН от санкций против России, среди которых были даже европейские страны, находящиеся под влиянием американцев !Наконец-то, до Европы начало доходить, что санкционная война – это не игра в одни ворота!





То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, по словам Шеслер, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой при активной поддержке Запада: Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем!

Сегодня подтверждаются слова известного врага и ненавистника России Збигнева Бжезинского, что СССР с его коммунистической идеологией – куда меньший враг для США, чем Россия, которая восстановила свой военный потенциал и национальную ипостась!То, что США и контролируемым ими еврокомиссарам нужна война, было понятно уже давно. И США сделали все, чтобы вынудить Россию эту войну начать, чтобы этим хоть как-то оправдать устроенный ими же экономический кризис, вследствие того, что уровень потребления в западных странах явно не соответствовал их производительности труда.Именно поэтому рост цен в США уже назван «путинским» и теперь мы видим, как этот рукотворный военный кризис используется для обвинения в этом России!

Заслуживают также внимания слова главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины:

Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только Президента России, но и Президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова. В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

В этой связи приобретают особый смысл слова, сказанные журналистом Владимиром Соловьевым: «Мы украинцев любим, а бандеровскую сволочь будем делать так же, как делали наши деды – жестко и последовательно!».

В заключение, я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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