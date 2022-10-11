Задания на мышление

Хорошие логические игры развивают внимательность и сообразительность, способность находить нестандартные решения.
Смотрим!
Задание: «На одной из этих картинок есть ошибка. На какой? Объясните почему»
Задание: «На какой тарелке груша лежит перед яблоком?»
Задание: «Где чья тень?»
Задание: «Что получится, если вырезать фигуру, нарисованную на сложенном листе?»
Задание: «Что должно быть нарисовано в пустой клеточке?»
Задание: «Одна из этих башен должна упасть. Какая?»
Задание: «На какой рисунке поза мишки и зайки совпадает с верхней картинкой?»
Задание: «Сколько чёрных клеточек закрывает этот упитанный динозаврик? Считайте только целые клетки.»
Задание: «Выберите недостающий маленький кубик так, чтобы каждая грань большого куба была одного цвета.»
Задание: «У дрессировщика запутался хлыст. Сколько на нём узлов?»
Задание: «Палочка какого цвета самая нижняя?»
Задание: «Одна мышка сейчас упадет. Какая?»
Задание: «Что находится близко от девочки, что далеко?»
Задание: «На каких рисунках верёвки завяжутся узлом, если потянуть за их концы?»
Задание: «Сколько животных видит девочка, сколько-мальчик, а сколько -их папа?»
Задание: «Разделите каждую плитку шоколада на 4 равные части»
Задание: «Поменяйте местами двух танцоров так, чтобы мальчики и девочки стояли через одного.»
Задание: «Путешественники решили сфотографировать домик. У кого какая фотография получилась?»
Задание: «Из каких частей построен этот кораблик?»
Задание: «Робот решил убраться. Что он сделал не так? Найдите восемь «неправильностей»»
А вы знали об этом?
Во многих пророчествах предсказано появление на небе некоего объекта – и это станет началом гибели всего живого. Сергий Радонежский предрек «небесное Светило», которое к Земле устремится. О появлении загадочной звезды говорил и пророк Аввакум. Появление сразу двух солнц предсказывал в XV веке францисканский монах Раньо Неро, прозванный «черным монахом». Он уверял, что на Земле невозможно будет жить из-за жары, поэтому человечеству придется переселяться в подземные города.
Рекомендую также прочесть:
Подвиг русского солдата Евгения Родионова и мнение о нем Рамзана Кадырова https://otari.mirtesen.ru/blog/43585225750/
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии