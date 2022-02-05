Удивительные факты о животных

1.

Глазницы сов почти полностью заняты глазным яблоком, поэтому они не могут вращать глазами и видят только то, что перед ними. Компенсируется это поворотом головы на 360 градусов!

2.

Водяные черви миксины единственное животное на земле, у которого на языке два ряда зубов. Эти довольно красивые черви вырастают до 70 сантиметров и выедают внут­ренности у рыб (да, и сердца в том числе). Водятся они и в России, например, в Баренцевом море.

3.

У хищников, в том числе и у домашних котов, глаза расположены спереди, чтобы вовремя увидеть добычу. Глаза у травоядных расположены по бокам, чтобы они вовремя увидели приближающегося хищника и начали убегать.

4.

Осьминог имеет прямоугольный зрачок и угол обзора его глаз составляет 340 градусов. У человека 190 градусов.

5.

Панды не имеют специального места для сна, они засыпают там, где оказались в момент усталости (как и NikoniX). И если сон сморил их в тот момент, когда они залезли на дерево, ну что ж, так тому и быть.

6.

Во время сна дельфин смотрит по сторонам открытым глазом, он еще и анализирует ситуацию одним «дежурным» полушарием мозга! Пока дельфин видит сны про то, как во время выступления в дельфинарии обнаружил, что на нем нет штанов, «дежурное» полушарие следит, чтобы дельфин вовремя сделал вдох и не захлебнулся.

7.

Альбатрос может спать прямо во время полета. Действует птица по тому же принципу, что и дельфин: в полете у альбатроса отдыхает одна половина мозга, а вторая следит, чтобы он удерживался в воздухе и ни с чем не столкнулся.

8.

Чтобы каланов (морских выдр) не отнесло течением во время сна, они держатся друг за друга лапками.

9.

Швейцарский закон запрещает держать дома одну морскую свинку. Только пару, потому что свинка — животное социальное. А в случае смерти одной особи швейцарец должен срочно купить ей друга.

10.

Ежегодно в Финляндии под колесами погибало до 4000 оленей, но теперь это в прошлом. Находчивые лесники стали опрыскивать рога оленей светоотражающей жидкостью.

11.

В штате Нью-Мексико мышь сожгла дом. Не то чтобы она сделала это по своей воле. Просто владелец дома бросил ее в печь, и мыши ничего не оставалось, как выскочить из огня и разнести пламя по всей хибаре.

12.

В начале XX века германские власти запретили датчанам Северной Фрисландии вывешивать датский флаг. В ответ на это датчане вывели породу свиней, подозрительно похожих на флаг. А чтобы подозрение превратилось в уверенность, назвали породу «датская протестная свинья».

13.

Когда несчастный случай отнял ноги у Джеймса Уайда, сигнальщика ж/д путей из южноафриканского города Эйтенхахе, он решил, что работу у него никто не отнимет. Джеймс, которому пришлось сесть в инвалидное кресло, завел медвежьего павиана Джека и обучил его по команде менять стрелки. Джек проработал под началом Джеймса девять лет, не совершив ни одной ошибки.

14.

Из всего великолепия млекопитающих, представленных на Земле, лишь люди и дельфины занимаются сексом не только ради размножения, но и ради удовольствия.

15.

Вообще у птиц нет пениса (да-да, даже у самцов!). Они размножаются так: самец плотно прижимает свою клоаку к клоаке самки и впрыскивает в нее порцию спермы. Счастливое исключение — аргентинская савка. У самцов савки есть пенис. Да какой — целых 20 сантиметров!

16.

Самцы каланов очень красиво ухаживают, но прямо перед спариванием до крови прокусывают самке нос. Поэтому самку каланов, имевшую неосторожность недавно связаться с самцом, легко узнать по кровоточащему носу.

17.

Детеныш жирафа уже в первые секунды после рождения понимает, что жизнь штука непростая. Родившись, детеныш жирафа тут же падает с двухметровой высоты, потому что самки жирафа рожают стоя.

18.

Брачный период львов длить несколько дней, в течение которых они спариваются до 40 раз в сутки.

19.

Косатка, хоть и родственник дельфина, может хладнокровно расправиться с акулой, придушив ее!

20.

Когда опоссум пугается, он ложится на бок, закрывает глаза, из носа у него течет кровь, и вообще он виртуозно играет мертвеца. А когда опасность минует, опоссум волшебным образом оживает. В английском даже есть выражение playing possum — «прикинуться никаким».

21.

Ленивец предпочитает без дела на землю не спускаться: там много неприятных зверей, которые так и норовят его съесть. Но раз в две недели он все-таки вальяжно сползает по стволу, чтобы справить нужду. Почему он не делает это на дереве, пока не известно.

22.

Койоты и американские барсуки — большие любители вместе поохотиться. Их цель — луговые собачки, которые, издали завидев смертоносную парочку, забиваются в норы. Барсук забивается следом и выгоняет собачку прямо на койота.