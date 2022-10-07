Где вообще российская армия?

Так как Минобороны все еще продолжает операцию «Молчание ягнят», придется самому подумать над тем, где вообще находится армия России и как она там воюет. Кому-то это может показаться свободным сочинением на тему «Сам придумаю, вам же хуже», но увы, статистика тут будет иметь место.
Российская армия не может оказать должного сопротивления в силу этих печальных фактов (мобилизация украинских резервов и умелое руководство ВСУ офицерами НАТО), а потому постоянно осуществляет «перегруппировки», которые больше похожи на бегство, снабжая ВСУ новейшей техникой в рамках программы «русский ленд-лиз».
Здесь возникает справедливый вопрос: а почему?
Почему, кстати, мы в сводках от военкоров слышим странный ряд «Барсы», «Музыканты», НМ ЛНР, НМ ДНР (хотя какие они к черту милиционеры, они тигры донбасские), чеченские подразделения «Ахмат-сила» и только совсем изредка проскакивают «части 20-й армии». Понятно, что речь идет о 3 и 144 мсд, есть еще части 8-й армии, но действительно, складывается впечатление, что российская армия, переправленная телепортом, воюет где-то в другом измерении. И там да, каждый день убивается 200 солдат и офицеров ВСУ, сбивается очередной Су-25 и уничтожается очередной «Хаймарс».
А если без сарказма, то у нас действительно творится какой-то треш.
Все происходящее мне напоминает поединок двух боксеров. С одной стороны – любой из братьев Кличко (хорошо, пусть будет Виталий, он говорит красиво), с другой – Николай Валуев. С Кличко все в порядке, а вот Валуев будет выступать с кандалами на левой ноге и пристегнутой к ним гирей, с правой рукой, привязанной к туловищу и с завязанным левым глазом. И ему нельзя будет бить Кличко в голову.
Вот как выглядит СВО в сравнении с войной, которую ведет Украина.
Вообще, как ни старался, не смог найти мало-мальски вменяемого определения СВО. Что такое вообще «специальная военная операция» в видении российского командования, оно, командование, не соизволило объяснить. Когда американцы проводили СВО «Буря в пустыне», они как-то себя не сдерживали и метелили иракцев всеми доступными средствами. В отличие от нашей армии, которая, скажем прямо, вела очень странную войну.
Очень странная война, да. Без нарушения коммуникаций, уничтожения мостов, энергоузлов, центров принятия решений. То есть, того, с чего начинались все нормально закончившиеся войны. И почему-то эту войну просто необходимо было вести военным контингентом не более 120 тысяч человек, не считая, правда, формирований ЛДНР, добровольцев, «музыкантов», чеченского контингента и «Барсов».
Возникает вопрос: ну если нам так не хватает живой силы, то почему в СВО принимает участие 10% от всего состава ВС РФ? Чем заняты остальные 90%? И почему вместо них на передовую надо отправлять неподготовленные (пара стрельб – это ни о чем) формирования из мобилизованных резервистов? Это даже не «Барсики», это значительно слабее по уровню подготовки!
Чем будет заниматься тот самый миллион человек из российских Вооруженных сил? Льготные ипотеки выплачивать? На маневрах показывать, как наша армия сильна и мощна? Показали уже, как говорится, в режиме реального времени.
Нельзя в СВО отправлять срочников? Так и не надо.
Пора пройтись по цифрам
Специально не берем августовский этого года приказ президента России, а возьмем за основу документ более ранний.
17 ноября 2017 года Президент России В. В. Путин подписал указ № 555 «Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации», которым численность Вооружённых сил России определена в 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 января 2018 года.
То есть, на момент 24.02.2022 численность Вооруженных сил России была более миллиона человек. Вот от этого и пойдем.
Далее. Далее у нас министр обороны Шойгу, который в марте прошлого года сделал заявление, из которого следовало, что «…в Российской армии количество военнослужащих по контракту выросло более чем вдвое и превысило 405 тысяч человек, а численность призывников, наоборот, уменьшается».
Здесь очень важна цифра: в марте 2021 года контрактников было 405 тысяч человек. Это, естественно, без офицерского состава, который считается отдельно.
А 22-12.2021 года министр обороны сделал еще одно заявление: «Укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников». Все эти цифры присутствовали в материалах ТК «Звезда».
Итак, на момент начала СВО российская армия была полностью укомплектована офицерами и контрактниками, последних было вдвое больше, чем срочников.
Вопрос: почему почти полмиллиона контрактников невозможно задействовать в СВО?
Хорошо, на флоте сейчас служат в основном по контракту. Но численность ВМФ со всеми структурами, включая адмиралов, капитанов и береговых поваров – около 150 000 человек. Соответственно, без нашего не особо полезного ВМФ, в распоряжении Генштаба еще около миллиона солдат и офицеров.
Конечно, РВСН, ремонтные базы, склады – они никуда не денутся. Охрана границ теперь на ФСБ, там все почему-то в порядке. Жирно обращаю внимание, что обещанного из Киева «Россия захлебнется в волне терактов» не случилось, а значит ФСБ работает, как надо. Но РВСН – это 60 тысяч человек, инженерные бригады и все прочее – короче, незначительно.
И вот тут вопрос приобретает зловещий оттенок
Внезапно получается, что этот миллион ну никак нельзя трогать. Это просто нереально как опасно. Миллион должен сидеть сиднем в своих ППД и максимум – выдвигаться на учения. Но любое другое использование войск чем-то чревато.
А потому надо призвать еще 300 тысяч. И отправить их на Украину или как теперь будут называться новые территории, которые мы начинаем потихоньку сдавать противнику. По крайней мере, первые формирования уже поехали именно туда.
Почему мобилизованные 35-45 лет (а есть и старше) будут эффективнее тех контрактников, которые сегодня служат в ВС РФ – у меня нет ответа. С тем уровнем подготовки, который может обеспечить армия сегодня – это просто отправляемые на убой неподготовленные люди. К огромному сожалению, но это именно так.
В итоге получается более чем странная картина. Основные боевые задачи в Новороссии (пусть это пока называется так) выполняют формирования ЛДНР, «музыканты», чеченские и добровольческие формирования и резервисты «БАРС» с одной стороны и части 8-й и 20-й российских армий с другой.
Чем здесь могут быть полезны мобилизованные люди, у которых военная служба была лет двадцать назад, сказать не берусь. Но их отправляют не в Центральный или Восточный военные округа, чтобы высвободить неизвестно чем занятые строевые части, а на запад.
Поведение Минобороны как всегда: очень странные и нелогичные поступки на фоне гробового молчания. Но видимо там всерьез считают, что 40-летний мобилизованный будет намного эффективнее, чем контрактник в свои 22-24 года. Более жуткой глупости в голову не приходит, но увы, нам ничего не объясняют, вся информация идет в виде домыслов, слухов и сплетен.
Почему нельзя взять из состава Восточного военного округа те части, которые столь ярко блистали на недавних учениях «Восток-2022»? Там же все просто прекрасно показали степень своей подготовки, в чем проблема? Видимо, какие-то проблемы есть, потому что миллионная армия продолжает сидеть в ППД, а мы каждый день читаем о том, что ВСУ имеют превосходство во всем.
Вот это совершенно не понятно. На бумаге мы во всем превосходим ВСУ, у нас больше всего. Больше самолетов, танков, орудий, РСЗО, ракет. Больше подготовленных солдат и офицеров. Всего больше.
Но по условиям этой странной войны, которые рисуют наши генералы сами себе, мы не имеем возможности использовать миллионную армию. А в бой пойдут мобилизованные, да еще и оснащенные за свой счет патриоты, которых возьмут кого от станка, а кого с поля. Потому что биомасса системных администраторов и маркетологов уже покинула территорию России.
В общем, наше военное ведомство продолжает демонстрировать всем, что его замыслы выше уровня понимания обычного человека. Они где-то там, в заоблачных высях, непостижимые разуму обычного человека.
Видимо, украинцы тоже не понимают и действуют не так гениально, зато эффективно. И занимают населенные пункты, которые теперь находятся на территории России. И там уже начинаются расстрелы российских граждан.
В общем, вопросов очень много, но хотелось бы, конечно, получить ответ на самый животрепещущий вопрос: где наша миллионная армия и почему ее невозможно использовать в войне на Украине?
PS. Редакция «Военного обозрения» считает своим долгом заявить, что в настоящее время мы говорим о проблемах и недостатках не ради того, чтобы унизить армию и посеять панику, а ради того, чтобы были сделаны надлежащие выводы и ошибки были устранены сегодня и не допущены завтра. Выражаем надежду на понимание и сожаление в адрес тех, для кого это недоступно.
- Роман Скоморохов
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А вы знали об этом?
Прав ли был Адам Смит, когда говорил «Правительство – на самом деле институт, призванный защищать богатых от бедных или тех, кто имеет какую-то собственность, от тех, кто ее не имеет»?И в этой связи, я совершенно согласен с Владимиром Путиным в том, что в самом начале катастрофы именно Владимир Ленин «заложил бомбу под историческую Россию». Император Николай II по толерантности и культуре правления обогнал свое время. Он стал святым мучеником, а должен был быть жестким и решительным конструктором будущего своей страны.
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