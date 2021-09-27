Самые красивые места нашего мира

Готовы узнать о прекрасных зонах, прелести которых очаровывают и заставляют взглянуть на нашу планету по-другому? Взглядом человека, который с гордостью может называть себя жителем Земли - самой поразительной планеты во Вселенной!

Поля тюльпанов

Нидерланды

Открывает рейтинг с самыми красивыми местами планеты удивительное местечко, расположенное на территории западной части Нидерландов. Речь идет о живописных полях тюльпанов. Это не просто сады, мы говорим о плантациях, морях цветов, олицетворяющих настоящее буйство красок. Будучи в данном государстве с апреля по май просто необходимо побывать в цветущих садах западной части страны. Впрочем, и летом здесь есть на что посмотреть, потому что тюльпаны сменяют гладиолусы.

Гранд Каньон

США

Большой каньон является одним из самых глубоких и красивых мест в мире. Располагается в штате Аризона, на плато Колорадо. Речь идет об удивительной территории национального парка, красоту которой по достоинству можно оценить только при помощи вертолета. Является резервацией индейцев. Считается, что в этом месте долгое время жили представители племени навахо и других племен. Большой каньон привлекает не только своей красотой, размерами и историей. Многих бизнесменов он влечет своей загадочностью.

Чинкве Терре

Чтобы понять, о чем идет речь, нужно видеть это чудо природы с высоты.

Италия

Знаете, как называется самый красивый национальный парк в мире? Его название - Чинкве Терре, и находится это удивительное место в Италии. А именно на востоке Ривьеры. Мы говорим не просто о прелестях и истории, здесь все пропитано духом Средневековья Италии. Всего на территории указанного места находится пять маленьких, но красивых деревень. Их архитектура отличается наличием защищенных построек, напоминающих времена свободолюбивых пиратов. Романтическое место придется по вкусу всем ценителям классической итальянской романтики.

Рисовые террасы Юньнань

Китай

Было бы несправедливо создать Топ-10 красивейших мест на Земле, не упомянув хотя бы одно китайское поле. Рисовое поле в горах провинции Юньнань является самым поразительным и прекрасным. Только представьте десятикилометровые террасы, которые в точности до сантиметров повторяют изгибы местности. Китайцы тысячелетиями развивали культуру и достигли в данном ремесле невероятных успехов. Видеть с высоты их рисовые плантации стоит многого. Их белоснежные плантации отражают солнечные лучи и олицетворяют все могущество сельскохозяйственных ремесленников Китая.

Плитвицкие озёра

Хорватия

Мы уже выяснили, какое озеро является самым могущественным на территории России. Отнюдь в этом рейтинге мы говорим исключительно о красоте разных мест в мире. По этой причине нужно выделить Плитвицкие озёра Хорватии, привлекающих своим удивительным колоритом и загадочностью. Находятся на территории национального парка. Покрыты неосязаемыми и безграничными чащобами. Их крайне сложно пройти, поэтому оценить всю красоту можно только с высоты. Местные жители называют чащобы дьявольским лесом.

Долина Десяти Пиков

Канада

Мы не станем рассматривать все достопримечательности планеты, попавшие в список так называемых 7 чудес света. Мы рассматривает исключительно самые красивые места в число которых обязательно нужно отнести Долину Десяти Пиков - Канада. Это канадское место олицетворяет суровую, но привлекательную природу. Ее ледяная красота создает уникальный мир, расположенный у подножья больших гор под названием Векчемна. Неподалеку находится жемчужина национального парка - озеро под названием Морейн.

Долина монументов

Америка

На севере штата Аризона есть удивительной красоты место, геологический объект, который оправданно называют гордостью американского народа. Речь идет о месте, в котором раньше жили древние индейцы племени Навахо. Уникальный парк олицетворяет огромный комплекс из скал, стоящих на фоне строго и устрашающего пустынного ландшафта. Речь вновь идет о плато Колорадо. Эта зона не просто так является одной из любимейших среди туристов. Кстати говоря, плато таит много удивительных историй о ковбоях.

Цветные скалы Чжанъе

Китай

Продолжая тему красивых и скалистых мест в мире, необходимо выделить Цветные Чжанъе, расположенные в Китае. Считается, что комплекс скал сформировался в рамках Мелового периода. Речь идет о красивых скалах, которые окрашены в очень пестрые оттенки. Находится чудо-природы в известной провинции Китая - Ганьсу. На фото вы видите изобилие цветовой гаммы. Однако в действительно преобладает красный песчасник. На изображениях этого можно и не заметить. Будучи неподалеку провинции обязательно постарайтесь увидеть поразительный горный пейзаж.

Остров Бора-Бора

Что тут скажешь, ведь Бора-Бора является одним из красивейших островов на планете. Не удивительно, что практически все миллиардеры нашей планеты здесь были. Во Французской Полинезии лучшего места для отдыха не найти. Мы говорим о возлюбленной зоне тех туристов, которые гонятся за величественной красотой Земли. Впрочем, и условия для проживания здесь замечательные. Главное уметь ориентироваться среди сотен отелей. Уникальность данного острова заключается в том, что он окружен отдельными зонами под названием моту.

Самое красивое место— Водопады Игуасу

Самое красивое место в мире - водопады Игуасу, состоящие из 275 потрясающих каскадов. Они были образованы в результате извержения вулканов. Таким образом, мы говорим о природной красоте, образованной задолго до нашего появления. Стоит отметить, что данное место вдвое выше и шире водопада Ниагары.

Водопады Игуасу привлекают не только своим прекрасным видом. В сезон дождей в секунду обрушивается просто колоссальный объем воды. Примерно 13000 кубических метров.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2310443513408654111/

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