Почему до революции мальчики до 3-х лет носили платья?

Мало знакомые с историей люди часто путают девочек и мальчиков на дворянских фотографиях, потому что все они одеты в платьица.

А как было в Императорских семьях?

В императорских семьях было также. Вот например младший сын Императора Александра 3 - Великий князь Михаил.

Как мы видим на фотографии он в юбке, и таких фотографий у него до определенного возраста много. Да что у него, на портретах всех родовитых семей того времени малышей по полу практически не различить.

Например, чудный ребенок в платьице на фотографии ниже - Наследник Российского престола Цесаревич Алексей, сын Николая 2.

Цесаревич Алексей

Так зачем мальчиков одевали в платья?

Традиция одевать мальчиков в платьица идет примерно с 16 века, и версий, почему это именно так делалось, не так много:

малыши под платьями носили пышные, кружевные панталоны до колен, а их можно носить только с юбкой; пока мальчики были на попечении мамок-нянек, они ходили в платьицах и юбках, а когда они переходили в мужские руки, одевали уже штанишки; мальчиков одевали в штанишки, когда они начинали самостоятельно ходить в туалет.

Мальчики могли носить платья аж до 3-7 лет, все зависело, видимо, от их родителей. Цесаревича Алексея в штанишки окончательно переодели примерно в три года, как и его отца, Николая 2.

В начале 20 века до 7-лет в платьицах мальчишки уже, конечно, не ходили.

Цесаревич Алексей

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А вы знали об этом?

Очень странный обычай есть в Индии. Считается, что, если девушка родилась в неудачный период с точки зрения астрологии, она может навлечь беды и смерть на своего будущего супруга.Человека, который родился в плохой период, называют мангаликом. Но индейцы еще в древности придумали, как помочь таким людям.Девушке просто нужно выйти замуж за дерево. В качестве «жениха» обычно выбирают банановое дерево.После свадьбы дерево срубают, а «овдовевшая» девушка может спокойно может выходить замуж за человека. При этом обряд проводится не только в глубинках. Например, его исполнила одна из самых известных в Индии актрис Айшвария Рай.

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