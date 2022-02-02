Цветочная энергетика

Нередко при­ходится слышать, что те или иные растения нам вовсе не друзья, а враги. Например, кактусы провоцируют ссоры между домочадцами, что плющ того и гляди выгонит из дома мужа, а монстера и ки­парис вообще по ночам выса­сывают из людей энергию.



Действительно ли на наших подоконниках притаились вредители и вампиры?

Кактус. У этих колючих расте­ний очень своеобразное «энергети­ческое поведение»: они аккумули­руют энергию из окружающего пространства (в том числе и от людей, находящихся неподалеку), а затем испускают энергетические импуль­сы из кончиков иголок. Из кактуса буквально сыплется сноп энергети­ческих искр — и агрессивный чело­век, если подолгу находится в од­ном помещении с кактусами, стано­вится еще раздражительней. А вот тихоням очень полезно посидеть среди кактусов — это придаст им жизненных сил, вдохновит на подвиги, поможет поверить в себя. И еще: по фэн-шуй, эти растения нуж­но держать в зоне Огня (на юге и юго-западе квартиры или комнаты) — тогда деньги и успех вам обеспе­чены.



Плющ. Об этих комнатных рас­тениях идет дурная слава: считает­ся, что они вредны для семейной жизни — дескать, в доме, где их держат, муж начнет пить и гулять, а то и вовсе уйдет в неизвестном на­правлении.

Правда ли? Не совсем. Энергетика этих растений, действи­тельно, довольно прохладна, так что, если семейные отношения не слишком горячи, плющ может спровоцировать разлад. Зато, если страсти накалены, эмоции бурлят, то плющ станет не разлучником, а хранителем домашнего очага!Это еще одно «пуга­ло поневоле». Даже в названии от­ражен страх, который внушают че­ловеку эти лианы с их огромными листьями и причудливо переплета­ющимися воздушными корнями: ведь «монстера» происходит от сло­ва «монстр». Говорят, в доме, где приютили монстеру, люди болеют, особенно это касается стареньких и маленьких. Действительно, это рас­тение — настоящая «энергетическая пиявка»: оно охотно забирает у че­ловека энергию, но… прежде всего — негативную! Если вы больны, раз­дражены, вас переполняют недоб­рые чувства — посидите полчаса ря­дом с монстерой. она сделает вам целительное «кровопускание».еще именуют защитниками. Их прямые и краси­вые листья являются постоянным источником восходящих потоков энергии. Они служат мини-фабри­кой по производству полезной для жилого помещения энергии.



Пальмы — это растения, кото­рые не подходят для маленьких по­мещений. С их листьев как бы сте­кают потоки «режущей» энергии, так что стоит от них держаться по­дальше. В то же время они незаме­нимы для того, чтобы разрушить какую-либо энергетическую аномалию в помещении.

ВРАГ ПОД МАСКОЙ ДРУГА

Как есть общепризнанные расте­ния-страшилки, так есть и растения, которые всем кажутся «нежными и пушистыми». Прежде всего это от носится к символу семейного бла­гополучия фикусу к фиалкам и всяческим бегониям. На самом де­ле, и они вовсе не всегда служат хозяевам добрую службу.

Фикус. Этот всеобщий люби­мец, в случае если он чрезмерно разросся, способен превратить ак­тивного, творческого человека в ленивого домоседа, поле деятель­ности которого ограничивается ди­ваном и телевизором. Но помогает при бесплодии, если поместить в спальню – проблема в течении нескольких месяцев разрешится.

Фиалка. Плотный ряд нежных фиалок преградит одинокой даме путь к семейному счастью. Почему? Очень просто: большое количество фиалок в доме создает настолько женственную атмосферу, что муж­чине там просто не выжить.

Бегония. То же можно сказать и о бегониях: эти прелестные цве­ты, если они заполонили жилище одинокого человека, способны «отвести» от хозяина всех родных и близких. Не случайно одинокие пенсионеры любого пола так любят разводить бегонии.

ЗЕЛЕНАЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

А есть растения, которые безого­ворочно полезны всем и всегда.

Хлорофитум. Это растение -первый среди зеленых друзей по­мощник человеку. Это удивительное создание не только благоприятно воздействует на энергетику дома, но и очищает воздух от бактерий и насыщает атмосферу кислородом. Косматые шапки хлорофитума лег­ко выживают в самых темных и мрачных углах жилища, питаясь скапливающейся там застойной энергией — а взамен они дарят хозя­ину ощущение легкости бытия.

Мирт. Это еще один всеобщий друг и помощник. Это деревце на­сыщает воздух фитонцидами, кото­рые уничтожают болезнетворные микроорганизмы и оказывают целительное воздействие на дыха­тельные пути. Энергетика мирта благоприятна для жизни и любви, но внимание: в доме, где люди ча­сто ссорятся, мирт может попросту засохнуть, даже если за ним пра­вильно ухаживают. Там, где растет мирт обыкновенный, в два раза меньше болезнетворных микроор­ганизмов.

Лимон, гардения, комнат­ный жасмин не только порадуют глаз, будут освежать и очищать воздух, но и способны энергетиче­ски поддержать нас. К тому же они способны укрепить иммунитет. И не ищите для них место в гостиной: эти растения должны стоять в спальне, чтобы всю ночь вы могли «подзаряжаться» от них.

Кофейное деревце, алоэ или плющ помогут вам, если вы все-таки заболели. Поставьте эти растения к себе в спальню. Любые другие растения, обитающие в ком­нате, на время болезни лучше «пе­реселить», особенно это касается кактусов и драцен.

Бич холодных месяцев — нервные недуги: стрессы и депрессии, бес­сонница, головные боли. Тут лучши­ми помощниками являются пасси­флора, лавровое деревце и ги­бискус. Не обязательно и даже не­желательно ставить их в спальне: для этих растений нужно найти са­мое освещенное место в доме и лю­боваться ими каждую свободную минуту.

Молочай необходим в доме, где есть люди, страдающие тяже­лыми хроническими недугами: он повышает сопротивляемость орга­низма и улучшает настроение.

Фуксия — лучший друг пожилых людей: она укрепляет дух и вселяет надежду.

Толстянка, известная в народе под названием денежного дерева, не только привлекает в дом энер­гию изобилия, но и прекрасно под­держивает ослабленный организм во время болезни.



Герань вбирает в себя угар, сы­рость, освежает затхлое помеще­ние. Попутно помогает снять внут­реннее напряжение.



Запах мяты успокаивает и по­могает сконцентрировать внима­ние. Так что те, кто много работает на компьютере, могут держать ря­дом с собой горшочек с мятой.



Хризантема обладает способ­ностью создавать энергетический занавес от «дурного глаза» и на­сильственного энергоинформаци­онного обмена.



Папоротники служат озонато­рами помещения, в этом отноше­нии они верные друзья семьи.



Пеперомия, традесканция снижают у своего владельца риск и течение онкологического заболе­вания. Они тем действеннее, чем крупнее экземпляр. Наиболее эф­фективны растения со стоячими стеблями. А из традесканций наи­большей силой обладают те сорта, которые имеют толстые и крупные мясистые листья.