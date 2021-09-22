Женский и мужской вариант френдзоны

Испытывать нежные чувства, проявлять знаки внимания, рассчитывать на романтические отношения и ничего не получать взамен. Такова участь оказавшихся во френдзоне, или «зоне дружбы». Как мы туда попадаем и можно ли это изменить?

Френдзона (от английского friend — «друг») — это дружба с тем, с кем вы предпочли бы романтические или сексуальные отношения. Считается, что чаще всего в ней оказываются мужчины. Например, как герой сериала «Игра престолов» Джорах Мормонт по отношению к своей возлюбленной Дейенерис Таргариен.

Влюбиться без взаимности может каждый, однако мужчины чаще испытывают влечение к своим друзьям противоположного пола, тогда как женщины могут дружить и без этого.

«Женский вариант френдзоны — секс без обязательств: ситуация, когда девушка влюблена и хочет серьезных отношений, а мужчина рассматривает ее только как сексуальный объект, — объясняет психотерапевт Павел Бесчастнов. — Люди оказываются во френдзоне и сидят там годами, потому что не готовы отказаться от своих иллюзий и признать тот факт, что их, таких прекрасных и достойных, не полюбили.

Кажется, что своими поступками можно повлиять на другого человека, что он или она обязательно поймет и оценит. В зависимости от того, насколько сильна эта иллюзия, ситуация может тянуться годами».

Наверное, поэтому от фразы «Он у нее во френдзоне» веет такой тоской. Влюбленный мужчина надеется, что в будущем его чувства станут взаимными. Он продолжает помогать, дарить, веселить и слушать, но объект обожания только пользуется этим.

«У меня есть несколько друзей-мужчин, проявляющих ко мне интерес, но я не уверена, что готова с кем-то из них встречаться, — делится 28-летняя Светлана. — Мне приятно их внимание. Да и помощь никогда не бывает лишней. Один может заменить колесо, если оно спустило, другой — дотащить чемодан, третий — помочь на даче».

Поэтому женский аналог френдзоны и подразумевает интимную близость

Мужчинам не надо помогать с чемоданом или подкачивать колесо — для этого у них есть они сами или их друзья-мужчины. «Помимо этого, дружба сразу с несколькими девушками повышает самооценку, — уточняет психотерапевт Светлана Мардоян. — Еще одна причина, по которой у мужчины может быть нескольких подружек, — нежелание иметь серьезные отношения ни с одной из них».

Многие из нас, впрочем, не столь меркантильны. «Мужчины, ухаживающие за мной, создают ощущение того, что я не одинока — говорит 32-летняя Ольга. — Говорят, если мышцу не тренировать, она атрофируется. Меня такой формат общения с мужчинами устраивает, потому что я не хочу забыть, каково это — проводить время с человеком противоположного пола, нравиться ему. Тем более что я ничего не обещаю и не даю поводов думать, что между нами может быть что-то большее».

Зачастую, впрочем, слова девушки не имеют значения, и все ее «нет» воспринимается как «да, но потом». Она, как и обещала, честно дружит, но спустя время все равно выслушивает претензии. Просто потому, что мужчина пребывает в иллюзиях, что сможет склонить чашу весов в свою сторону и добиться желаемого.

«Если не обманывать людей и не давать ложных обещаний, такой уровень приятельства ни к чему не обязывает и оживляет жизнь, — говорит Светлана Мардоян. — Желание ощущать свою привлекательность также вполне естественно — это вправе делать и мужчины, и женщины. Другое дело — врать, обнадеживать и использовать человека в корыстных целях. Однако тут все мы исходим из собственных понятий о морали и честности».

По словам Светланы Мардоян, каждый из нас имеет как практическую, так и внутреннюю ценность

«Задайте себе вопрос, почему вы держите рядом этого человека, — советует психотерапевт. — Только ли из-за функции, которую он выполняет, и ресурсов, которыми он делится, или вам нравится смеяться именно с этим человеком и именно его шутки вас смешат?».

Человек, в которого вы влюблены и который не отвечает вам взаимностью, предложил остаться друзьями? Согласиться или нет — решать вам. Но награда в виде секса или романтических отношений не прописана в «договоре». Так же, как и гарантия того, что знаки внимания рано или поздно принесут плоды.

Да, френдзона может на какое-то время смягчить удар по эго. Когда отвергают — это больно. Но дело может быть не в вас и не в объекте обожания, а просто в том, что чувства не взаимны. Так бывает. А еще бывает, что дружба перерастает в любовь. Но только в том случае, когда берет свое начало в настоящей дружбе: например, как у Моники и Чендлера из сериала «Друзья». Ведь ни того, ни другого персонажа никак не назовешь типичной «жертвой френдзоны» — никто из них не использовал другого ради собственной выгоды.

«Использование начинается тогда, когда мы делаем человека объектом, «вещью», не видим в нем субъекта, — подытоживает Светлана Мардоян. — Встречаться с женщиной только потому, что она хорошо готовит, или с мужчиной, потому что он умеет поднимать тяжести, — значит, видеть их практическую ценность и не видеть внутренней. Но такое решение всегда на совести конкретного человека».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Перчатки из человеческой кожи, снятые с живых людей»☭Зачем советские чекисты устроили красный террор и утопили страну в крови https://otari.mirtesen.ru/blog/43653925545/

Почему Ленина подозревали в работе на царскую охранку

Как на Руси души предков вызывали https://otari.mirtesen.ru/blog/43308941820/