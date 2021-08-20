14 привычек для развития интуиции

Если вы хотите открыть свою интуицию и увидеть и почувствовать вещи за пределами физической реальности, то есть способы, которыми вы можете выполнить эту задачу.

Вы можете открыть свой третий глаз или быть более проницательным, следуя нескольким советам ниже.

1. Медитируйте каждый день

В то время как медитация является общим элементом. Ее практика уходит в прошлое на тысячи лет.

Первые свидетельства медитации датируются примерно 1500 годом до нашей эры в Древней Индии.



Вы можете использовать эту нестареющую практику, чтобы обострить свою интуицию. Все, что вам нужно, — это тихое место, чтобы сесть или лечь и синхронизировать свое тело, ум и дух.Расслабляясь, позвольте мыслям проходить через ваш ум без осуждения. Чем больше вы практикуете, тем более чувствительными вы можете быть к тому, что говорит вам ваше шестое чувство.

2. Наслаждайтесь временем на свежем воздухе

Вы связаны с небесами над головой и укоренены в земле и природе. Все, что касается нити этой вечной паутины, влияет на Вселенную.

Вполне логично, что воссоединение с природой может открыть вашу интуицию, а также ваше творчество.Старайтесь проводить время на свежем воздухе хотя бы раз в день. Прогуляйтесь по лесу или городскому парку во время обеденного перерыва.

3. Изучайте книги об интуиции

Будьте внимательны к небу, деревьям, растениям и маленьким лесным существам. Откройте свой разум для любых сообщений, которые эти потрясающие красавицы предлагают для вашей жизни.

Хотите расширить свои знания о шестом чувстве и о том, как им пользоваться? Вы можете почерпнуть огромное количество информации из книг и Интернета.В местной библиотеке можно бесплатно почитать книги о развитии интуиции, экстрасенсорных способностей и духовности.

Вы также можете подумать о том, чтобы вести записную книжку с определенной информацией, которую вы хотите запомнить, и о том, где вы ее нашли.Закладывайте в закладки авторитетные интернет-сайты, посвященные изучению духовности и упражнению экстрасенсорных способностей вашего ума.

4. Перестаньте сопротивляться своему внутреннему знанию

Иногда ваши внутренние ощущения не имеют никакого смысла. Вы можете чувствовать, что это глупость, и вы не хотите действовать в соответствии с этим, но ваше внутреннее знание может вести вас ко всем истинам.Через некоторое время вы научитесь прислушиваться к своей интуиции и перестанете сопротивляться этим часто правильным чувствам.

5. Практика чтения людей

Вы обедаете в ресторане за городом, в котором никогда не бывали. Потягивая свой напиток и оглядывая переполненный зал, вы замечаете женщину.Вы знаете, что никогда в жизни не видели ее, но она кажется вам странно знакомой.На мгновение перед вами возникает видение этой прекрасной дамы, сражающейся за спасение чьей-то жизни в операционной. Конечно, нет ничего, что могло бы заставить вас поверить, что она врач или травматолог.

Это почти как если бы вы видели проблеск ее жизни, и вы “знаете”, что она делает.



Для вас это обычное явление? Почему бы не извлечь из этого выгоду и не попрактиковаться в чтении людей? Если вы находитесь на вечеринке или другом собрании, посмотрите, что подхватит ваше шестое чувство. Возможно, вы удивитесь тому, что узнаете.

6. Прислушивайтесь к своему телу

Ваше тело и мозг имеют жизненно важную взаимозависимость, которая часто пересекается.Ни один из них не может выжить без другого, поэтому они передают важные сообщения, которые обеспечивают безопасность и эффективность работы.

Вы прислушиваетесь к своим мыслям, и вы также должны прислушиваться к тому, что говорит ваше тело.Если что-то идет не так в вашем теле, у него есть способы дать вам знать. Слушание своего тела является ключом к развитию лучших отношений с самим собой и с другими.

7. Учитесь быть спонтанными

Нет ничего плохого в установлении ежедневных привычек. Процедуры обеспечивают точки отсчета и помогают напомнить вам о важных событиях и мероприятиях. Однако вы можете застрять в колее, и это может заблокировать вдохновение, творчество и ваши интуитивные направления.

Посмотрите, что происходит, когда вы делаете что-то необычное. Спонтанность-идеальный способ обрести новую перспективу и заметить больше неожиданных моментов.



Это нормально иметь свои рутины, если они не настолько жестки, что вы заключаете в тюрьму свою внимательность.

8. Учитесь на своём прошлом

Помните, как вы сидели на уроке истории в средней школе и задавались вопросом, имеют ли к вам какое-то отношение эти даты, события или давно ушедшие люди?

Может быть, вы и не любитель истории, но изучение прошлого имеет решающее значение для понимания настоящего. Исторические события также могут служить перспективой и возможным индикатором будущего.

До появления человеческой письменности древние люди передавали свою историю, традиции и культуру устно.

Дети слушали, стоя у ног старших, и из поколения в поколение рассказывали детям одни и те же истории. Даже доисторические люди понимали, что стабильность будущего зависит от уроков прошлого.

Какие вещи из вашего прошлого могут помочь интерпретировать ваши сегодняшние жизненные ситуации? Даже негативный опыт может быть использован в качестве инструмента для обучения и роста как личности.

Ведение ежедневного дневника-это один из способов, с помощью которого вы можете размышлять о прошлом опыте, чтобы оценить свой физический, умственный и духовный прогресс.

9. Поговорите с другими интуитивными людьми

Является ли наличие шестого чувства просто фигурой социального воображения? Интуитивные чувства могут иметь генетическую связь.

Если это так, то само собой разумеется, что вы можете встретить бесчисленное множество людей, которые находятся в гармонии со своими внутренними мыслями. Небрежно поднимайте эту тему, когда разговариваете с семьей и друзьями. Если вы психически чувствительны, есть большой шанс, что некоторые люди в вашей семье тоже.

Делитесь информацией и учитесь на опыте друг друга. Не спорьте с теми, у кого разные взгляды на духовное общение.

10. Используйте карты Таро или Оракула

Когда вы научитесь расширять свою интуитивную сторону, такие инструменты, как карты Таро или Oracle, могут быть полезны.Никто не может точно предсказать будущие события, и инструменты гадания не были предназначены для этого.Вместо этого таро, карты оракула и другие инструменты предназначены для того, чтобы помочь вам определить и прислушаться к своим внутренним ощущениям.Каждая карта и макет полностью субъективны для вас, читателя. Вы можете найти отличные книги и статьи в Интернете об использовании карт и других инструментов гадания для вашего духовного роста.

11. Практикуйте осознанное дыхание

Если бы вам нужно было “помнить”, чтобы дышать, вы, вероятно, умерли бы в течение нескольких минут. К счастью, система автопилота мозга заботится о вашем дыхании, даже не задумываясь.

Однако осознанное дыхание означает, что вы “осознаете” свое дыхание и правильно ли вы вдыхаете и выдыхаете.Осознанное дыхание является стандартом йоги и других медитативных практик. Расслабившись, глубоко вдохните через ноздри и медленно выдохните через рот.Свежий кислород омолаживает ваше тело и мозг и очищает ваш разум от ненужного беспорядка.

12. Попросите своих духовных наставников проявить себя

Большинство духовных традиций во всем мире признают жизненные силы, выходящие за пределы человеческих измерений.Называете ли вы эту силу божеством, ангелами, вознесенными учителями или Вселенной, они здесь, чтобы сопровождать вас в вашем путешествии, чтобы реализовать вашу интуицию.

Во время медитации вы должны визуализировать и приветствовать своих духовных наставников в своих мыслях.Не имеет значения, как вы их опознаете. Они с радостью проявят себя таким образом, что вы сможете понять и извлечь пользу из их вечного знания.

13. Ищите знаки

Лучший способ увидеть незнакомую концепцию в действии-это проверить ее. Если вы верите, что интуитивно одарены, попросите своих духовных наставников или Вселенную дать вам знак.

Сделайте что-то конкретное, например, найдите сегодня белое перо.Не удивляйтесь, когда вы получите ответ на свою просьбу, и это поможет вам стать более чувствительными к другим духовным знакам, которые вы никогда не замечали до сих пор.

14. Следуйте Закону притяжения

Помните старую поговорку, что птицы одного пера слетаются вместе? Закон притяжения ярко проявляется в естественном и духовном мире.Вы можете рассчитывать на привлечение положительных результатов и влиятельных людей в свою жизнь, если вы переполнены негативом.

Ваша интуиция-это часть вашего мыслительного процесса, и она является основным способом, с помощью которого вы привносите в свою жизнь что-то позитивное или негативное.

Когда вы научитесь доверять своему шестому чувству, оно поможет вам настроиться на Вселенную и привлечь то, что вам предназначено.

Главное — научиться сохранять позитивный настрой и иметь мужество изменить негативные убеждения и привычки.

Итог

У большинства людей есть интуитивная сторона. Вы можете расширить свой внутренний голос, изучая, слушая и практикуя. В то время как у вас всегда будут хиты и промахи в жизни, ваше шестое чувство может быть инструментом, чтобы помочь вам лучше ориентироваться и лучше понимать свою интуицию.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2284151431478381048/

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