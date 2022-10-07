Где вообще российская армия?

А вы знали об этом?

Прав ли был Адам Смит, когда говорил «Правительство – на самом деле институт, призванный защищать богатых от бедных или тех, кто имеет какую-то собственность, от тех, кто ее не имеет»?И в этой связи, я совершенно согласен с Владимиром Путиным в том, что в самом начале катастрофы именно Владимир Ленин «заложил бомбу под историческую Россию». Император Николай II по толерантности и культуре правления обогнал свое время. Он стал святым мучеником, а должен был быть жестким и решительным конструктором будущего своей страны.

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