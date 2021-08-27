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Реалистичные картины от Ёнсун Кима

Ёнсун Ким (Young-Sung Kim) — корейский художник, в настоящее время живущий и работающий в Нью-Йорке, США.

Он хорошо известен во всём мире благодаря своим гиперреалистичным картинам, представленным в многочисленных галереях по всему миру. И это неудивительно, учитывая невероятное количество деталей, которые делают его работы похожими на фотографии, а не на картины, написанные от руки.

По словам художника, он работает каждый день с 9 утра до полуночи, но даже несмотря на свой 14-часовой рабочий день, на завершение некоторых своих произведений ему требуется целый год работы. «Я хочу, чтобы они были настолько реалистичными, насколько только может сделать человек. Просто иногда процесс должен занять у меня слишком много времени, чтобы я был полностью доволен конечным результатом», – говорит Ёнсун Ким. Например, картину, на которой изображена лягушка на шестерёнках, он писал в течение 5 лет.

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

 

Реалистичные картины от Ёнсун Кима

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