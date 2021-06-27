Паранормальные явления в ... лифтах

Для большинства людей лифты это просто тесные кабины, пугающие клаустрофобов и помогающие добраться с этажа А на этаж Б.



В целом это и правда так, плюс еще пучок проводов и кабелей. Поэтому не каждый поверит, что и тут могут происходить необычные явления. Но они происходят (Паранормальные новости - paranormal-news.ru).



Чаще всего в лифтах поселяются привидения. В городе Истон, штат Мэриленд, есть театр Авалон, построенный в 1921 году. Для того времени это было роскошное и дорогое здание со стеклянными дверями, огромным куполом и стенами в декоративных украшениях. Однако постепенно театр посещали все меньше людей и одно время он даже простоял заброшенным и закрытым, пока ближе к нашим годам его наконец не отремонтировали.



Сейчас тут проходят выступления музыкальных групп и концертов живой музыки, а еще театр известен своим "одержимым" лифтом.

Этот обычный с виду лифт имеет странную особенность сам по себе открывать и закрывать двери и ездить вверх-вниз. И дело не в технических неполадках, его неоднократно осматривали и ничего необычного там не находили. Дело в привидении, которое выглядит как полупрозрачная дама в старинной одежде. Ее неоднократно видели выходящей из этого лифта.



По версии исследователей, вероятнее всего это призрак молодой актрисы по имени Маргарет, которую убили в этом лифте в 1920-х годах, когда она спешила на выступление в шоу-водевиле. В исторических хрониках об этом случае правда ничего не упоминается, однако столь старых заметок об этом театре в целом сохранилось немного, поэтому может быть статьи про гибель актрисы просто затерялись в эпохе.



Еще одно здание с паранормальным лифтом находится в отеле "Адольфус" в Даллассе, штат Техас. Отель был построен пивным магнатом Адольфусом Бачем в 1912 году, а в 1930-х некая невеста покончила с собой в одной из комнат отеля, повесившись.



С тех пор ее дух бродит по коридорам отеля, но особенно ей нравится лифт. Якобы лицо этой женщины неоднократно замечали в зеркале лифта, а двери лифта могут открываться и закрываться сами по себе при отсутствии технических неполадок.

Несколько гостей отеля сообщали, что приезжали на 19 этаж (именно там повесилась невеста), хотя нажимали совсем другую кнопку. Также есть сообщения о постояльцах отеля, которые застревали в лифте на уровне того же 19 этажа. Был случай, когда человек просидел в застрявшем лифте 20 минут, а потом дверцы лифта сами собой открылись на 19 этаже.



Как и в театре Авалон, лифт в "Адольфусе" проверяют после каждого такого случая и не находили еще ни одной поломки.



В городе Мариетта, штат Джорджия, есть трехэтажный особняк Kennesaw House. С виду ничем не примечательный дом является тем ни менее историческим зданием, будучи построенным в 1845 году как склад для хлопка. Сейчас в нем находится городской исторический музей.



Местный лифт обслуживает всего 3 этажа, однако является пожалуй самым жутким из паранормальных лифтов. Когда люди нажимали кнопку вызова и створки лифта открывались, внутри неоднократно вместо кабине лифта видели или кучу корчащихся от кровавых ранений солдат времен Гражданской войны, или тех же солдат, валяющихся на кровавом больничном полу с перевязанными ранами и в окровавленных бинтах.

Еще одним зданием, известным своим призрачным лифтом, является отель Алгонкин в центре Манхэттена, Нью-Йорк. 181-комнатный отель был изначально задуман как отель для исключительно богатых клиентов, которые жили бы в роскошных люксовых номерах. Однако потом это стал обычный отель, который однако приобрел культовый статус, так как в нем любили собираться литераторы, театралы, актеры, художники и драматурги.



Они собирались за большим столом в Розовой комнате отеля и вскоре такие встречи получили название "Алгонкинского круглого стола". Встречи начались с 1919 года и продолжались более 10 лет, а потом резко прекратились с 1932 года А вскоре после этого Розовая комната и вовсе была перестроена.



Однако в лифте до сих пор можно встретить призрачные фигуры любителей собираться за круглым столом в Розовой комнате. А иногда постояльцы даже слышат бестелесный голос, который напевает песню 1920-х годов.

А теперь один конкретный случай, опубликованный на сайте "Your Ghost Stories". Случилось это в отеле Хилтон в Сиэтле, штат Вашингтон. Девушка вместе со своей мамой приехали в город для участия в праздничном представлении и однажды вечером они вышли из своего номера в отеле, чтобы чего-нибудь перекусить, а когда возвращались обратно, то решили поехать на лифте.

"Обычный лифт был кем-то занят и тогда мы решили воспользоваться служебным лифтом. Он оказался неожиданно очень старым и в кабине стоял чей-то стул. Я подумала, что горничная поставила его или случайно забыла.



Когда мы вошли, я сразу же почувствовала себя жутко и неуютно и мне показалось, что вместе с нами есть кто-то еще. Я даже шепнула маме "Мне кажется, что на этом стуле кто-то сидит". Двери захлопнулись и лифт поехал, но у меня возникло чувство, что двери так просто не откроются.



Судя по миганию кнопок, мы приехали на 3 этаж и тут я вслух сказала "Держу пари, тут живут призраки" и тут же внутри лифта раздался голос, словно из старого радио и этот голос смеялся "Ха-ха-ха-ха!", а звучал он очень низко и неприятно.



Когда двери наконец открылись, я и моя мама пулей вылетели из этого лифта, а когда рассказали об этом моему брату, он нам не поверил. На другой день я рассказала об этом двум моим партнерам по представлению и они пошли со мной "проверить лифт". Но теперь в нем не было стула и ощущение было совсем другое и не жуткое".

Источник : https://triboona.ru/social/175301-paranormalnye-yavleniya-v-...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Десять самых знаменитых эксгумаций в истории https://otari.mirtesen.ru/blog/43055855168

От куртизанки до принцессы-убийцы: как Маргерит Алиберт обманула весь мир https://otari.mirtesen.ru/blog/43476674602

5 монархов, которые прославились на весь мир своими странными хобби https://otari.mirtesen.ru/blog/43056143977