Ева Браун - как личная тайна фюрера

А сегодня, дорогие читатели, взгляд мой упал на фотографию Евы Браун, и я поняла, что вообще ничего о ней не знаю, кроме того, что она была.

Большой красотой она не отличалась, судя по фотографиям, но это не помешало ей стать главной женщиной в жизни лидера государства. Это сейчас мы все плюемся, при его имени, а тогда он был на пике славы и обожания своим народом.

Как ей это удалось?

Ведь было много куда более ярких, куда более арийских, не менее юных и не менее влюбленных в фюрера? Каким образом она обошла их всех?

Полностью ее биографию пересказывать не собираюсь, но остановлюсь на некоторых моментах, которые мне показались любопытными.

Ева Браун. Фото из свободных источников.

Отец Евы был школьным учителем, а мать швеей. Она была средней из трех дочерей этой пары. Кстати, ее сестры и родители благополучно дожили до 70 - 80 годов 20 века.

Интересно, что ее родители однажды разошлись, а через год вновь поженились. Ее мать утверждала, что в семье была, тем не менее, здоровая обстановка, без ссор и сцен.

Ева получила образование в католическом лицее, а потом год проучилась в монастырской бизнес - школе, где получила профессии бухгалтера и машинистки. В учебе она была средней, но отличалась отличными спортивными данными.

В то время модным было увлечение фотографией. Не обошло оно и Еву. Она хотела освоить профессию фотографа (что, кстати, ей удалось), и с этой целью устроилась в фотоателье. Потом выяснилось, что это фотоателье принадлежало Генриху Гофману, который был единственным личным фотографом Гитлера. Еву политика вообще не интересовала, и кто такой Гитлер она понятия не имела.

Ева Браун. Фото из свободных источников.

Ева в фотоателье выполняла роль подсобного работника и девочки на побегушках. Ей было всего 17 лет (1929 год), и она осваивала кухню фотографии, принимала и выдавала заказы и бегала за пивом для Гофмана. Собственно, когда через несколько недель Гофмана посетил Гитлер ее так и отправили за пивом и бутербродами...

Гитлеру девушка понравилась, и он стал оказывать ей знаки внимания, вроде букетиков и шоколадок, и периодически прося составить компанию при посещении оперы или театра. Отношения между ними были чисто платоническими и нет данных, что 40-летний известный политик как то пытался соблазнить юную неискушенную деву. Около него стаями вились первые красавицы Германии, так что Еву он выбрал как нейтральный и безопасный вариант.

Ева Браун. Фото из свободных источников.

Однако прежде чем начать дарить Еве шоколадки Гитлер приказал проверить ее предков на предмет чистокровности.



Ева дважды, в 1932 и в 1935 году пыталась покончить жизнь самоубийством, предположительно, потому что была влюблена в Гитлера и ей не хватало его внимания.

Их отношения вышли на новый уровень после первой попытки в 1932 году. Гитлер, на которого дамы вешались тогда гирляндами, решил, что это был спектакль, чтобы манипулировать им. Но после того, как врач убедил его, что девушка действительно чудом осталась жива, он поверил в то, что она его любит и стал чувствовать свою ответственность за нее.

Ева была чисто декоративным элементом в жизни Гитлера. Официально она числилась фотографом. Ее вообще не интересовала политика, и при ней он никогда не обсуждал никаких серьезных тем со своим окружением.

Круг интересов Евы заключался в спорте, одежде и кино. Она вряд ли вообще подозревала о том, что реально происходит в мире.

Ева Браун. Фото из свободных источников.

Родители Евы долгое время даже не подозревали с кем встречается их дочь. По официальной версии, которая была им представлена, все задержки и отъезды Евы были связаны с ее работой.

Ева познакомила родителей с Гитлером только в 1935 году, устроив им специальную встречу.

Гитлер тщательно скрывал наличие Евы в своей жизни.

Он нравился женщинам рейха, и особенно им нравилось, что он холост и одинок. Гитлер очень внимательно следил за своим имиджем, и за тем впечатлением, которое он производит на избирателей, поэтому разочаровывать никого не хотел. Ева числилась то его фотографом, то секретарем, и в разного рода поездках и мероприятиях, где она его иногда сопровождала, остальные присутствующие и не подозревали о существовании каких - то отношений между фюреров и скромной глуповатой девушкой из свиты.

Однако ближайшее окружение было в курсе с некоторых пор, и, особенно жены этого ближайшего окружения, которые вообще не понимали - как попала в их круг эта глупенькая и легкомысленная простушка.

Ева получила право официально присутствовать на некоторых мероприятиях только после того, как ее сестра вышла замуж за офицера, который служил при штабе Гитлера. Но и то... очень скромно присутствовать. И не всегда.

В 1936 году Гитлер подарил Еве домик. Так же они часто пребывали в еще одном домике, который служил уже его резиденцией в Альпах (Бергхоф). Но там Еву прятали от известных гостей, так что во время приемов, которые устраивал Гитлер она отсиживалась в спальне.

Ева очень любила красивые и дорогие вещи, была большой модницей, любила косметику и предметы роскоши. Этим всем фюрер ее обеспечивал. Ее окружал штат прислуги, который выполнял все ее капризы и желания, но она, в ответ, и не думала видеть в них людей, у которых тоже бывают какие - то потребности.

Ева имела много свободного времени, которое она посвящала спорту, кино, а так же фотографированию и киносъемке.

Гитлер упомянул Еву в своем завещании, оставив ей содержание в случае своей смерти.

Ева имела возможность спастись. Но отказалась сделать это, добровольно предпочтя остаться вместе с Гитлером.

Она вышла за него замуж в ночь на 29 апреля 1945 года, и 40 часов прожила как Ева Гитлер.

Она отравилась, он застрелился.

Вместе с ними были убиты их любимые собаки: два терьера Евы, овчарка Гитлера Блонди и пять ее щенков.



Честно говоря, осталось впечатление, что легкомысленная финтифлюшка Ева так и не поняла до самого конца, куда она вообще попала, и что, собственно, делалось в мире вокруг. Она всю жизнь прожила как в коробочке в своем собственном, довольно мещанском мирочке. И, да, именно поэтому так любила Гитлера, по сути, совершенно его не зная...

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А вы знали об этом?

Трактовка понятия «хохол» как синонима слов «малоросс» и «украинец» встречается в словарях Даля, Ожегова и других лингвистов. Изначально «хохлом», или попросту «хохолком», называлась особая прическа, которую носили украинские запорожские казаки. Выглядела она так: голова мужчины полностью выбривалась налысо, только на самой макушке оставалась нетронутой небольшая часть волос. Эту прядь почти не стригли, в результате чего она выглядела как длинный хохолок или чуб. Такое название традиционной казачьей прически было принято только у русских. Сами запорожцы называли ее «оселедцем», что в переводе с украинского значит «селёдка». Чуб, свободно свисающий с практически полностью обритой макушки, действительно сильно походит на продолговатое рыбье тело. Поскольку такая мужская прическа была принята только у украинцев, постепенно название «хохол» было перенесено с части облика человека на него самого. В результате в культуре восточных славян украинцы стали прочно ассоциироваться с хохлами.

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