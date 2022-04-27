Покойные родственники присылают нам весточки о себе или это самообман от горя?

В ноябре 1994 года Дженнифер Хилл провожала домой бабушку после похорон дедушки. Рядом с домом женщина заметила одинокий цветок гардении и про себя отметила, что сейчас неподходящее время для цветения.
Гардения — любимый цветок бабушки. Было ли это простым совпадением? Увидев цветок в необычное для него время, бабушка разрыдалась от горя. В появлении цветка она увидела знак от ушедшего мужа. Гардения была цветком-символом их 40-летнего брака.
В январе 2005 года Хилл снова столкнулась со странным совпадением в день ежегодного траура по её дочери. Хилл разбудил звонок, но на другом конце никто не ответил. В этот же день сестра Хилл родила здорового ребёнка.
После этого случая Хилл провела опрос людей, недавно переживших утрату близких, по поводу сообщений с того света или необычных совпадений. На основе опроса она написала кандидатскую диссертацию о значимости совпадений во время тяжёлой утраты и воздействия этих совпадений на скорбящих.
По её мнению, совпадения люди часто принимают за сигналы с того света, и это помогает им пережить тяжёлое горе.
Во время похорон на кладбище перечисляли имена жертв. В это время над головой скорбящих пролетела стая птиц, которую зафиксировал фотограф.
Бернард Бейтман, психиатр и доктор из Йельского университета, изучает совпадения, связывающие умерших людей с птицами. Как пример доктор привёл историю человека, который 30 лет кормил уток у озера, расположенного вблизи его дома. Когда он болел и не вставал с постели, то просил жену выполнить эту миссию.
Вскоре мужчина умер. Когда похоронная процессия проходила мимо озера, то вынуждена была остановиться. Дорогу перекрывала торжественное шествие уток, выстроившихся рядами.
Как они вырвались из-за забора, который окружал озеро, осталось неясным. За несколько десятилетий они впервые покинули свою территорию, при этом забор остался неповреждённым. Было ли совпадением появление уток на дороге в это время?
Жена покойного восприняла шествие уток как знак того, что они вышли выразить умершему своё почтение.
Другой случай связан с 61-летней Патрисией. Она продала дом, где долго жила с мужем Джимом. Здесь же они вырастили сына Иакова. Полгода назад муж умер. Когда Патрисия посетила дом в последний раз, в открытую дверь влетела птица и вдоль лестницы направилась в комнату Иакова.
Патрисия, обливаясь слезами, сказала: «Я знаю, что это был Джим». Именно в комнате сына Джим чувствовал себя самым счастливым отцом. Вместе они валялись на ковре на полу, читали книжки или играли.
По мнению Хилл, «Патрисия рассматривала визит птицы как знак от умершего мужа». Как будто он хотел, чтобы Патрисия снова стала счастливой.
Этот случай помогает Патрисии чувствовать, что муж рядом уже несколько лет. Она продолжает следить за поведением птиц в значимые мгновения жизни, а их изображения украшают её дом.
Весточка как помощь
Подобные совпадения используют психиатры для помощи пациентам. Эзотерический подход к совпадениям в случаях смерти близких помогает родственникам пережить утрату. Люди чувствуют связь с умершими, которая облегчает их горе.
Доктор Видетт Тодаро-Франчески из Городского университета Нью-Йорка провела групповые занятия с людьми, потерявшими родных, которые «получали весточку с того света». Она отметила, что это помогло им быстрее смириться со смертью близких.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2466264690463869087/
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