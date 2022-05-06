Главные загадки Святого Грааля

Поиски Святого Грааля продолжаются и сегодня.

В его образе видят и языческий рог изобилия, и чашу для причастий с Тайной вечери, и таинственный камень, дарующий бессмертие.

Найти его может только тот, кто избран для этого.

От Тайной Вечери...

kp>Грааль – таинственный сосуд, дарующий все желаемые блага, вплоть до бессмертия, часто считают первым потиром, то есть чашей для причащения, которая служила Христу и апостолам во время первой литургии – Тайной вечери.

По некоторым версиям, он был сделан из агата, который выпал из короны Люцифера во время его низвержения. Когда Иисуса Христа распяли, один из иудейских старейшин, Иосиф Аримафейский – тайный последователь Христа, собрал в эту чашу Его кровь, капающую из раны, нанесенной копьем Лонгина.

Взбешенные евреи бросили Иосифа в тюрьму, заставив его умирать от голода. Но Грааль давал пропитание несчастному целых сорок два года, пока Иосифа не освободил император Веспасиан, излеченный от проказы плащаницей, на которой был запечатлен лик Христа.

...до Мансальвата

Так начинается длинное странствие Грааля. Христос в видении назначил Иосифа из Аримафеи хранителем чаши, наполненной божественной кровью, после чего тот отправился с ней в Британию.

Перед смертью, по одной из версий, он доверил сокровище своему племяннику, по другой, Грааль хранился на небесах до той поры, пока не родились на земле герои, способные охранять его. Прародителем этого племени стал азиатский правитель Перилл, который прибыл в Галлию, где его потомки породнились с семьей бретонского князя. Один из его потомков – благородный Титурель, с юных лет отличавшийся чистотой помыслов, был избран новым хранителем Грааля. Он и его рыцари, известные как «рыцари Святого Грааля» воздвигли для небесной чаши не менее легендарный замок Монсальват, где она, по некоторым версиям, находится до сих пор.

Согласно многочисленным преданиям, Грааль снабжал всех, кто ему поклонялся, кушаньями и напитками, которые они предпочли бы более других. Он даровал исцеление и поддерживал в людях вечную молодость. Но самое главное, что те, кому удалось лицезреть Грааль, всегда ощущали некую радость, близость и предвкушение Рая. Грааль считался самой ценной реликвией, которую только мог получить человек при жизни.

Рождение легенды

Сегодня сложно проследить историю предания о Святом Граале, как и любой другой легенды, получившей статус «народной». Но кое-какие зацепки все же есть.

Поиски стоит начать в средневековой Европе, где в IX веке начинается настоящая охота за христианскими реликвиями. Это связано с требованием римской церкви об обязательном присутствии в храме останков или вещей святого. Так реликвии стали выгодным товаром, который начал массово поступать в Европу с Востока.

Естественно, наиболее ценными считались те, что были связаны со Страстями Христовыми. Части креста, на котором Он был распят, гвозди, которыми тело Христа было прибито к кресту, терновый венец, копье Лонгина, Туринская плащаница и другие святыни, были весьма желанными объектами, как для служителей церкви, так и для крупных феодалов и монархов.

Но среди всех реликвий Страстей, которые выставлялись в многочисленных храмах, отсутствовала чаша, из которой Иисус впервые причастил всех своих учеников на Тайной вечере. Учитывая значимость причащения вином в католических церквях, которое считалось привилегией и долгое время было доступно лишь духовенству, отсутствие столь важного предмета не могло остаться незамеченным. Начали ходить слухи о его необычайных свойствах и возможных местонахождениях. В один прекрасный день Англия, в противовес Франции, где французские короли собрали многие святыни христианства, выдвинула легенду о Граале, который якобы находился на просторах Британии.

Поводом для этого послужили две рукописи. Первая – хроника Уильяма Мальмсберийского, которая повествует, что в 63 году в Британию прибыли ученики апостола Филиппа под предводительством Иосифа из Аримафеи, чтобы проповедовать христианство. Они построили первый храм там, где впоследствии было основано Гластонберийское аббатство, и где в XII веке было якобы найдено тело короля Артура и королевы Гвиневры. Там же до сих пор существует источник, названный «колодцем чаши».

Второй манускрипт XII века – Grand Saint Graal передает уже рассказанную здесь легенду о перевозе Грааля в Британию и хранителях чаши. Впоследствии, эту историю повторили романы Робера де Борона и Кретьена де Труа, в которых легенда связывается с преданиями о короле Артуре. История становится настоящим «средневековым бестселлером», похожие романы создаются во многих странах Европы и обрастают все новыми подробностями.

Прототипы Грааля

Были и другие причины, почему представление о Граале, как о чаше изобилия, дарующей всякие блага, появились именно в Британии. У христианского Грааля были языческие прототипы, связанные с представлениями о роге изобилия. В ирландской мифологии – это котел Дагды, в котором никогда не иссякала еда. В бриттской – чаша, которую привез в Британию Мерлин на хрустальном корабле. Она открывала будущее, сокровища человеческих знаний и тайны мира. В валлийской мифологии – это сосуд богини Серидвен – источник мудрости, упоминающийся в «Истории Талиесина». Там же встречается и другой возможный прототип Грааля – некая чаша, полученная Браном Благословенным от черного великана, ведьмы и карлика из Озера Чаши, способная исцелять любые смертельные болезни, останавливать кровь и воскрешать мертвых. Впоследствии, во время одной из битв Бран бросил в нее голову врага и чаша потеряла свои чудесные свойства. Очевидно, что все это были разные версии одного мифа.

О чаше, блюде и камне

Пока Грааль упоминался только как чаша для причастий, но на самом деле, это было лишь одно из его многочисленных обличий. По другим версиям, Грааль – это серебряное блюдо, иногда с окровавленной головой из валлийских легенд, что удачно связалось с образом Иоанна Крестителя; в «Парцифале» Эшенбаха – это камень, обладающий чудотворными свойствами. Согласно еще одной гипотезе: Грааль, вместилище крови Христовой – это Дева Мария. В общем, какого-то единого представления о нем не было.

«Грааль»

Не вносило ясности и название чаши. Происхождения «Грааля» неизвестно до сих пор. Кто-то предполагает, что имя, как и сама легенда – кельтское, от ирландского cryol – «корзина изобилия». Кто-то считает, что в основе «Грааля» - старофранцузское «Sangreal» - «истинная кровь», а кто-то видит в нем греческое «κρατης» или gratalem – большой сосуд для смешения вина с водой.

Кандидаты в святые чаши

Поиски Грааль продолжаются и по сей день. В последний раз реликвию, претендовавшую на право называться Граалем, нашли в марте 2014 года в базилике города Леон. По словам историков, открывших ее, после распятия Святой Грааль отправился не на Запад, а в Палестину, откуда попал в Египет и затем в арабскую Испанию. После реконкисты, когда испанские земли были освобождены от арабов, чаша оказалась в Леоне и стала именоваться чашей Урраки, от имени королевы Кастильской.

Сегодня несколько городов утверждают, что обладают настоящим Граалем. Один из наиболее известных – Антиохийский потир, серебряный сосуд, обнаруженный антикварами в 1910 году в Антиохии (Антакья). Он представляет собой овоидный кубок на круглой ножке, который покрывают рельефные изображения Иисуса Христа и апостолов, изготовленные, по мнению сторонников подлинности потира, сильно позже его непосредственного создания. Но результаты поздних исследований датируют чашу не позднее VI века. Другой «подлинный» Грааль, якобы признанный самим Ватиканом, находиться в Соборе Святой Марии в Валенсии.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2471273846901050352/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

В России впервые прооперировали мозг еще не родившегося ребенка https://otari.mirtesen.ru/blog/43708238270/

Как Марина Мнишек прокляла династию Романовых https://otari.mirtesen.ru/blog/43103442631/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!