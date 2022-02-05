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Удивительные факты о животных

1.

Глазницы сов почти полностью заняты глазным яблоком, поэтому они не могут вращать глазами и видят только то, что перед ними. Компенсируется это поворотом головы на 360 градусов!

Удивительные факты о животных

2.

Водяные черви миксины единственное животное на земле, у которого на языке два ряда зубов. Эти довольно красивые черви вырастают до 70 сантиметров и выедают внут­ренности у рыб (да, и сердца в том числе). Водятся они и в России, например, в Баренцевом море.

Удивительные факты о животных

3.

У хищников, в том числе и у домашних котов, глаза расположены спереди, чтобы вовремя увидеть добычу. Глаза у травоядных расположены по бокам, чтобы они вовремя увидели приближающегося хищника и начали убегать.

Удивительные факты о животных

4.

Осьминог имеет прямоугольный зрачок и угол обзора его глаз составляет 340 градусов. У человека 190 градусов.

Удивительные факты о животных

5.

Панды не имеют специального места для сна, они засыпают там, где оказались в момент усталости (как и NikoniX). И если сон сморил их в тот момент, когда они залезли на дерево, ну что ж, так тому и быть.

Удивительные факты о животных

6.

Во время сна дельфин смотрит по сторонам открытым глазом, он еще и анализирует ситуацию одним «дежурным» полушарием мозга! Пока дельфин видит сны про то, как во время выступления в дельфинарии обнаружил, что на нем нет штанов, «дежурное» полушарие следит, чтобы дельфин вовремя сделал вдох и не захлебнулся.

Удивительные факты о животных

7.

Альбатрос может спать прямо во время полета. Действует птица по тому же принципу, что и дельфин: в полете у альбатроса отдыхает одна половина мозга, а вторая следит, чтобы он удерживался в воздухе и ни с чем не столкнулся.

Удивительные факты о животных

8.

Чтобы каланов (морских выдр) не отнесло течением во время сна, они держатся друг за друга лапками.

Удивительные факты о животных

9.

Швейцарский закон запрещает держать дома одну морскую свинку. Только пару, потому что свинка — животное социальное. А в случае смерти одной особи швейцарец должен срочно купить ей друга.

Удивительные факты о животных

10.

Ежегодно в Финляндии под колесами погибало до 4000 оленей, но теперь это в прошлом. Находчивые лесники стали опрыскивать рога оленей светоотражающей жидкостью.

Удивительные факты о животных

11.

В штате Нью-Мексико мышь сожгла дом. Не то чтобы она сделала это по своей воле. Просто владелец дома бросил ее в печь, и мыши ничего не оставалось, как выскочить из огня и разнести пламя по всей хибаре.

Удивительные факты о животных

12.

В начале XX века германские власти запретили датчанам Северной Фрисландии вывешивать датский флаг. В ответ на это датчане вывели породу свиней, подозрительно похожих на флаг. А чтобы подозрение превратилось в уверенность, назвали породу «датская протестная свинья».

Удивительные факты о животных

13.

Когда несчастный случай отнял ноги у Джеймса Уайда, сигнальщика ж/д путей из южноафриканского города Эйтенхахе, он решил, что работу у него никто не отнимет. Джеймс, которому пришлось сесть в инвалидное кресло, завел медвежьего павиана Джека и обучил его по команде менять стрелки. Джек проработал под началом Джеймса девять лет, не совершив ни одной ошибки.

Удивительные факты о животных

14.

Из всего великолепия млекопитающих, представленных на Земле, лишь люди и дельфины занимаются сексом не только ради размножения, но и ради удовольствия.

Удивительные факты о животных

15.

Вообще у птиц нет пениса (да-да, даже у самцов!). Они размножаются так: самец плотно прижимает свою клоаку к клоаке самки и впрыскивает в нее порцию спермы. Счастливое исключение — аргентинская савка. У самцов савки есть пенис. Да какой — целых 20 сантиметров!

Удивительные факты о животных

16.

Самцы каланов очень красиво ухаживают, но прямо перед спариванием до крови прокусывают самке нос. Поэтому самку каланов, имевшую неосторожность недавно связаться с самцом, легко узнать по кровоточащему носу.

Удивительные факты о животных

17.

Детеныш жирафа уже в первые секунды после рождения понимает, что жизнь штука непростая. Родившись, детеныш жирафа тут же падает с двухметровой высоты, потому что самки жирафа рожают стоя.

Удивительные факты о животных

18.

Брачный период львов длить несколько дней, в течение которых они спариваются до 40 раз в сутки.

Удивительные факты о животных

19.

Косатка, хоть и родственник дельфина, может хладнокровно расправиться с акулой, придушив ее!

Удивительные факты о животных

20.

Когда опоссум пугается, он ложится на бок, закрывает глаза, из носа у него течет кровь, и вообще он виртуозно играет мертвеца. А когда опасность минует, опоссум волшебным образом оживает. В английском даже есть выражение playing possum — «прикинуться никаким».

Удивительные факты о животных

21.

Ленивец предпочитает без дела на землю не спускаться: там много неприятных зверей, которые так и норовят его съесть. Но раз в две недели он все-таки вальяжно сползает по стволу, чтобы справить нужду. Почему он не делает это на дереве, пока не известно.

Удивительные факты о животных

22.

Койоты и американские барсуки — большие любители вместе поохотиться. Их цель — луговые собачки, которые, издали завидев смертоносную парочку, забиваются в норы. Барсук забивается следом и выгоняет собачку прямо на койота.

Удивительные факты о животных
 
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