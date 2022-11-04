Король плюс-сайза – Аркадио Дель Валле весом 180 килограмм и таким же огромным обаянием

Как и многие модели плюс-сайз, Аркадио Дель Валле прошел путь комплексов и ненависти к себе до двадцати лет. Отражение в зеркале отражало не такого человека, который считается красивым по мировым стандартам. Однако упрямый американец оказался сильнее общественных стереотипов и еще сильнее собственных комплексов.

В один прекрасный день Аркадио решил, что будет жить так, как хочет он, а не так, как ему навязывают. Он рвал шаблоны, выбирая яркую одежду со стразами, начал красить лицо, и доказал всем, что быть большим парнем – это чертовски круто!

Убедившись в собственной неотразимости, он принял решение, что хочет делиться своей красотой не только с родными и близкими друзьями, и смело пошел в Интернет. Странички в соцсети быстро набирали популярность, ведь повседневные фото модели, которые он выкладывал были, мягко, говоря провоцирующими общественность на самые разные реакции.

Конечно, были те, кто восхищался смелостью Аркадио, но не мало хейтеров поначалу чуть не заставили модель опустить руки и уйти в тень. Но сила духа в этом большом парне огромная, поэтому он продолжал то, что считал правильным.

Однажды блог модели увидел представитель бренда VOLARE. Это бренд одежды для полных, который открыл Аркадио подиумы.

Теперь модель снимается для модных журналов, демонстрирует одежду, призывает любить себя в любом теле.

Его называют «кинг сайз», однако, Аркадио это ничуть не обижает. Многие полагают, что он из кожи вон лезет, желая эпатировать публику. Однако, если присмотреться к этому королю плюс-сайза, станет очевидно, большой красивый парень действительно так живет. Ну разве можно им не восхищаться?

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А вы знали об этом?

Презерватив – пресловутое «изделие № 2», изготовленное из натурального латекса – вообще непрочен по своей структуре. В нем имеются микропоры – маленькие отверстия размером по пять микрон, через которые может проникнуть не только сперматозоид (его размер три микрона), но и любая другая инфекция и особенно СПИД. Таким образом, презервативы нельзя считать вполне надежными средствами против предотвращения беременности , а также защиты от венерических болезней !

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