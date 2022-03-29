Вечный любовник Казанова и его интересная жизнь

Казанову весь мир знает, как неутомимого соблазнителя и просто хорошо образованного человека. Мало кто догадывается, что за званием вечного любовника у этого человека скрывалось еще много интересного. Биография Казановы выглядит захватывающе. И погружение в нее стоит потраченного времени.

Джакомо Казанова

Юность сердцееда

Джакомо Казанова родился в Венеции. Это произошло в 1725 году. Его отец был актером, а мать танцовщицей. В богемной семье детей было шестеро. Джакомо был первенцем.

Мальчик рос в свободной атмосфере. Хоть Венеция и была католической, но на ее обратной стороне процветали публичные и игорные дома, а также действовали туры наслаждений для туристов.

Мать мальчика много гастролировала. Отец скончался, когда тому было 8 лет. Казанову растила бабушка. Но и она однажды решила отдать мальчика в пансион. Джакомо воспринял это как предательство.

В пансионе мальчику жилось ужасно. Тогда он попросил своего первого учителя музыки и священника Гоцци взять его к себе. Учитель согласился. И Казанова зажил нормальной жизнью.

В доме Гоцци он сдружился с его дочерью Беттиной. Между юными людьми быстро пробежала искра. А потом Беттина показала Джакомо мир плотских наслаждений.

И всю жизнь Казанова был нежно привязан к Беттине и ее семье. Хотя она потом и вышла замуж за другого. Получается, что свой путь любовника Джакомо начал в 12 лет. В этом же возрасте он поступил в университет и начал совсем другую жизнь.

Джакомо Казанова

Взрослые годы Казановы

Падуанский университет Джакомо окончил в 17. Он получил там профессию юриста. Еще молодой человек интересовался этикой, медициной и математикой. В Венеции Казанова работал церковным юристом. Там же он нашел первого покровителя, который открыл для него двери в высшее общество.

Высокий, смуглый, а еще черноглазый щеголь Казанова научился разбираться в вине и женщинах. Его первый серьезный опыт с женщинами случился с двумя сестрами. Сестры Саворьян заворожили юношу. Именно тогда он понял, что является для него главным в жизни.

Церковную карьеру красивого юриста прервал скандал. Джакомо помогал одному священнику в Риме писать любовные письма. Когда все раскрылось, то новый покровитель Джакомо кардинал Аквавива уволил юношу, но поблагодарил его за службу.

Джакомо Казанова

В 1744 Казанова стал офицером Венецианского полка. Так он побывал на Корфу и в Константинополе, но вскоре заскучал и сам закончил военную карьеру. Затем Джакомо стал игроком, но проиграл все деньги. И, наконец, госпожа Фортуна улыбнулась ему. Он встретил еще одного покровителя и зажил как дворянин.

Помог так устроиться в жизни Казанове один случай. Сенатор ди Маттео Брагадину плавал на лодке по каналам Венеции вместе с Джакомо. Там сенатора внезапно хватил удар. Джакомо, изучавший медицину ранее, оказал первую помощь сенатору, а потом вмешался и в назначения его врача, так как ртутные припарки убивали сенатора, а не помогали ему.

Выживший Брагадину был так благодарен Казанове, что практически усыновил его. Он потворствовал разгульному образу жизни юноши. Считая, что тот перебесится. Еще вместе с сенатором Джакомо изучал колдовство.

Сытая жизнь продолжалась для Казановы несколько лет. Потом ему пришлось уехать из Венеции. Его обвинила в насилии одна женщина, но он сумел доказать невиновность. Потом любвеобильному мужчине наклеили клеймо богохульника, вора и колдуна. Скорее всего, это дело сфабриковали обиженные на Джакомо мужья, чьи жены числились его любовницами.

Джакомо Казанова

В Парме в изгнании Казанова познакомился с некой Генриеттой, в которую всерьез влюбился. Несмотря на любовь, он все же отправился в тур по Европе. Там Казанова сначала переводил театральные пьесы на разные языки. Затем он сам начал писать для театра и у него неплохо получалось.

Потом мужчина вернулся к своему покровителю в Венецию. И там его ждал новый удар Судьбы. Покровитель заметил опасность первым и предложил Джакомо бежать. Но мужчина медлил.

Тюрьма и дальнейшая жизнь

Когда героя-любовника арестовали все по тем же обвинениям, он умудрился бежать из тюрьмы в Париж. Дальше жизнь Казановы стала похожей на авантюрный роман. Он занимался шпионажем для разных стран, в том числе для Флоренции и Франции. Недолго был мануфактурщиком, но разорился и попал в тюрьму. Оттуда его вытащили влиятельные друзья.

Джакомо Казанова

Он бежал в Швейцарию, потом колесил по всему миру. Возвращался в Венецию и снова уезжал из нее. И везде он запоминался своими многочисленными любовными связями.

Один раз он уже так устал от себя самого, что подумывал уйти в монастырь. Но молоденькая горничная гостиницы разубедила его. Последние годы Джакомо доживал в Богемии. Он умер в 1798 году. Семьей величайший любовник так и не обзавелся. Из его мемуаров и записей его современников становится ясно, что за свою жизнь Казанова точно покорил 130 женских сердец. Возможно, эта цифра несколько занижена. Но правду об авантюристе и прожигателе жизни знает лишь он сам. Поэтому спорить бессмысленно.

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