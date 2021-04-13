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Кто из этих россиянок всех милее и краше?

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Уважаемые друзья!Русские женщины славятся во всем мире своей красотой. Общеизвестный факт, что иностранцы предпочитают жениться на русских девушках, считая их самыми красивыми. Современная Россия известна своими красавицами, которых с развитием индустрии моды становится все больше.

Существует огромное количество потрясающе красивых женщин, среди которых очень трудно выделить самую-самую. Это звезды кино, топ-модели, телеведущие, представительницы других медийных профессий. Часто в рейтинг самых красивых людей попадают знаменитые спортсменки из России. Имена многих отечественных красавиц известны во всем мире.

Недавно был опубликован топ-10 самых красивых девушек России.Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую девушку России из этих уже десяти выбранных красавец .Не скрою, что лично мне больше всех нравится Агния Дитковските, а меньше всех Наталья Водянова !

1. Наталья Водянова — самая красивая модель России

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Наталья Водянова много лет занимает первые строчки рейтинга самых красивых людей не только России, но и мира. Эта девушка обладает просто потрясающей внешностью. Карьера модели далась ей непросто. Наталья прошла множество кастингов, ожиданий и неудач.

Но удача улыбнулась ей, молодую модель заметили на нью-йоркском показе, после чего ее фото стало блистать на обложках журналов.

Водянова работала для многих знаменитых дизайнеров моды, была официальным лицом многих известных брендов («Келвин Кляйн», «Лореаль» и других). Наташа вошла в 3-ку самых богатых людей Англии и вышла замуж за английского аристократа Джастина Портмана.Ее вторым мужем стал французский бизнесмен. У Наташи 5 детей от обоих браков. Несмотря на это, женщина остается невероятно красивой и сексуальной.

2.Ирина Шейк — на первых строчках красивых людей России

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) известна как актриса, супермодель. Девушка поражает своей невероятной красотой. Родилась она в простой шахтерской семье на просторах Челябинской области. После победы в местном конкурсе красоты Ирину сразу заметили, предложив ей работать моделью.

3.Лиза Боярская — одна из самых красивых актрис России

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Лиза Боярская является дочерью популярного советского актера Михаила Боярского. Это одна из красивейших людей современности. Девушка получила журналистское, театральное образование. Начинала она как актриса театра, затем стала сниматься в кино. Ее муж — актер Максим Матвеев тоже очень красивый и успешный человек.

4. Елена Корикова — прекрасная российская актриса

 

Кто из этих милашек всех милее и краше?

Елена Корикова является кумиром многих девочек и женщин. Эта замечательная актриса находится на первых строчках рейтинга самых красивых и популярных людей благодаря своей необыкновенной внешности и таланту. Лена родилась в семье балерины, унаследовав от мамы сценический талант.

5.Мария Шарапова — самая красивая теннисистка

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Имя Марии Шараповой хорошо известно не только поклонникам красоты, но и любителям тенниса. Это одна из самых успешных теннисисток мира, обладательница огромного количества наград. Мария стала одной из самых молодых чемпионок, победив на юниорском международном турнире, когда ей было всего 13 лет. Далее Машу ждал стремительный взлет и многочисленные победы на различных чемпионатах мира.Мария Шарапова находится в списке самых богатых людей, принадлежащих миру спорта.

6.Агния Дитковските — популярная современная актриса

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Агния Дитковските — прекрасная актриса из России литовского происхождения. Девушка снялась во многих фильмах и сериалах, а также участвовала в телевизионных шоу-проектах. Ее мужем был Алексей Чадов, которого можно причислить к одним из самых красивых людей и талантливых актеров современности.

7.Елена Исинбаева — чемпионка с мировым именем

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Елена Исинбаева — знаменитая спортсменка, неоднократная чемпионка мира по прыжкам с шестом. Эта всемирно известная легкоатлетка обладает не только отличными физическими данными, но и яркой внешностью. Девушка много раз попадала в списки самых красивых спортсменок России. Ее фото публиковали многие популярные журналы. Елена происходит из обычной небогатой российской семьи, ее папа — уроженец Дагестана.

8.Валентина Зеляева — успешная топ-модель

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Валентина Зеляева — модель из России, обладающая безупречной внешностью. Это одна из самых успешных топ-моделей, подписавших множество контрактов с ведущими мировыми брендами. Несколько лет Валентина представляла компанию «Ральф Лорен», контракт с который позволил ей войти в 20-ку моделей планеты, получающих наибольшие гонорары.

9.Анна Плетнева — музыкальный талант

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Анна Плетнева является популярной российской певицей. Девушка имеет музыкальное образование, также она занималась хореографией. Ее карьера началась с участия в музыкальном коллективе «Лицей», затем была создана группа «Винтаж», ставшая очень известной. Анна записала множество синглов, которые подняли «Винтаж» на первые строчки хит-парадов России.

10. Анна Чиповская — успешная актриса

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Анна Чиповская — знаменитая актриса театра, кино, ТВ России. На ее счету множество фильмов, спектаклей. Она происходит из семьи актрисы и музыканта, являющихся творческими людьми. Анна получила театральное образование, а также обучалась на профессию модели. Актриса была номинантом премии «Золотой орел», представляла известный бренд AVON. Ее фото можно увидеть на страницах каталога.

Частично использован источник : https://travelask.ru/articles/samyy-krasivyy-chelovek-v-ross...

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