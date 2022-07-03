Кирпичи из золота

В 1965 году велся ремонт в Гостином Дворе. Под полом рабочими был обнаружен хитрый клад. Когда они начали перебирать кладку то обнаружили, что некоторые кирпичики золотые. Сверху изделия были покрыты обычным для кирпичей материалом, но сквозь потертости блестело что-то золотое.М
Стали разбираться, как так получилось. Выяснилось, что до революции этой лавкой владели Морозовы. Купцы промышляли ювелирным делом. Но спасаясь от революционеров, они переплавили золото в кирпичи и замуровали. Скорее всего купцы надеялись когда-нибудь вернуться из-за рубежа за кладом. Но у них не получилось.
Всего было найдено сто четырнадцать килограмм кладки. Золото было девятисотой пробы. Кирпичи были отлиты вручную. Когда Викула Морозов перебрался в Винницу, он, конечно, прихватил с собой много ценного и интересного, но увезти все золото из лавки не смог.
Так золото оказалось замурованным в пол у печки. Находку передали советскому министерству финансов. Морозовы после этого стали чуть-чуть беднее, а валютный фонд Советов богаче.
Существовала еще одна версия появления золотых кирпичей. Она была связана не с революцией, а со взломщиками. Якобы Иван Морозов (родоначальник фирмы) боялся кражи, поэтому сделал неприкосновенный запас у печки.Но ни одну из вышеприведенных версий сегодня нельзя проверить наверняка.
Клад под ногами все же попал в руки революционеров. Поэтому усилия купцов можно считать тщетными. Хотя у них и за границей все сложилось нормально. Не велика потеря.
А вы знали об этом?
Рекордную сумму за один белый трюфель заплатил владелец казино в Макао Стэнли Хо в 2007 году. Он отдал 330 тысяч долларов за один из самых больших трюфелей, обнаруженных за последние десятилетия — весом 1,5 кг. Невероятная цена для подземного грибка.
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