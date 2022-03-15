5 безумных и нелепых исторических фактов

Судить принято было даже свиней, а Тамерлан относился к верблюдам особенным образом. И это только часть нелепостей.

Короля Генриха VIII посадили в тюрьму как бродягу

Генрих VIII

Британский монарх был достаточно разносторонним и даже поссорился с папой римским. А еще увлекался спортом, освоил лютню, умел петь, владел несколькими иностранными языками. К старости начал многих удивлять. Брал с собой особое оружие, одевался в неприметную одежду и патрулировал улицы. Искал бездельников с бродягами. Очень не любил тунеядцев. И один раз сам попал в тюрьму, когда военные его не узнали.

Тамерлан пугал слонов, поджигая верблюдов

Покорив огромную империю, правитель стал скучать. И решил он, что самое время покорять индийские земли. И тут пришлось иметь дело с боевыми слонами. Чтобы прогнать гигантов, он разгрузил снаряжение, поджог верблюдов и погнал их в сторону противника. И тактика сработала.

Римляне и греки использовали паутину для перевязки пуповин и ран

Ранения в те годы были не редкостью, воевали часто. И вот серьезные раны перевязывали не тканью, а паутиной. Понятное дело, что лекарств, но паутина, это довольно странно. Вероятно, развитие столбняка после такого лечения было довольно распространённым явлением.

Страсбург. Сотни людей танцуют без причин

Дело было в начале шестнадцатого века. Началось все с одной дамы, а после к ней присоединялись люди. Плясали они до шести суток. Остановить танцующих решили силой. Марафон в общей сложности продолжался до тридцати суток. Каждый день у полутора десятков людей не выдерживало и останавливалось сердце.

Груша, которая убила сына императора Клавдия

На самом деле сын правителя сам решил свой исход. Кто бы мог подумать, что если подкинуть грушу, можно нажить себе проблем. Парень решил поймать ее ртом. И подавился. Итог был летальным.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Невероятные и удивительные факты о Европе https://otari.mirtesen.ru/blog/43321443941/

5 вещей, о которых знают женщины, а мужчины - нетhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43121338015/

11 нетривиальных фактов о средневековых замках https://otari.mirtesen.ru/blog/43698159240/