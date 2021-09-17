Малоизвестные факты о гигиене «темного времени»

В современном обществе широко распространено мнение об ужасающей антисанитарии, царящей в Cредние века. Личная гигиена — это понятие вообще отсутствовало в те времена, по мнению многих. На самом же деле гигиена в Средневековье не только существовала, а являлась весьма сложной системой различных практик.

Многие из них выглядят сегодня необычно, но они вполне удовлетворяли все тогдашние человеческие потребности. Самые интересные подробности о том как в тёмные века блюли телесную чистоту, далее в обзоре.

1. Насколько было распространено купание?

Средневековые банные принадлежности.

Средневековые врачи всегда подчёркивали важность купания. Они считали, что купание может предотвратить и вылечить различные болезни. Например, ночное купание было популярным лекарством от простуды. Единственный раз, когда врачи предостерегали от регулярного купания - это во время чумы. Они считали, что нагревание тела открывает поры, в которые легче проникают болезни. Поэтому не рекомендовали купаться в общих банях.

Изображение знатного мужчины, принимающего ванну.

Другое дело, что кто-то соблюдал эти рекомендации, а кто-то нет. Весьма распространено мнение, что это было привилегией дворянского сословия.

Это неправда. Да, безусловно, частота купания зависела в некоторой степени от класса. В большей же степени от места жительства и личных предпочтений.

Например, викинги тщательно блюли гигиену в религиозных и лечебных целях. Монахи и монахини также принимали ванну часто в рамках церемониальной практики. Бани и общественные купальни были вполне обычным явлением. Во многих регионах они сохранились ещё со времен Римской империи. У богатых были личные купальни, простолюдины же и крестьяне часто купались в родниках, реках и ручьях.

Проточной воды тогда не было. Воду нужно было принести ведром. Такой поход требовал значительных физических усилий. Поэтому большинство людей обычно не мылись каждый Божий день. Точно так же средневековые бани не были банями в современном смысле этого слова, они были фактически ближе к душевым. Проще было нагреть кувшин с водой и вылить на себя. Такую процедуру и проводило большинство людей. Они выполняли в основном тяжёлую физическую работу и не сидели покрытые потом и грязью.

Бочка для купания.

Подобная практика делала простолюдинов зависимыми от погоды. Если вода была слишком холодной, то купаться целиком было невозможно. Бытует мнение, что от крестьян пахло особенно дурно. Не факт. Даже богатеи могли распространять зловоние. Например, королева Кастилии Изабелла хвасталась, что купалась всего два раза в своей жизни. Один раз в день своего рождения и второй раз в день своей свадьбы с Фердинандом Арагонским. Сложно представить даже какие ароматы распространяла эта женщина.

2. Средневековая стоматология

Первая современная зубная щетка была произведена серийно в 1780 году. Как же чистили зубы в средние века? Ещё один распространенный стереотип, связанный с этим, заключается в том, что мол у всех крестьян были гнилые зубы. Или вовсе их не было. Археологические исследования показывают, что в среднем 20% зубов в Средневековье имели кариес. Для сравнения: в начале 20 века 90% зубов у многих людей повреждены подобным образом.

Рисунок с изображением работы стоматолога в средневековье, около 14 века.

Основная причина увеличения числа случаев кариеса - импорт сахара. Сахар не входил в стандартную средневековую диету. Более распространённой стоматологической проблемой тогда для людей был не кариес, а износ. Употребление более жёстких продуктов, например, таких, как хлеб очень грубого помола, почти во время каждого приема пищи означало, что зубы просто стирались.

Историки пишут, что люди средневековья шли на многое, чтобы иметь чистые и здоровые зубы. Они натирали их и дёсны грубым полотном. Также исследователями были обнаружены рецепты различных паст и порошков. Их наносили на льняную ткань, чтобы почистить и отбелить зубы, освежить рот. Делали это особенно тщательно. Ведь вылечить больной зуб тогда — вот это было самой настоящей проблемой! Гниющий зуб удаляли без всякой анестезии. Богачи могли позволить себе протезы. Делали их из коровьей кости или человеческих зубов.

Гравюра, изображающая средневековую стоматологическую операцию.

3. На чём спали в Средневековье

В средневековье кровать была точно таким же, очень важным предметом мебели в доме, как и сегодня. У простолюдинов постелью обычно являлась охапка соломы. Проблемы начинались, если солому редко меняли. Ведь она являлась настоящим раем для блох и вшей. Даже самые богатые из средневековых аристократов и святейшие монахи пали жертвами этих надоедливых насекомых. Сам святой Франциск Ассизский называл этих букашек «жемчужинами бедности».

Женщина в постели в окружении врачей, рисунок 14 века.

Дезинсекция являлась делом довольно обычным. Делали это в основном женщины. Страждущего садили на скамейку сапожника у окна или огня и расчёсывали специальным гребнем.

Дезинсекцию обычно проводили женщины.

4. Мыть или не мыть?

Пандемия COVID-19 научила всех тщательно и часто мыть руки. А что же в средние века? Это во многом зависело от социального класса. Мыть руки и лицо означало блюсти религиозный ритуал чистоты. Также руки мыли после еды ибо зачастую ели без столовых приборов. Частое мытьё рук было привилегией знати и духовенства. У богатых кувшины с водой стояли всегда в столовой, чтобы гости могли мыть руки перед входом и выходом из зала.

Изображение мужчины, который моет руки, около 1490 года.

Практика мытья рук несколько различалась для крестьян и тех, кто принадлежал к низшим слоям общества. Поскольку у представителей низших классов не было такого же лёгкого доступа к воде, как у знати, они часто не мыли руки перед едой. Проблема заключалась в том, что большинство людей ели руками, которые были грязными из-за работы на улице, посещения туалета или работы с животными. В результате многие люди болели из-за заражения пищи микробами на руках.

5. Секретный ингредиент для стирки

Понятно, что у средневековых людей не было стиральных машин. Таким образом, им приходилось проявлять изобретательность, чтобы очистить свою одежду. Обычно они стирали всё своё бельё в ванне или корыте. Если таковых не было, то в реке или ручье.

Картина французского художника Жана Батиста Симеона Шардена «Прачка», на которой женщина стирает бельё.

Секретным ингредиентом, обеспечивающим чистоту одежды в средневековье, была... моча! Да, именно она! Это вещество было тем самым секретным ингредиентом, который добавляли к смеси из золы и зелёного винограда, чтобы вывести пятно. Моча ведь содержит аммиак, а он помогает удалять пятна. Конечно, запаха альпийских лугов от свежевыстиранной одежды ожидать было тогда излишне.

6. Все отходы под ноги

Рисунок средневекового города Пиза.

Большой проблемой в средние века были опорожнения ночных горшков. В монастырях и замках были туалеты. У крестьян были выгребные ямы. Простые горожане были лишены этих прелестей. При отсутствии водопровода и канализации, обычной практикой было просто вываливать содержимое ночных горшков прямо на улицу перед домами. Это означало, что дороги тогда не только были отвратительно грязными, но и невероятно зловонными. Кроме того, они были заражёнными всевозможными болезнями. Когда шёл дождь - ситуация лишь усугублялась.

Туалет в средневековом замке.

Дождь вызывал переполнение канав, что приводило к затоплению улиц отходами человеческой жизнедеятельности и мусором. В те времена существовали «уборщики навоза». Они расчищали улицы, чтобы по ним можно было передвигаться. Но их работа не имела никакого значения, когда шёл дождь. Вонь на «свежем воздухе» была настолько сильной, что люди ходили, приложив к лицу специальные ароматизированные мешочки.

Туалет в средневековом монастыре.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Корни русофобии в современной Грузии: кто первым начал обвинять русских во всех бедах? https://otari.mirtesen.ru/blog/43535726484/

Последняя воля маршала Жукова: почему власть не исполнила ее https://otari.mirtesen.ru/blog/43070223535/

Число 13 и его значение в нумерологии https://otari.mirtesen.ru/blog/43571644467/