Жуткие столкновения с монстрами из туннелей: От говорящих обезьян до рептилоидов

Начнем с того, что туннели сами по себе достаточно жуткое место. Там темно и так тесно, что может начаться приступ паники и клаустрофобии, там сырость, плесень, а их тревожная атмосфера пробуждает в нас очень древнее ощущение, что было еще у первобытных людей. Туннели прекрасное место, чтобы рассказывать страшные истории.

В этом месте мы чувствуем себя неуютно и в одиночку и в компании с друзьями. И есть кое-что, что делает эти неприветливые и темные места еще более жуткими - представление о том, что где-то там в кромешной темноте бегают и ползают ужасные непознанные твари. Что еще больше может вызвать бег мурашек на вашей спине, так это осознание того, что встречи с туннельными монстрами случаются не только в фильмах ужасов.

Этот случай произошел в 1976 году в Торонто, Канада и известен под называнием "Туннельный монстр из Каббаджтауна". Под Торонто существует разветвленная сеть подземных пещер и прорытых для разных нужд туннелей. 51-летний Эрнест (фамилия его в прессе не была названа) полез в туннели по землю для того, чтобы найти пропавшего котенка. Сначала он искал котенка в районе неподалеку, но потом наткнулся на вход под землю и решил с фонариком полезть туда.

Мужчина спустился в темноту и успел продвинуться по туннелю всего на расстояние в 10 футов (3 метра), как вдруг из темноты прямо на него выскочило какое-то непонятное существо.

По описанию оно выглядело как длинная и тощая обезьяна в высоту фута три (90 см) с крупными зубами и покрытая серым мехом. У нее были большие глаза, горевшие ярко-оранжевым цветом, что сразу же очень напугало Эрнеста.

Подумаешь, сбежала обезьяна из зоопарка и поселилась в канализации, подумали бы многие. Но не все так просто. По словам Эрнеста обезьяна заговорила с ним!

"То, что я видел, было как страшный кошмар, который я никогда не забуду", - рассказал мужчина позже журналистам, - "Это существо сказало мне "Уходи отсюда, уходи отсюда!" и его голос был шипящим как у змеи. После этого оно убежало в другой туннель и скрылось в темноте. Я выбрался наружу так быстро как мог, дрожа от сильного испуга".

Случай с Эрнестом и его интервью были опубликованы в газете Toronto Sun на условиях анонимности, Эрнест боялся, что если узнают его полное имя, то над ним все будут смеяться. При этом мужчина проводил журналистов до места, где все произошло. Журналисты увидели небольшую щель в земле между домами, которая уходила под землю в туннель.

Журналисты предположили, что он ведет в канализацию и спустились туда. Внутри они немного походили туда-сюда, никого не нашли, но им попался изувеченный труп кота, который был наполовину зарыт в песок. Видимо это был тот самый котенок, что пропал у Эрнеста. Но кто его убил и зарыл?

После этого журналисты опросили рабочих, которые обслуживают канализационные туннели и один из рабочих сделал пугающее заявление:

"Никто из людей, живущих на поверхности, не знает какой мир там, внизу. А это совершенно другой мир. Вряд ли кто-то может предположить, что там внизу могут жить люди, но так бывает и несколько лет назад в Нью-Йорке нашли одного такого. Я не знаю, что видел там внизу Эрнест, но одно я скажу точно. Если мне придется спускаться в этот ад, я никогда не пойду туда в одиночку".

"Монстр из Каббаджтуана" до сих пор остается загадкой Торонто и никто не знает, что это могло бы быть. Особенно странно, что с того года о нем больше не было никаких сведений.

Есть в этой истории еще одна деталь. Район, где видели это существо, был известен среди местных индейцев как место, где жили низкорослые волосатые человекоподобные существа под названием Мимегвези (Memegwesi) - "Маленький народ". Может быть когда-то они ушли в туннели, прячась от белых людей и до сих пор живут где-то там в глубинах?

Есть и другие истории о монстрах из туннелей. В 1963 году в штате Иллинойс люди с окраин Сент-Луиса и Сентервилла стали регулярно замечать волосатое человекоподобное существо.

Его описывали как опасное и злобное. Иногда оно шарилось во дворах домов, а однажды даже пыталось напасть на человека. С 9 мая 1963 года полиция начала получать множество звонков об этом существе. Пик был свыше 50 звонков в день.

Очевидцы сообщали, что существо, при попытке его поймать, все время убегало в туннели канализации. При этом трудно было описать его облик. Люди давали противоречивые описания, а группа детей однажды описала его как "наполовину мужчина-наполовину женщина с наполовину лысой и наполовину волосатой головой".

К концу мая сообщения о наблюдении этого существа резко пошли на нет и внезапно прекратились. Кем оно было так и осталось тайной.

Еще один странный случай был зафиксирован в 1981 году, когда 5 марта в газете The New Valley Dispatch of Pennsylvania появилась заметка под названием "Green Thing Sparks Rumors" ("Слухи о зеленом существе").

В заметке сообщалось, что группа молодых людей вблизи Кенсингтона, Пенсильвания увидела рептилеподобное существо в высоту 4 фута (120 см). существо выглядело как "динозавроподобный гуманоид" с тонким хвостом и появилось из канализационного туннеля. Сообщалось, что подростки попробовали преследовать это существо, а один даже пытался ухватить его за хвост, но существо так громко завизжало, что парень от испуга отпустил хвост. Существо в итоге скрылось в темноте туннеля.

По описанию подростков это существо вполне подходит по описания рептилоидов или рептильных пришельцев. Что если у них где-то под землей находится база, а туннели они используют для выхода наружу? Эту версию возможно подтверждает еще один случай с зеленой рептилией, на этот раз в 2008 году в штате Калифорния.

Жительница города Анахайм гуляла со своей собакой, когда ее пес вдруг обратил свое внимание на странное зеленое существо, которое выглядывало из канализационного люка. Женщина утверждала, что позже это существо пришло к ней ночью в трейлер и подкрадывалось к ее кровати.

В страхе женщина побежала к трейлеру ее друга и стала просить его о помощи. При этом, по ее словам, вокруг ее трейлера были и другие зеленые ящеры и они лезли из люка канализации, от чего женщина начала в ужасе кричать.

Ее друг выскочил наружу с клюшкой для гольфа и начал орать на этих монстров и угрожать им, после чего они видимо решили не вступать в бой и убрались. Мужчина описал этих существ как очень больших рептилий с большими острыми зубами.

На этом история еще не была закончена. На следующую ночь пара услышала жуткие вопли в темноте, а утром обнаружили неподалеку останки какого-то животного. Этого мужчине и женщине хватило, чтобы перебраться со своими трейлерами на новое место.

В связи с этими историями про рептилоидов из канализаций можно вспомнить любопытный факт, что в 1930-х годах под Лос-Анджелесом была обнаружена громадная сеть загадочных туннелей. Отчет об этом был опубликован в Los Angeles Times, а обнаружил эти туннели инженер-геолог Уоррен Шуфелт (G. Warren Shufelt).

Шуфелт считал что туннели охватывают Лос-Анджелес и весь штат Калифорнию. а также ближайшие к нему районы. Он также был уверен, что эти туннели были построены некой древней цивилизацией ящеров.

И такие туннели с рептилоидами встречаются не только в Америке.

На сайте исследователя аномальных явлений Лона Стриклера было несколько лет назад опубликовано письмо от некого геолога Грегора из Австрии. По словам Грегора в мае 2011 года он работал в небольшой пещере на восточном берегу озера Halsatter и вдруг услышал в темноте какие-то голоса. Грегор подумал, что у него начались галлюцинации, но продолжил работу, поневоле прислушиваясь к голосам.

По ходу исследований Грегор приблизился к странной пещерной стене, которая была гладкая и со странным гниловатым и очень сильным запахом. Почва возле стены была красная, а потом он снова услышал странные голоса.

"В этот момент я был весь охвачен ужасом и решил выбираться из пещеры. Пробежав несколько метров, я решил посмотреть что там сзади и оглянулся. Я увидел как из темноты пробивается яркий желтый свет, а потом увидел еще несколько желтых огней. А потом я увидел само существо и оцепенел от страха. Существо было гуманоидного вида, но это был не человек. Их было несколько разной высоты, но похожего облика, мускулистые ящероподобные создания. Словно подобрать нормальный термин для описания этих существ. Они были одеты в разного цвета одежду, которая прикрывала их ноги, поэтому сложно сказать, какого цвета и какой формы у них были тела, но я хорошо разглядел их морды, а также длинные хвосты, которые покачивались туда-сюда. Руки и ноги у них были очень массивными, это было заметно даже через одежду. Они общались между собой, но я не мог понять о чем они говорят и их язык был мне совершенно незнаком. Всего их было наверное около 20 особей и они шли через проход в какое-то другое отверстие в стене".

Грегору удалось в итоге выбраться из той пещеры, но он еще долго был в шоковом состоянии и лишь позже смог вспомнить все произошедшее во всех подробностях.

Еще один странный случай произошел в горах штата Вашингтон. Этот случай был описан в книге Брэда Стайгера "Real Monsters, Gruesome Critters, and Beasts from the Darkside" ("Настоящие монстры, ужасные существа и чудовища из темноты"). В месте под названием Cascade Tunnel, которое представляет собой заброшенный железнодорожный туннель, уже много лет ходят легенды о монстре с желтыми глазами.

О встрече с этим существом рассказал однажды некий Дэйв. Год встречи в книге не указан. Дэйв отправился в мрачный туннель, чтобы сделать ряд фотоснимков, но внезапно впереди себя на расстоянии примерно в 40 футов (12 метров) увидел блестящие желтые глаза. По его словам ни одно известное живое существо не имеет таких ярких глаз.

При этом в полумраке вокруг горящих глаз можно было рассмотреть темную массивную фигуру. Она была огромной и в высоту достигала 9 футов (2,7 м). Разглядев великана, Дэйв в панике кинулся вон из туннеля к своему грузовику.

Некоторое время спустя, уже после того как Дэйв рассказал другим людям о том, что он видел монстра в туннеле, Дэйв снова решил вернуться на это место вместе с группой любопытствующих. Ему было интересно, увидят ли они снова это существо.

Однако, как пишет Брэд Стайгер "назад никто из них не вернулся и больше никого из них не видели".

Не все туннельные монстры представляют собой гуманоидных созданий. Есть встречи с чем-то, похожим на огромного паука. Это случилось в Токио (Япония) в 1970-х.

Группа рабочих, обслуживающих подземные коммуникации, вдруг столкнулась однажды в туннеле с тем, что было похоже на громадную паутину. Паутина тянулась на значительное расстояние под потолком туннеля и в паутине болтались скелеты и трупы крыс и тараканов.

В одном месте в паутине зияло темное отверстие примерно 25 см в диаметре. Рабочие не стали дожидаться, когда из него кто-то вылезет и ушли с того участка. Они посчитали, что это был обычный паук, однако исходя из размеров паутины и норы, можно смело сказать, что пауков таких размеров в природе не существует или они еще не известны ученым. Что стало дальше с этой паутиной, неизвестно.

Источник

