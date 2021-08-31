Кому мы молимся? Первый ответ, который приходит в голову - Богу. Правильно, Господу нашему Иисусу Христу. А еще кому? Богородице, верно. А еще? Святым, наверное. Не наверное - точно. Мы молимся святым. А еще кому? И тишина в ответ, задумались крепко.
Еще мы молимся ангелу-хранителю нашему. О нем мы и расскажем в статье. Ответим на все вопросы, перечисленные в аннотации.
Кто такой ангел-хранитель?
Это ангел, который приставляется к человеку при крещении. Дает его каждому крещеному Бог. Для чего нужен ангел? Для помощи своему подопечному в добрых делах. Кроме того, он охраняет человека от всякого зла. Бережет его и максимально смягчает жизненные тяготы. Из самого названия "хранитель" становится понятным, что это наш духовный охранник.
Ангел невидим, но считается, что он стоит за правым плечом у человека.
Есть ли у не крещенных ангелы-хранители?
Как мы уже говорили выше, страж духовный дается при крещении. Пока человек не принял это таинство, у него нет ангела-хранителя.
Чтобы он появился, нужно принять крещение, соответственно.
Когда обращаться к своему ангелу?
Это самый интересный вопрос, который можно услышать. В каких нуждах молятся ангелу-хранителю? Да во всех. Нет конкретики в этом деле.Случилась беда? Зовите на помощь своего ангела-хранителя. В радости не забывайте о нем, благодарите за помощь.
В любой житейской потребности прибегают к помощи духовного стража.
Как молиться ему?
Самые распространенные молитвы типа "Отче наш" и "Богородице Дево, радуйся" знает почти каждый. Но когда дело доходит до молитвы к собственному ангелу-хранителю, человек теряется. А как обращаться-то к нему? Где молитву взять?
Если не знаете молитвы, это поправимо. Вот ее текст:
Святый Ангеле Божий, Хранителю мой, моли Бога о мне грешнем (грешной).
Всего десять слов, которые легко запоминаются. Это самая простая и доступная молитва к своему ангелу, равно как и самая короткая.
А что за канон покаянный к ангелу-хранителю? Когда его читают? Этому и посвящена основная тема нашей статьи.
Можно ли лишиться ангела?
За какие провинности у человека отбирается ангел-хранитель? Спешим успокоить, таковых нет. Ангел дается человеку при крещении и на всю оставшуюся жизнь. Но если человек ведет распутную жизнь, то он отгоняет от себя стража духовного.
Что значит "распутная жизнь"? Живет нечестно, во лжи, гонится за благами жизненными. Даже если у него всего много, продолжает гоняться за наживой. О грехах блуда (половая близость без брака), винопития (алкоголизм) и прочих уместнее умолчать.
Представьте, что рядом с вами находится немного экскрементов. Они ужасно пахнут, хочется отойти подальше. И это лишь совсем небольшая кучка. А теперь представьте, что вы оказались возле вонючей горы. Ощущаете мерзкий запах, от которого в горле вырастает тошнотный ком. Видите экскременты, такие противные, мерзкие, грязно-коричневого цвета.
Особо впечатлительных затошнит. Они покрутят пальцем у виска и подумают, зачем же такое описывать? Да дело в том, что когда мы грешим, то становимся подобны вонючим экскрементам. Каждый наш грех дурно пахнет, вынуждая ангела отходить подальше. Но мы-то от вонючей кучи можем уйти совсем, а он нас покинуть не имеет права.
Стоит ангел в сторонке и горько плачет из-за своего подопечного. А тому слезы ангела не видны и не слышны, продолжает вести грязную жизнь, уподобляясь вонючей кучке.
Как-то становится стыдно перед тем, кто дан нам при крещении. Можно ли исправить положение? Конечно, можно. В первую очередь уместно будет покаяние перед Богом и ангелом своим.
О покаянии
Что это такое? Искреннее желание изменить свою жизнь. Очиститься от греха и никогда больше не соприкасаться с ним. Прекрасное желание. Реализовать его сложно, все время нужно работать над собой. Строго следить за своими мыслями, словами и действиями. На первых порах очень помогает записывать собственные промахи. Оступились? Не поленитесь записать грешок. Хотя бы неделя таких письменных наблюдений за собой, и расхочется грешить.
Куда потом этот список девать? Нести на исповедь и отдавать священнику. Он порвет и грехи отпустит.
Если с исповедью и покаянием перед Богом понятно, то как просить прощения у ангела своего? Читайте покаянный канон к ангелу-хранителю.
Что это за канон?
В нем мы просим у своего духовного стража помощи, молитв его перед Господом за нас и просим прощения за свои грехи. Читается он в основном перед причастием. Но совсем не обязательно вычитывать только перед данным таинством. Чувствуете потребность в покаянии перед ангелом? Открывайте канон покаянный к ангелу-хранителю и читайте.
Где его взять?
Как вариант - прослушать на представленном в статье видео.
Самый идеальный вариант - это найти покаянный канон к ангелу-хранителю в молитвослове. Молитвослов можно приобрести в любой церковной лавке. Не гонитесь за красивой обложкой, купите самый простой и дешевый. Только на русском языке. На церковнославянском новичку крайне сложно будет понять, о чем идет речь в каноне. По мере духовного роста и понимания текстов можно будет перейти и на церковнославянский язык.
Подготовка к причастию
Каким образом связано чтение канона покаянного к ангелу-хранителю с темой причастия? Самым непосредственным. Ибо перед тем, как приступить к этому таинству, вычитываются некоторые молитвенные правила:
- Канон Господу нашему Иисусу Христу.
- Канон к Пресвятой Богородице.
- Канон к ангелу-хранителю.
- Акафист Иисусу Сладчайшему.
- Последование ко святому причащению.
Духовная подготовка заключается не только в чтении молитв и канонов. Придется ограничиться в развлечениях. Просмотр телевизора, компьютерные игры, прослушивание музыки - отложите это на три дня. Рекомендуется избегать посещения гостей, походов в театр, кино, различных увеселительных мероприятий.
Мужу и жене нельзя вступать в интимную связь в это время.
Если у женщины нечистота (критические дни), то приступать к таинству причастия запрещено.
Что еще можно сказать о подготовке? С духовной стороны все рассказали. Забыли о посте телесном. Запрещается употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца, сыр, творог. Недопустимы алкоголь и курение. Три дня - не так уж и много, вытерпеть можно.
Для больных, беременных женщин и кормящих матерей делается послабление относительно поста. Равно как и для детей. Но это индивидуально обсуждается с батюшкой. Он лучше знает, кому и как давать послабления.
Перед причастием необходимо исповедоваться. Грехи можно записать на бумажку, а можно озвучить в устной форме.
Читается перед причастием покаянный канон ангелу-хранителю, как уже говорилось выше.
Канон Пресвятой Богородице
Где его искать? И зачем читать?
Спаситель оставил нам великую святыню - Свои Тело и Кровь. Под видом хлеба и вина мы вкушаем Тело Господне и пьем Его Кровь. Это страшно, это не вмещается в сознание. Перед Чашей всегда возникает внутренний трепет: только бы причаститься не в суд и во осуждение. Но в оставление грехов и в жизнь вечную.
Причем здесь покаянный канон Богородице и ангелу-хранителю? С последним мы разобрались. Мы просим прощения у него за свои грехи. Равно как просим Матерь Божью помочь нам, спасти и помолиться перед Господом, чтобы причастие Его пошло нам на пользу.
Причастие: польза или вред?
Итак, мы выяснили, что читать перед причастием: молитвенное правило, в которое входят канон Господу, канон Богородице, ангелу-хранителю и молитвы ко святому причастию. Поговорим о последнем.
Название подзаголовка кажется странным и даже страшным. Разве может причастие быть во вред? По этому поводу можно рассказать вот что: стоит в храме маленький мальчик и смотрит на то, как люди подходят к Чаше. А потом говорит, что из сорока человек только один причастился. Ему сказали, что это неправда. Ведь все видели, сколько причастников подошло к Чаше. На что мальчик ответил, что у остальных людей причастие ангел забирал.
Страшно звучит. Вроде бы и причащаемся, но в осуждение. Почему так происходит? От недостаточного покаяния, осознания смысла таинства причащения, а следовательно, небрежной подготовки к нему.
Когда читать правило?
Где взять покаянный канон ангелу-хранителю на русском языке, мы выяснили. Приобрести самый простой молитвослов, в нем обязательно обнаружится необходимое правило к причастию. Или послушать на видео, представленном в статье.
А когда его читать? Обычно каноны читают накануне дня причастия. Если вы решили причаститься в воскресенье, то покаянный канон к ангелу-хранителю, Господу и Богородице читается в субботу вечером.
Несмотря на видимый объем правила, время вычитки составляет не более 30 минут. И столько же занимает чтение последования ко святому причащению.
Можно ли читать канон в момент опасности?
Канон ангелу хранителю на русском прослушать на видео в статье или купить молитвослов. Когда его читают, мы говорили об этом выше. Можно ли обратиться к ангелу в тот момент, когда человеку грозит реальная опасность? Не только можно, но и нужно.
Если есть время и возможность, читать покаянный канон к ангелу-хранителю и просить о заступничестве. Нет возможности к чтению канона, творить мысленно молитву к стражу духовному. Он не оставит своего подопечного в беде.
Читаем дома или в храме?
Еще один вопрос, который вызывает интерес у новичков в вере. Как правильно читать канон ангелу-хранителю: в молитвослове или по видео, дома или в храме? И если с первой частью предложения мы разобрались, то со второй еще только предстоит это сделать.
Читают правило к причастию, как правило, дома. После вечерней службы, если были на ней и исповедовались. Если же планируете исповедоваться утром перед причастием, то прочесть канон покаянный к ангелу-хранителю и остальные можно в течение дня.
Как уже отмечалось, читаются каноны быстро, они коротенькие. За полчаса управитесь.
Что еще почитать?
В состав молитвенной подготовки к причастию входят три канона и последование. На русском канон покаянный ангелу-хранителю можно прослушать на представленном в статье видео. Или прочесть в молитвослове, равно как и все молитвенное правило. Это обязательно нужно прочесть.
По желанию читается акафист Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице и Николаю-Угоднику. Имейте в виду, что если читать три канона, три акафиста и последование, то рассчитывайте время. Это займет не менее двух часов.
Стоит ли читать перед причастием Евангелие? Есть желание - прочтите, не помешает. Вообще Евангелие читают ежедневно, а не перед таинством причастия. Установлено определенное правило, читаемое перед тем, как приступить к Христовой Трапезе. О нем мы поговорили выше.
Резюмируем
Задача статьи - рассказать читателю, что такое покаянный канон к ангелу-хранителю (текст представлен на видео).
Кроме того, в статье говорится о том, кто такой ангел-хранитель, зачем он дается человеку, как вести себя, чтобы не отдалить стража духовного. Рассказано и о подготовке к причастию: как соблюсти телесный и душевный пост, в течение какого времени необходимо поститься. Говорится о том, какое молитвенное правило установлено к вычитыванию перед Трапезой Господней.
Выделим основные аспекты:
- Ангел-хранитель - это защитник человека.
- Дается он при крещении и оберегает своего подопечного всю его жизнь.
- Ангел не может бросить человека, но может отдалиться от него.
- Чем хуже наша жизнь, тем дальше от нас ангел. Чтобы исправить это, необходимо осознать свои грехи и принести искреннее покаяние за них.
- Каемся мы на исповеди. Но не помешает попросить прощения и перед стражем духовным. Для этого читают покаянный канон ангелу-хранителю на русском языке. Или на церковнославянском, если есть опыт чтения.
- Канон к ангелу-хранителю входит в состав молитвенного правила ко причастию.
- Перед причастием соблюдается телесный и духовный пост, вычитывается необходимое правило.
- Приступать к таинству можно после исповеди, разрешительной молитвы и благословения, полученного от священника.
- Обращаются к своему ангелу в любой ситуации. В момент опасности это обращение придется как нельзя кстати. Если нет возможности прочитать канон, читайте молитву. Она дана в статье, короткая - всего десять слов.
Заключение
Теперь наш читатель знает, что это за канон покаянный к ангелу-хранителю, когда его читают, в чем смысл чтения.
Ангел - это наш заступник и молитвенник перед Богом. Он имеет дерзновение к Спасителю. Молитесь своему духовному стражу, просите о помощи. Нет возможности или желания читать молитвы и каноны, просите своими словами. Он обязательно поможет тем, кто искренне просит об этом.
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