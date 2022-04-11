Жизнь каждого из нас когда-нибудь прервётся, но чаще всего мы об этом не думаем. Страх смерти, с одной стороны, эволюционно естественен. Он помогает нам выжить. С другой стороны, когда страх становится навязчивым и мешает жить, это уже патология. Чтобы справиться с этим, психотерапевты советуют понять, чего мы на самом деле боимся когда боимся смерти.

1.



А действительно: чего? Многим сам страх смерти, именно страх умереть, кажется естественным и логичным. И поскольку тема как таковая — неприятная, некоторые люди даже не особо задумываются над тем, чего же они в действительности боятся, когда боятся умереть.

Однако взять страх под контроль становится легче, если понять, чего в действительности опасаешься. Ведь если начать разбирать, то под страхом смерти можно обнаружить совсем другие фобии.

Страх физической боли

Временами под страхом смерти маскируется страх физической боли. Чаще всего смерть связана с разными заболеваниями или травмами, с сильным поражением внутренних органов. Поэтому неудивительно, что она ассоциируется с мучительными переживаниями.

Рационализировать этот страх можно по-разному. Во-первых, далеко не каждой смерти предшествуют длительные мучения. Иногда всё происходит быстро, причём настолько, что человек не успевает ничего осознать.

Во-вторых, паллиативная медицина в настоящем постоянно развивается. Уже сейчас есть обезболивающие, позволяющие до последнего мгновения ничего не чувствовать.

Страх потерянных возможностей

Смерть может пугать своей завершённостью, окончательностью. Существует даже специальное упражнение: представить, что смерть уже случилась, ничего нельзя вернуть. И задуматься над тем, о чём больше всего жалеешь. После этого – вспомнить, что у вас ещё есть возможность это сделать, сказать или воздержаться от сказанного и сделанного. И выполнить.

2.



Чтобы не жалеть о потерянном времени, необходимо использовать по максимуму имеющиеся сейчас возможности. Тогда будет легче: у вас появится контроль над ситуацией.

Страх одиночества

Говорят, что сколько бы друзей и близких не было бы у человека, он приходит в этот мир один и уходит тоже один. Смерть настигает нас неожиданно, она наступает без предупреждения. Часто в самую трудную минуту рядом никого не оказывается. Но даже если родственники и находятся поблизости, они всё равно не могут понять, каково это приходится умирающему. До конца этот путь приходится пройти в одиночестве.

Психотерапевты советуют искать поддержку в себе, научиться заботиться о себе и быть для самого себя в каком-то смысле якорем. Тогда появится и привычка опираться на себя же в психологическом плане. И страх одиночества не будет всепоглощающим, он перестанет контролировать вашу жизнь.

Страх неизвестности и потери контроля

Люди не знают ждёт ли их что-то после смерти. Наука не может однозначно ответить на этот вопрос, а религия – предоставить доказательства. Для некоторых людей было бы легче уже убедиться в том, что после смерти нет ничего, личность исчезает вместе с прекращением активности мозга, чем терзаться неизвестностью. Однако однозначных доказательств в пользу той или иной версии нет ни у кого. И такая неопределённость может пугать сама по себе.

Помогает с этим справиться обычно приобретение навыка “отпускать” от себя то, что вы не контролируете и не можете контролировать. Причём для этого необязательно близко подходить к теме смерти. Многое из того, что нам неподвластно, происходит и в жизни. И начать тренироваться можно на этом.

Страх бессмысленности

Со страхом смерти тесно связан экзистенциальный кризис – страх того, что всё бессмысленно. Особенно силён он у тех, кто хотел бы верить, что после смерти что-то есть, но на самом деле опасается или даже внутренне убеждён, что наша личность – это просто проявление активности мозга, не больше.

3.



Нередко преодолеть страх помогает поиск смысла в чём-то, что не исчезает вместе со смертью тела.

Страх потери близких

Страх смерти тесно перекликается со страхом разлуки с самыми близкими. Здесь помогает логика: если после смерти ничего нет, то вы не будете ощущать расставание. Если же что-то есть, то остаётся шанс на встречу. Однако многое зависит от личных убеждений человека.

Страх причинения боли близким

Смерть близкого человека всегда становится потерей для его родных. Это неизбежная боль, которую каждый из нас причинит. Помогает справиться с этим забота об окружающих, а также принятие того, что от нас это не зависит.

Страх смерти – естественен, но это не означает, что его нельзя контролировать. Особенно, если он мешает жить.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2454579930718275882/

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