Цена сталинской коллективизации

Хотя коллективизация удалась с точки зрения получения ресурсов для форсированной индустриализации, которая обеспечила победу СССР в Великой Отечественной войне, она же заложила мину замедленного действия под созданную на ее основе советскую социально-экономическую и общественно-политическую систему. Поголовье лошадей в деревне в 1933 г. снизилось по сравнению с 1928 г. вдвое, крупного рогатого скота и свиней – более чем на 40%, мелкого рогатого скота – втрое. Доколхозный уровень поголовья скота был достигнут лишь в 1958 г. Средняя урожайность зерновых в 1934–1940 гг. (7,4 ц с 1 га) по сравнению с 1922–1928 гг. (7,7 ц с 1 га) также снизилась, хотя и незначительно. Возникший ценой миллионов крестьянских жизней колхозный строй не смог накормить страну и в конечном итоге рухнул с распадом советской государственности как неэффективная экономическая модель, существовавшая исключительно ради удовлетворения нужд государства и в самую последнюю очередь – интересов сельских тружеников.

Но самое главное, удалось бы избежать огромных людских потерь из-за коллективизации, а также резкого падения уровня сельскохозяйственного производства. В этом случае, по мнению Шанина, в Красной Амии было бы на 5 млн больше защитников из числа крестьян, избежавших голодной смерти в результате отказа от сталинской коллективизации. «Альтернативную» точку зрения на коллективизацию наиболее ярко выразили американские экономисты Холланд Хантер и Янош Ширмер. Они на основе применения математических методов смоделировали развитие сельского хозяйства СССР без коллективизации и получили результат, описанный Шаниным.

В контексте огромных жертв коллективизации закономерен вопрос, можно ли было избежать трагического развития событий. В исторической науке продолжается дискуссия на эту тему. В начале 1990-х гг. историк Виктор Данилов назвал альтернативой сталинской насильственной коллективизации идеи Николая Бухарина. Якобы в программе правой оппозиции (Бухарина, Алексея Рыкова, Михаила Томского) предусматривался безболезненный вариант создания в СССР крупного товарного сельского хозяйства на основе развития кооперации и объединения крестьянских хозяйств при материальной поддержке советской власти. Данилова поддержал английский социолог и историк, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин, который заявил, что без коллективизации к началу Великой Отечественной войны в СССР было бы меньше заводов, но имевшиеся работали бы более производительно, чем поспешно возведенные в годы первых пятилеток.

«Альтернативная» концепция коллективизации вызвала критику в России и за рубежом. В частности, известный российский аграрник Сергей Есиков указал на главный недостаток программы правой оппозиции и Бухарина: «черепашьи темпы» индустриализации и «строительства социализма», недооценку уровня военной угрозы СССР. А профессор Бирмингемского университета Роберт Уильямс Дэвис отметил несостоятельность расчетов Ширмера и Хантера, взявших за основу своих расчетов 1928 г., когда уже налицо был кризис хлебозаготовок и нэпа в целом и о «нормальном» развитии сельского хозяйства страны уже не могла идти речь.

Утверждение об отсутствии реальной военной угрозы для СССР на рубеже 1920–1930 гг. опровергается последними исследованиями российских историков. Как указывает известный исследователь историк Андрей Соколов, штаб РККА накануне коллективизации всерьез рассматривал возможность войны с участием находившихся в союзе с Францией и Великобританией стран Малой Антанты (Польши, Румынии, Чехословакии и др.) против СССР. Поэтому советские военные настойчиво требовали усилить оборонную составляющую пятилетнего плана и обсуждали вопрос о вероятных противниках и сроках начала войны. Об опасности «потерять Украину» из-за срыва хлебозаготовок и хаоса в республике, которым могли воспользоваться «агенты Пилсудского», писал 11 августа 1932 г. Иосиф Сталин Лазарю Кагановичу. Отсюда жестокие и массовые репрессии против крестьянства в конце 1932 г., приведшие к страшному голоду на Украине в первой половине 1933 г. «Альтернативная» концепция коллективизации не может быть принята, поскольку сторонники более мягкой ее версии проиграли борьбу за власть сталинской группировке в ВКП(б).

Автор — историк, руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН

Источник : https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/11/18/816552

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить Сталину, устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор в Украине признан геноцидом власти против собственного народа. Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство, которое проводилось в форме фактически нового закрепощения крестьянства, было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни?

Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера!

В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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