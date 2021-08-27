Реалистичные картины от Ёнсун Кима

Ёнсун Ким (Young-Sung Kim) — корейский художник, в настоящее время живущий и работающий в Нью-Йорке, США.

Он хорошо известен во всём мире благодаря своим гиперреалистичным картинам, представленным в многочисленных галереях по всему миру. И это неудивительно, учитывая невероятное количество деталей, которые делают его работы похожими на фотографии, а не на картины, написанные от руки.

По словам художника, он работает каждый день с 9 утра до полуночи, но даже несмотря на свой 14-часовой рабочий день, на завершение некоторых своих произведений ему требуется целый год работы. «Я хочу, чтобы они были настолько реалистичными, насколько только может сделать человек. Просто иногда процесс должен занять у меня слишком много времени, чтобы я был полностью доволен конечным результатом», – говорит Ёнсун Ким. Например, картину, на которой изображена лягушка на шестерёнках, он писал в течение 5 лет.