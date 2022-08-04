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Англия пала. Но род саксонских королей продолжился на Руси

Их потомком был даже Иван Грозный

Англия пала. Но род саксонских королей продолжился на Руси

Начиная с 1066 года в Англии больше не было ни одного короля-англосакса. Династии менялись, но все они были пришлые, чужие.

Англосаксонские монархи правили островными королевствами с тех пор, как из Британии ушли римляне. Этельред Неразумный, Эдуард Исповедник, Альфред Великий - весь этот род был повержен в прах, когда последний король Гарольд Годвинсон встретился в битве с Вильгельмом Завоевателем и потерпел поражение.

После этого Англией правили короли из нормандской династии. Потом их сменила другая династия - Плантагенеты, чистокровные французы. Дальше Йорки, Ланкастеры, Тюдоры - представители разных побочных линий все тех же Плантагенетов. Потом из Шотландии пришли Стюарты, потом вообще воцарились немцы. Которые, кстати, правят Англией до сих пор.

Англия пала. Но род саксонских королей продолжился на Руси

А причем здесь Древняя Русь и русичи, спросите вы?

Так ведь именно на Руси спустя полвека стал править родной внук Гарольда - киевский князь Мстислав по прозванию Великий. У него, кстати, было и второе имя - Гаральд. В честь деда.

Получилось все это так.

После гибели последнего саксонского короля Англии, его дети бежали с острова, захваченного чужаками. Потому что ждать милости от Вильгельма Завоевателя не стоило.

 Принцесса Гита вместе с братьями добралась до Дании, где правил ее дядя - король Свен II.

Именно Свен, поразмыслив, предложил выдать Гиту замуж за какого-нибудь русского князя, упрятав ее подальше от возможных посягательств нормандцев. Сговорились с правившим в Смоленске молодым князем Владимиром Всеволодовичем.

Так Гита Уэссекская прибыла на Русь, став женой одного из Рюриковичей. Кто же тогда знал, что этот Рюрикович в итоге доберется до киевского золотого стола и войдет в историю под именем Владимира Мономаха!

Англия пала. Но род саксонских королей продолжился на Руси

Их сын Мстислав будет любимым ребенком князя. И сумеет после смерти отца не только унаследовать Киев, но и собрать под своей рукой всю Русскую землю. В нем смешалась кровь двух великих династий. Наполовину он потомок Рюрика, а наполовину потомок Гаральда Годвинсона.

К другому сыну Гиты Уэссекской - Юрию Долгорукому - восходит генеалогия московских Рюриковичей, правивших нашей страной вплоть до конца XVI века. Проще говоря, в жилах того же Ивана Грозного течет кровь саксонских королей.

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