15 сложных загадок на логику

Логическая загадка любой сложности заставит вас подумать о давно забытых предметах, вспомнить содержание детских сказок и смириться с тем, что ваш ребенок находит ответы быстрее вас.

Хотите проверить?

Мы подготовили специальную подборку сложных логических загадок!

Зачем решать логические загадки?

При решении логических задачек и поиске «отгадки» у человека начинают работать оба полушария мозга. Левое полушарие отвечает за логику и стремится разобраться в причинных связях. Правое несет ответственность за интуицию, учится строить целостную картину и формировать образное мышление.

У современных людей левое полушарие включается в работу не так часто — «загуглили» и отправились по делам. И, конечно, свою “логическую мышцу” можно и нужно тренировать — тут нам и пригодятся загадки на логику – они помогают держать мозг в тонусе даже в самые «ленивые» дни.

Эффект от «логических тренировок» даст о себе знать уже после первых занятий — натренированный мозг быстрее соображает, позволяя решать не только математические задачи, но и находить выход из жизненных ситуаций.

Зачем детям развивать логику?

Развитое логическое мышление поможет вашему ребенку легко справляться с математическими задачами не только в начальной, но и в старшей школе.

Умение анализировать выручит его на литературе, а способность нестандартно мыслить пригодится в творческих кружках и школьных активах. И, конечно, он всегда сможет дать аргументированный ответ на поставленный учителем каверзный вопрос, а еще переспорит одноклассников и точно завоюет авторитет в школе!

Не отказывайтесь от «мозговых тренировок» — начните мыслить не так, как все!

Сложные загадки на логику

Давайте попробуем разгадать 5 загадок на логику. Дети и взрослые могут размышлять над ответом вместе.

Загадка №1

Каких камней не бывает в речке?

Ответ: В речке вы никогда не найдете сухих камней. А вот драгоценные попасться могут

Загадка №2

На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них — не 1 рубль. Какие это монеты?

Ответ: На столе лежат 2 рубля и 1 рубль. В условии сказано, что только одна из монет – не рубль.

Загадка №3

Что не вместится даже в самую большую кастрюлю?

Ответ: Крышка этой кастрюли. Не ходите на кухню и не проверяйте – точно застрянет!

Загадка №4

Что может в одно и то же время стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать?

Ответ: Часы.

Загадка №5

Завязать можно, а развязать нельзя. Что это такое?

Ответ: Нет, не шнурки от старых кроссовок. Правильный ответ - разговор.

Теперь приступим к более сложным заданиям. Включайте логику и начинайте!

Загадка №6

Я – вода, и по воде плаваю. Кто я такая?

Ответ: Льдина.

Загадка №7

Ползут 3 черепахи.1-я черепаха говорит: за мной ползут две черепахи.

2-я черепаха говорит: за мной ползёт одна черепаха и передо мной ползёт одна черепаха. А 3-я черепаха: передо мной ползут две черепахи, и за мной ползёт одна черепаха.

Как такое может быть?

Ответ: Черепахи ползут по кругу!

Загадка №8

На ферме было 2 коня, 1 кролик, 1 щенок, 1 кошка, свинья и поросенок, корова и теленок, индюк и гусь.

Пришел хозяин с собакой. Сколько на ферме стало ног?

Ответ: 26. Почему? Потому что ноги только у человека, лошадей, свиней и коров. У остальных животных — лапы.

Загадка №9

Где впервые был обнаружен картофель?

Ответ: Отгадка предельно простая – в земле.

Загадка №10

Странный дождь порой идет: сотней струй он кверху бьет.

Ответ: Фонтан.

А теперь продолжим тренироваться, ведь долго без логики не протянешь!

Загадка №11

Скажешь «не приходи!» — всё равно приходит. Скажешь «не уходи!» — всё равно уходит. Что это такое?

Ответ: Время.

Загадка №12

Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где вы находитесь?

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Ответ: Вы катаетесь на карусели.

Загадка №13

Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Что это?

Ответ: Яма.

Загадка №14

Что принадлежит вам, однако другие этим пользуются чаще, чем вы сами?

Ответ: Ваше имя.

Загадка №15

Сколько яиц можно съесть натощак?

Ответ: нет, размер вашего аппетита тут не при чем. Натощак можно съесть скушать только 1 яйцо, потому что все следующие будут съедены уже не на пустой желудок.

На сегодня это все — мы с вами славно потрудились.

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А вы знали об этом?

Западная Европа, в целом, положительно относилась к монголам, поскольку они рассматривались как будущие христиане и потенциальные союзники против мусульман и русских. Европейцы твердо верили, что великий азиатский правитель пресвитер Иоанн придет им на помощь в крестовых походах и вернет Святую землю под христианское правление. Эти слухи не были надуманными – Ван-хан, изначальный покровитель Чингисхана, действительно создал крупную державу далеко на востоке. И даже после ее падения вполне существовала вероятность, что все монголы обратятся в христианство. Чтобы поспособствовать этому, католическая церковь посылала к ним множество миссионеров и даже строила храмы в самом центре их страны.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43826626024)

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