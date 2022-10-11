Задания на мышление

Хорошие логические игры развивают внимательность и сообразительность, способность находить нестандартные решения.

Смотрим!

Задание: «На одной из этих картинок есть ошибка. На какой? Объясните почему»

Задание: «На какой тарелке груша лежит перед яблоком?»

Задание: «Где чья тень?»

Задание: «Что получится, если вырезать фигуру, нарисованную на сложенном листе?»

Задание: «Что должно быть нарисовано в пустой клеточке?»

Задание: «Одна из этих башен должна упасть. Какая?»

Задание: «На какой рисунке поза мишки и зайки совпадает с верхней картинкой?»

Задание: «Сколько чёрных клеточек закрывает этот упитанный динозаврик? Считайте только целые клетки.»

Задание: «Выберите недостающий маленький кубик так, чтобы каждая грань большого куба была одного цвета.»

Задание: «У дрессировщика запутался хлыст. Сколько на нём узлов?»

Задание: «Палочка какого цвета самая нижняя?»

Задание: «Одна мышка сейчас упадет. Какая?»

Задание: «Что находится близко от девочки, что далеко?»

Задание: «На каких рисунках верёвки завяжутся узлом, если потянуть за их концы?»

Задание: «Сколько животных видит девочка, сколько-мальчик, а сколько -их папа?»

Задание: «Разделите каждую плитку шоколада на 4 равные части»

Задание: «Поменяйте местами двух танцоров так, чтобы мальчики и девочки стояли через одного.

Задание: «Путешественники решили сфотографировать домик. У кого какая фотография получилась?»

Задание: «Из каких частей построен этот кораблик?»

Задание: «Робот решил убраться. Что он сделал не так? Найдите восемь «неправильностей»»