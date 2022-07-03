Кирпичи из золота

В 1965 году велся ремонт в Гостином Дворе. Под полом рабочими был обнаружен хитрый клад. Когда они начали перебирать кладку то обнаружили, что некоторые кирпичики золотые. Сверху изделия были покрыты обычным для кирпичей материалом, но сквозь потертости блестело что-то золотое.М

Морозовы

Стали разбираться, как так получилось. Выяснилось, что до революции этой лавкой владели Морозовы. Купцы промышляли ювелирным делом. Но спасаясь от революционеров, они переплавили золото в кирпичи и замуровали. Скорее всего купцы надеялись когда-нибудь вернуться из-за рубежа за кладом. Но у них не получилось.

Всего было найдено сто четырнадцать килограмм кладки. Золото было девятисотой пробы. Кирпичи были отлиты вручную. Когда Викула Морозов перебрался в Винницу, он, конечно, прихватил с собой много ценного и интересного, но увезти все золото из лавки не смог.