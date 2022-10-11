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Задания на мышление

Хорошие логические игры развивают внимательность и сообразительность, способность находить нестандартные решения.

Смотрим!

Задание: «На одной из этих картинок есть ошибка. На какой? Объясните почему»

найди ошибку

Задание: «На какой тарелке груша лежит перед яблоком?»

ближе дальше

Задание: «Где чья тень?»

фигуры

Задание: «Что получится, если вырезать фигуру, нарисованную на сложенном листе?»

фигуры задание 5-6 лет

Задание: «Что должно быть нарисовано в пустой клеточке?»

задание на мышление для детей

Задание: «Одна из этих башен должна упасть. Какая?»

мышление дети 5-6 лет занятие

Задание: «На какой рисунке поза мишки и зайки совпадает с верхней картинкой?»

формы образы задание для 5-6 лет

Задание: «Сколько чёрных клеточек закрывает этот упитанный динозаврик? Считайте только целые клетки.»

занятие на мышление 5-6 лет

Задание: «Выберите недостающий маленький кубик так, чтобы каждая грань большого куба была одного цвета.»

логика воображение

Задание: «У дрессировщика запутался хлыст. Сколько на нём узлов?»

занятие с ребенком

Задание: «Палочка какого цвета самая нижняя?»

низ верх

Задание: «Одна мышка сейчас упадет. Какая?»

мышление и смекалка 5-6 лет

Задание: «Что находится близко от девочки, что далеко?»

близко далеко

Задание: «На каких рисунках верёвки завяжутся узлом, если потянуть за их концы?»

представь что будет дальше

Задание: «Сколько животных видит девочка, сколько-мальчик, а сколько -их папа?»

упражнение ближе дальше для 5-6 лет

Задание: «Разделите каждую плитку шоколада на 4 равные части»

графическое мышление

Задание: «Поменяйте местами двух танцоров так, чтобы мальчики и девочки стояли через одного.

»

графическое воображение

Задание: «Путешественники решили сфотографировать домик. У кого какая фотография получилась?»

занятия в картинках для ребят 5-6 лет

Задание: «Из каких частей построен этот кораблик?»

фигуры логика 5-6 лет

Задание: «Робот решил убраться. Что он сделал не так? Найдите восемь «неправильностей»»

Задания на мышление

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А вы знали об  этом?

Во многих пророчествах предсказано появление на небе некоего объекта – и это станет началом гибели всего живого. Сергий Радонежский предрек «небесное Светило», которое к Земле устремится. О появлении загадочной звезды говорил и пророк Аввакум. Появление сразу двух солнц предсказывал в XV веке францисканский монах Раньо Неро, прозванный «черным монахом». Он уверял, что на Земле невозможно будет жить из-за жары, поэтому человечеству придется переселяться в подземные города.

Рекомендую также прочесть: 

Подвиг русского солдата Евгения Родионова и мнение о нем Рамзана Кадырова https://otari.mirtesen.ru/blog/43585225750/

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