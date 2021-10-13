Удивительные и интересные факты про синих китов

Саванный слон — самое крупное из ныне живущих наземных животных, но для измерения одного синего кита понадобится 10 таких слонов! Даже динозавры и мегалодоны не могли дорасти до таких размеров.



Синие киты вырастают в длину до 27-33 метров и могут весить до 200 тонн. Самки обычно крупнее самцов. Продолжительность жизни синих китов составляет 80-110 лет, и они являются одними из самых долгоживущих существ на Земле.



7. Их ближайшими родственниками из ныне живущих животных являются гиппопотамы









Как ни странно это звучит, но гиппопотамы являются ближайшими родственниками синих китов из ныне живущих животных. Большую часть своего времени они проводят в воде, выходя на сушу лишь на несколько часов, особенно по ночам, чтобы поесть растительность. Эти два вида животных имеют самое большое генетическое сходство, нежели любые другие млекопитающие как на суше, так и в воде.



Возможным генетическим предком этих двух существ считается наземное млекопитающее индохиус, которое 47-52 миллиона лет назад физиологически напоминало гиппопотама. Неясно, почему гиппопотамы до сих пор питаются на суше, в то время как киты питаются в воде, но как бы там ни было, у обоих это отлично получается.



6. Язык синего кита больше взрослого слона









Крупным животным для выживания нужны крупные части тела, отсюда и невероятная статистика частей тела синего кита. Их сердце весит где-то от 600 до 900 килограммов, что тяжелее автомобиля.



Наиболее интересной частью тела синего кита является язык. В среднем он весит 2,7 тонны, что тяжелее взрослого слона. Язык также эластичен и помогает китам заглатывать огромные объёмы воды во время плавания.



5. Синие киты слишком велики, чтобы выжить на суше







В отличие от гиппопотамов, у которых есть ноги и зубы, необходимые им для выживания на суше, синие киты устроены так, что они могут только плавать и питаться в воде. Ноги — это не единственное, чего им не хватает для выживания на суше. У синих китов — тяжёлые кости, которые могли бы неблагоприятно воздействовать на их организм под силой тяжести, если бы они были на суше.



Кроме того, их артерии имеют ширину 23 см, а это означает, что их кровяное давление было бы слишком низким, если бы они жили на суше. Им также нужны были бы огромные пространства для эффективного передвижения и питания, а растительность, холмы и все препятствия на суше просто не позволили бы им этого.



4. Если они заснут, то утонут









Киты всю свою жизнь живут в воде, но под водой они дышать не могут. У них есть ноздри (дыхало), под которыми удерживается большой объём воды, что позволяет китам оставаться под водой более 30 минут. Большинство дайверов не может продержаться больше 20.



Для китов жизненно важно подниматься на поверхность, чтобы подышать, поэтому они не могут себе позволить полностью углубиться в сон. Мозг синего кита разделён на две части, и спать может только одно полушарие. Если оба полушария мозга заснут, то животное забудет всплыть на поверхность и подышать, что приведёт к смерти.



3. Ребёнок может пролезть через их ноздри









Самое примечательное в синих китах — это выпускание воды, когда они всплывают на поверхность. Вода поднимается из дыхала в виде фонтана на высоту до 9-10 метров. Ширина их ноздрей составляет около 50 см, поэтому наблюдающие за китами сходятся во мнении, что ребёнок может запросто пролезть через их ноздри.



Дыхательные отверстия, которые являются их ноздрями, под водой остаются закрытыми благодаря клапану, предотвращающему попадание воды, поэтому воздух в них обычно находится под давлением и выдувается так высоко, когда киты всплывают на поверхность.



2. Синие киты — одни из самых громких животных на планете









Песни китов — их самая интересная особенность. Пение китов не так хорошо слышно нам на поверхности, но если бы мы умели кричать под водой, то мы бы не сравнились по громкости с синими китами.



Песни синих китов можно услышать на расстоянии более 1600 км, а это громче, чем реактивный двигатель. Эти звуки жизненно необходимы им для общения — особенно во время брачного сезона.



1. Человек уничтожил более 90% популяции синих китов









Недавнее исследование подтвердило, что по крайней мере 60% синих китов в какой-то момент своей жизни запутались в рыболовных сетях, и этот показатель намного выше, чем предполагалось ранее. Это значит, что человеческая деятельность по-прежнему представляет собой самую большую угрозу существованию этих величественных существ, которые почти 200 лет находятся на грани исчезновения.



Из-за интенсивной охоты на китов в XIX веке в Мировом океане погибло более 90% популяции синих китов. Популяция Атлантического океана немного восстановилась, однако рыболовство и транспортная индустрия по-прежнему угрожают их существованию.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2274032340461947516/

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