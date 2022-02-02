Цветочная энергетика

Нередко приходится слышать, что те или иные растения нам вовсе не друзья, а враги. Например, кактусы провоцируют ссоры между домочадцами, что плющ того и гляди выгонит из дома мужа, а монстера и кипарис вообще по ночам высасывают из людей энергию.
Действительно ли на наших подоконниках притаились вредители и вампиры?
Кактус. У этих колючих растений очень своеобразное «энергетическое поведение»: они аккумулируют энергию из окружающего пространства (в том числе и от людей, находящихся неподалеку), а затем испускают энергетические импульсы из кончиков иголок. Из кактуса буквально сыплется сноп энергетических искр — и агрессивный человек, если подолгу находится в одном помещении с кактусами, становится еще раздражительней. А вот тихоням очень полезно посидеть среди кактусов — это придаст им жизненных сил, вдохновит на подвиги, поможет поверить в себя. И еще: по фэн-шуй, эти растения нужно держать в зоне Огня (на юге и юго-западе квартиры или комнаты) — тогда деньги и успех вам обеспечены.
Правда ли? Не совсем. Энергетика этих растений, действительно, довольно прохладна, так что, если семейные отношения не слишком горячи, плющ может спровоцировать разлад. Зато, если страсти накалены, эмоции бурлят, то плющ станет не разлучником, а хранителем домашнего очага!
Плющ. Об этих комнатных растениях идет дурная слава: считается, что они вредны для семейной жизни — дескать, в доме, где их держат, муж начнет пить и гулять, а то и вовсе уйдет в неизвестном направлении.
Монстера. Это еще одно «пугало поневоле». Даже в названии отражен страх, который внушают человеку эти лианы с их огромными листьями и причудливо переплетающимися воздушными корнями: ведь «монстера» происходит от слова «монстр». Говорят, в доме, где приютили монстеру, люди болеют, особенно это касается стареньких и маленьких. Действительно, это растение — настоящая «энергетическая пиявка»: оно охотно забирает у человека энергию, но… прежде всего — негативную! Если вы больны, раздражены, вас переполняют недобрые чувства — посидите полчаса рядом с монстерой. она сделает вам целительное «кровопускание».
Филодендроны еще именуют защитниками. Их прямые и красивые листья являются постоянным источником восходящих потоков энергии. Они служат мини-фабрикой по производству полезной для жилого помещения энергии.
Пальмы — это растения, которые не подходят для маленьких помещений. С их листьев как бы стекают потоки «режущей» энергии, так что стоит от них держаться подальше. В то же время они незаменимы для того, чтобы разрушить какую-либо энергетическую аномалию в помещении.
ВРАГ ПОД МАСКОЙ ДРУГА
Как есть общепризнанные растения-страшилки, так есть и растения, которые всем кажутся «нежными и пушистыми». Прежде всего это от носится к символу семейного благополучия фикусу к фиалкам и всяческим бегониям. На самом деле, и они вовсе не всегда служат хозяевам добрую службу.
Фикус. Этот всеобщий любимец, в случае если он чрезмерно разросся, способен превратить активного, творческого человека в ленивого домоседа, поле деятельности которого ограничивается диваном и телевизором. Но помогает при бесплодии, если поместить в спальню – проблема в течении нескольких месяцев разрешится.
Фиалка. Плотный ряд нежных фиалок преградит одинокой даме путь к семейному счастью. Почему? Очень просто: большое количество фиалок в доме создает настолько женственную атмосферу, что мужчине там просто не выжить.
Бегония. То же можно сказать и о бегониях: эти прелестные цветы, если они заполонили жилище одинокого человека, способны «отвести» от хозяина всех родных и близких. Не случайно одинокие пенсионеры любого пола так любят разводить бегонии.
ЗЕЛЕНАЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
А есть растения, которые безоговорочно полезны всем и всегда.
Хлорофитум. Это растение -первый среди зеленых друзей помощник человеку. Это удивительное создание не только благоприятно воздействует на энергетику дома, но и очищает воздух от бактерий и насыщает атмосферу кислородом. Косматые шапки хлорофитума легко выживают в самых темных и мрачных углах жилища, питаясь скапливающейся там застойной энергией — а взамен они дарят хозяину ощущение легкости бытия.
Мирт. Это еще один всеобщий друг и помощник. Это деревце насыщает воздух фитонцидами, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы и оказывают целительное воздействие на дыхательные пути. Энергетика мирта благоприятна для жизни и любви, но внимание: в доме, где люди часто ссорятся, мирт может попросту засохнуть, даже если за ним правильно ухаживают. Там, где растет мирт обыкновенный, в два раза меньше болезнетворных микроорганизмов.
Лимон, гардения, комнатный жасмин не только порадуют глаз, будут освежать и очищать воздух, но и способны энергетически поддержать нас. К тому же они способны укрепить иммунитет. И не ищите для них место в гостиной: эти растения должны стоять в спальне, чтобы всю ночь вы могли «подзаряжаться» от них.
Кофейное деревце, алоэ или плющ помогут вам, если вы все-таки заболели. Поставьте эти растения к себе в спальню. Любые другие растения, обитающие в комнате, на время болезни лучше «переселить», особенно это касается кактусов и драцен.
Бич холодных месяцев — нервные недуги: стрессы и депрессии, бессонница, головные боли. Тут лучшими помощниками являются пассифлора, лавровое деревце и гибискус. Не обязательно и даже нежелательно ставить их в спальне: для этих растений нужно найти самое освещенное место в доме и любоваться ими каждую свободную минуту.
Молочай необходим в доме, где есть люди, страдающие тяжелыми хроническими недугами: он повышает сопротивляемость организма и улучшает настроение.
Фуксия — лучший друг пожилых людей: она укрепляет дух и вселяет надежду.
Толстянка, известная в народе под названием денежного дерева, не только привлекает в дом энергию изобилия, но и прекрасно поддерживает ослабленный организм во время болезни.
Герань вбирает в себя угар, сырость, освежает затхлое помещение. Попутно помогает снять внутреннее напряжение.
Запах мяты успокаивает и помогает сконцентрировать внимание. Так что те, кто много работает на компьютере, могут держать рядом с собой горшочек с мятой.
Хризантема обладает способностью создавать энергетический занавес от «дурного глаза» и насильственного энергоинформационного обмена.
Папоротники служат озонаторами помещения, в этом отношении они верные друзья семьи.
Пеперомия, традесканция снижают у своего владельца риск и течение онкологического заболевания. Они тем действеннее, чем крупнее экземпляр. Наиболее эффективны растения со стоячими стеблями. А из традесканций наибольшей силой обладают те сорта, которые имеют толстые и крупные мясистые листья.
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