Англия пала. Но род саксонских королей продолжился на Руси

Их потомком был даже Иван Грозный

Начиная с 1066 года в Англии больше не было ни одного короля-англосакса. Династии менялись, но все они были пришлые, чужие.

Англосаксонские монархи правили островными королевствами с тех пор, как из Британии ушли римляне. Этельред Неразумный, Эдуард Исповедник, Альфред Великий - весь этот род был повержен в прах, когда последний король Гарольд Годвинсон встретился в битве с Вильгельмом Завоевателем и потерпел поражение.

После этого Англией правили короли из нормандской династии. Потом их сменила другая династия - Плантагенеты, чистокровные французы. Дальше Йорки, Ланкастеры, Тюдоры - представители разных побочных линий все тех же Плантагенетов. Потом из Шотландии пришли Стюарты, потом вообще воцарились немцы. Которые, кстати, правят Англией до сих пор.

А причем здесь Древняя Русь и русичи, спросите вы?

Так ведь именно на Руси спустя полвека стал править родной внук Гарольда - киевский князь Мстислав по прозванию Великий. У него, кстати, было и второе имя - Гаральд. В честь деда.

Получилось все это так.

После гибели последнего саксонского короля Англии, его дети бежали с острова, захваченного чужаками. Потому что ждать милости от Вильгельма Завоевателя не стоило.

вместе с братьями добралась до Дании, где правил ее дядя - король Свен II.

Именно Свен, поразмыслив, предложил выдать Гиту замуж за какого-нибудь русского князя, упрятав ее подальше от возможных посягательств нормандцев. Сговорились с правившим в Смоленске молодым князем Владимиром Всеволодовичем.

Так Гита Уэссекская прибыла на Русь, став женой одного из Рюриковичей. Кто же тогда знал, что этот Рюрикович в итоге доберется до киевского золотого стола и войдет в историю под именем Владимира Мономаха!

Их сын Мстислав будет любимым ребенком князя. И сумеет после смерти отца не только унаследовать Киев, но и собрать под своей рукой всю Русскую землю. В нем смешалась кровь двух великих династий. Наполовину он потомок Рюрика, а наполовину потомок Гаральда Годвинсона.

К другому сыну Гиты Уэссекской - Юрию Долгорукому - восходит генеалогия московских Рюриковичей, правивших нашей страной вплоть до конца XVI века. Проще говоря, в жилах того же Ивана Грозного течет кровь саксонских королей.

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