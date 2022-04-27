Покойные родственники присылают нам весточки о себе или это самообман от горя?

В ноябре 1994 года Дженнифер Хилл провожала домой бабушку после похорон дедушки. Рядом с домом женщина заметила одинокий цветок гардении и про себя отметила, что сейчас неподходящее время для цветения.

Гардения — любимый цветок бабушки. Было ли это простым совпадением? Увидев цветок в необычное для него время, бабушка разрыдалась от горя. В появлении цветка она увидела знак от ушедшего мужа. Гардения была цветком-символом их 40-летнего брака.

В январе 2005 года Хилл снова столкнулась со странным совпадением в день ежегодного траура по её дочери. Хилл разбудил звонок, но на другом конце никто не ответил. В этот же день сестра Хилл родила здорового ребёнка.



После этого случая Хилл провела опрос людей, недавно переживших утрату близких, по поводу сообщений с того света или необычных совпадений. На основе опроса она написала кандидатскую диссертацию о значимости совпадений во время тяжёлой утраты и воздействия этих совпадений на скорбящих.



По её мнению, совпадения люди часто принимают за сигналы с того света, и это помогает им пережить тяжёлое горе.



Во время похорон на кладбище перечисляли имена жертв. В это время над головой скорбящих пролетела стая птиц, которую зафиксировал фотограф.

Она насчитывала ровно 49 птиц. Родственники погибших отметили, что этот факт принёс им облегчение, как будто души умерших в образе птиц пришли проститься с ними.

Бернард Бейтман, психиатр и доктор из Йельского университета, изучает совпадения, связывающие умерших людей с птицами. Как пример доктор привёл историю человека, который 30 лет кормил уток у озера, расположенного вблизи его дома. Когда он болел и не вставал с постели, то просил жену выполнить эту миссию.



Вскоре мужчина умер. Когда похоронная процессия проходила мимо озера, то вынуждена была остановиться. Дорогу перекрывала торжественное шествие уток, выстроившихся рядами.



Как они вырвались из-за забора, который окружал озеро, осталось неясным. За несколько десятилетий они впервые покинули свою территорию, при этом забор остался неповреждённым. Было ли совпадением появление уток на дороге в это время?



Жена покойного восприняла шествие уток как знак того, что они вышли выразить умершему своё почтение.