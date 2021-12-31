Почему король Людовик XIX правил Францией всего 20 минут?

Обычная история самодержавия, которая постоянно сопровождает тех власть имущих, кто забывает о реалиях, проявляет излишние амбиции при дефиците способностей, талантов и перспективного видения.

А суть в том, что во Франции с 1824 года правил король Карл Х. Человек в возрасте 67 лет, неплохо относившийся к России и даже награждённый российским орденом Святого Андрея Первозванного до вступления на трон (1815), но по сути своей консерватор и враг гражданских свобод, уже завоёванных народом. Кстати об опасности таких действий его предупреждал даже российский император Николай I. Поводом его свержения было подписание антидемократических Указов в 1830 году о роспуске палаты представителей, ограничении избирательного права, свободы слова и восстановлении цензуры.

После этого и вспыхнула июльская революция 1830 года. Появились баррикады, солдаты стали переходить на сторону восставших, был захвачен Лувр и король Карл Х подписал отречение. Вот после этого его сын 55-летний принц Луи и стал номинально королём Людовиком 19-м. А через 20 минут Карл Х потребовал от него отречения (20-ти минутный Людовик скрепя сердце подписал своё отречение) и огласил дополнение к своему решению об отречении в пользу 10-летнего внука, которого тоже успели формально провозгласить королём Генрихом V (не путать с английским Генрихом) на целую неделю.

Но восставшие благополучно отправили короля-недельку вслед за королём-двадцатимину­ткой в изгнание даже не огласив волю свергнутого короля. А на трон сел 58-летний представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов король Луи-Филипп I, последний король Франции, «король-гражданин», «король-буржуа», «король-груша».

Через 18 лет Февральская революция 1848 года уничтожила монархию. И была провозглашена республика. Кстати вся эта история очень напоминает Февральскую революцию в России. Тогда ведь тоже у нас был формальный последний император Михаил II. Впрочем последним его уже никто не считал, так же как и не считали последним Луи-Филиппа II (Луи-Филиппа Альбера Орлеанского, графа Парижского) в пользу которого формально отрекался реальный последний король Луи-Филипп I.

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