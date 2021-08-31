Кому мы молимся? Первый ответ, который приходит в голову - Богу. Правильно, Господу нашему Иисусу Христу. А еще кому? Богородице, верно. А еще? Святым, наверное. Не наверное - точно. Мы молимся святым. А еще кому? И тишина в ответ, задумались крепко.

Еще мы молимся ангелу-хранителю нашему. О нем мы и расскажем в статье. Ответим на все вопросы, перечисленные в аннотации.

Кто такой ангел-хранитель?

Это ангел, который приставляется к человеку при крещении. Дает его каждому крещеному Бог. Для чего нужен ангел? Для помощи своему подопечному в добрых делах. Кроме того, он охраняет человека от всякого зла. Бережет его и максимально смягчает жизненные тяготы. Из самого названия "хранитель" становится понятным, что это наш духовный охранник.

Ангел невидим, но считается, что он стоит за правым плечом у человека.

Есть ли у не крещенных ангелы-хранители?

Как мы уже говорили выше, страж духовный дается при крещении. Пока человек не принял это таинство, у него нет ангела-хранителя.

Чтобы он появился, нужно принять крещение, соответственно.

Когда обращаться к своему ангелу?

Это самый интересный вопрос, который можно услышать. В каких нуждах молятся ангелу-хранителю? Да во всех. Нет конкретики в этом деле.

Случилась беда? Зовите на помощь своего ангела-хранителя. В радости не забывайте о нем, благодарите за помощь.

В любой житейской потребности прибегают к помощи духовного стража.

Как молиться ему?

Самые распространенные молитвы типа "Отче наш" и "Богородице Дево, радуйся" знает почти каждый. Но когда дело доходит до молитвы к собственному ангелу-хранителю, человек теряется. А как обращаться-то к нему? Где молитву взять?

Если не знаете молитвы, это поправимо. Вот ее текст:

Святый Ангеле Божий, Хранителю мой, моли Бога о мне грешнем (грешной).

Всего десять слов, которые легко запоминаются. Это самая простая и доступная молитва к своему ангелу, равно как и самая короткая.

А что за канон покаянный к ангелу-хранителю? Когда его читают? Этому и посвящена основная тема нашей статьи.

Можно ли лишиться ангела?

За какие провинности у человека отбирается ангел-хранитель? Спешим успокоить, таковых нет. Ангел дается человеку при крещении и на всю оставшуюся жизнь. Но если человек ведет распутную жизнь, то он отгоняет от себя стража духовного.

Что значит "распутная жизнь"? Живет нечестно, во лжи, гонится за благами жизненными. Даже если у него всего много, продолжает гоняться за наживой. О грехах блуда (половая близость без брака), винопития (алкоголизм) и прочих уместнее умолчать.

Представьте, что рядом с вами находится немного экскрементов. Они ужасно пахнут, хочется отойти подальше. И это лишь совсем небольшая кучка. А теперь представьте, что вы оказались возле вонючей горы. Ощущаете мерзкий запах, от которого в горле вырастает тошнотный ком. Видите экскременты, такие противные, мерзкие, грязно-коричневого цвета.

Особо впечатлительных затошнит. Они покрутят пальцем у виска и подумают, зачем же такое описывать? Да дело в том, что когда мы грешим, то становимся подобны вонючим экскрементам. Каждый наш грех дурно пахнет, вынуждая ангела отходить подальше. Но мы-то от вонючей кучи можем уйти совсем, а он нас покинуть не имеет права.

Стоит ангел в сторонке и горько плачет из-за своего подопечного. А тому слезы ангела не видны и не слышны, продолжает вести грязную жизнь, уподобляясь вонючей кучке.

Как-то становится стыдно перед тем, кто дан нам при крещении. Можно ли исправить положение? Конечно, можно. В первую очередь уместно будет покаяние перед Богом и ангелом своим.

О покаянии

Что это такое? Искреннее желание изменить свою жизнь. Очиститься от греха и никогда больше не соприкасаться с ним. Прекрасное желание. Реализовать его сложно, все время нужно работать над собой. Строго следить за своими мыслями, словами и действиями. На первых порах очень помогает записывать собственные промахи. Оступились? Не поленитесь записать грешок. Хотя бы неделя таких письменных наблюдений за собой, и расхочется грешить.

Куда потом этот список девать? Нести на исповедь и отдавать священнику. Он порвет и грехи отпустит.

Если с исповедью и покаянием перед Богом понятно, то как просить прощения у ангела своего? Читайте покаянный канон к ангелу-хранителю.

Что это за канон?

В нем мы просим у своего духовного стража помощи, молитв его перед Господом за нас и просим прощения за свои грехи. Читается он в основном перед причастием. Но совсем не обязательно вычитывать только перед данным таинством. Чувствуете потребность в покаянии перед ангелом? Открывайте канон покаянный к ангелу-хранителю и читайте.

Где его взять?

Как вариант - прослушать на представленном в статье видео.

Самый идеальный вариант - это найти покаянный канон к ангелу-хранителю в молитвослове. Молитвослов можно приобрести в любой церковной лавке. Не гонитесь за красивой обложкой, купите самый простой и дешевый. Только на русском языке. На церковнославянском новичку крайне сложно будет понять, о чем идет речь в каноне. По мере духовного роста и понимания текстов можно будет перейти и на церковнославянский язык.

Подготовка к причастию

Каким образом связано чтение канона покаянного к ангелу-хранителю с темой причастия? Самым непосредственным. Ибо перед тем, как приступить к этому таинству, вычитываются некоторые молитвенные правила:

Канон Господу нашему Иисусу Христу.

Канон к Пресвятой Богородице.

Канон к ангелу-хранителю.

Акафист Иисусу Сладчайшему.

Последование ко святому причащению.

Духовная подготовка заключается не только в чтении молитв и канонов. Придется ограничиться в развлечениях. Просмотр телевизора, компьютерные игры, прослушивание музыки - отложите это на три дня. Рекомендуется избегать посещения гостей, походов в театр, кино, различных увеселительных мероприятий.

Мужу и жене нельзя вступать в интимную связь в это время.

Если у женщины нечистота (критические дни), то приступать к таинству причастия запрещено.

Что еще можно сказать о подготовке? С духовной стороны все рассказали. Забыли о посте телесном. Запрещается употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца, сыр, творог. Недопустимы алкоголь и курение. Три дня - не так уж и много, вытерпеть можно.

Для больных, беременных женщин и кормящих матерей делается послабление относительно поста. Равно как и для детей. Но это индивидуально обсуждается с батюшкой. Он лучше знает, кому и как давать послабления.

Перед причастием необходимо исповедоваться. Грехи можно записать на бумажку, а можно озвучить в устной форме.

Читается перед причастием покаянный канон ангелу-хранителю, как уже говорилось выше.

Канон Пресвятой Богородице

Где его искать? И зачем читать?

Спаситель оставил нам великую святыню - Свои Тело и Кровь. Под видом хлеба и вина мы вкушаем Тело Господне и пьем Его Кровь. Это страшно, это не вмещается в сознание. Перед Чашей всегда возникает внутренний трепет: только бы причаститься не в суд и во осуждение. Но в оставление грехов и в жизнь вечную.

Причем здесь покаянный канон Богородице и ангелу-хранителю? С последним мы разобрались. Мы просим прощения у него за свои грехи. Равно как просим Матерь Божью помочь нам, спасти и помолиться перед Господом, чтобы причастие Его пошло нам на пользу.

Причастие: польза или вред?

Итак, мы выяснили, что читать перед причастием: молитвенное правило, в которое входят канон Господу, канон Богородице, ангелу-хранителю и молитвы ко святому причастию. Поговорим о последнем.

Название подзаголовка кажется странным и даже страшным. Разве может причастие быть во вред? По этому поводу можно рассказать вот что: стоит в храме маленький мальчик и смотрит на то, как люди подходят к Чаше. А потом говорит, что из сорока человек только один причастился. Ему сказали, что это неправда. Ведь все видели, сколько причастников подошло к Чаше. На что мальчик ответил, что у остальных людей причастие ангел забирал.

Страшно звучит. Вроде бы и причащаемся, но в осуждение. Почему так происходит? От недостаточного покаяния, осознания смысла таинства причащения, а следовательно, небрежной подготовки к нему.

Когда читать правило?

Где взять покаянный канон ангелу-хранителю на русском языке, мы выяснили. Приобрести самый простой молитвослов, в нем обязательно обнаружится необходимое правило к причастию. Или послушать на видео, представленном в статье.

А когда его читать? Обычно каноны читают накануне дня причастия. Если вы решили причаститься в воскресенье, то покаянный канон к ангелу-хранителю, Господу и Богородице читается в субботу вечером.

Несмотря на видимый объем правила, время вычитки составляет не более 30 минут. И столько же занимает чтение последования ко святому причащению.

Можно ли читать канон в момент опасности?

Канон ангелу хранителю на русском прослушать на видео в статье или купить молитвослов. Когда его читают, мы говорили об этом выше. Можно ли обратиться к ангелу в тот момент, когда человеку грозит реальная опасность? Не только можно, но и нужно.

Если есть время и возможность, читать покаянный канон к ангелу-хранителю и просить о заступничестве. Нет возможности к чтению канона, творить мысленно молитву к стражу духовному. Он не оставит своего подопечного в беде.

Читаем дома или в храме?

Еще один вопрос, который вызывает интерес у новичков в вере. Как правильно читать канон ангелу-хранителю: в молитвослове или по видео, дома или в храме? И если с первой частью предложения мы разобрались, то со второй еще только предстоит это сделать.

Читают правило к причастию, как правило, дома. После вечерней службы, если были на ней и исповедовались. Если же планируете исповедоваться утром перед причастием, то прочесть канон покаянный к ангелу-хранителю и остальные можно в течение дня.

Как уже отмечалось, читаются каноны быстро, они коротенькие. За полчаса управитесь.

Что еще почитать?

В состав молитвенной подготовки к причастию входят три канона и последование. На русском канон покаянный ангелу-хранителю можно прослушать на представленном в статье видео. Или прочесть в молитвослове, равно как и все молитвенное правило. Это обязательно нужно прочесть.

По желанию читается акафист Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице и Николаю-Угоднику. Имейте в виду, что если читать три канона, три акафиста и последование, то рассчитывайте время. Это займет не менее двух часов.

Стоит ли читать перед причастием Евангелие? Есть желание - прочтите, не помешает. Вообще Евангелие читают ежедневно, а не перед таинством причастия. Установлено определенное правило, читаемое перед тем, как приступить к Христовой Трапезе. О нем мы поговорили выше.

Резюмируем

Задача статьи - рассказать читателю, что такое покаянный канон к ангелу-хранителю (текст представлен на видео).

Кроме того, в статье говорится о том, кто такой ангел-хранитель, зачем он дается человеку, как вести себя, чтобы не отдалить стража духовного. Рассказано и о подготовке к причастию: как соблюсти телесный и душевный пост, в течение какого времени необходимо поститься. Говорится о том, какое молитвенное правило установлено к вычитыванию перед Трапезой Господней.

Выделим основные аспекты:

Ангел-хранитель - это защитник человека.

Дается он при крещении и оберегает своего подопечного всю его жизнь.

Ангел не может бросить человека, но может отдалиться от него.

Чем хуже наша жизнь, тем дальше от нас ангел. Чтобы исправить это, необходимо осознать свои грехи и принести искреннее покаяние за них.

Каемся мы на исповеди. Но не помешает попросить прощения и перед стражем духовным. Для этого читают покаянный канон ангелу-хранителю на русском языке. Или на церковнославянском, если есть опыт чтения.

Канон к ангелу-хранителю входит в состав молитвенного правила ко причастию.

Перед причастием соблюдается телесный и духовный пост, вычитывается необходимое правило.

Приступать к таинству можно после исповеди, разрешительной молитвы и благословения, полученного от священника.

Обращаются к своему ангелу в любой ситуации. В момент опасности это обращение придется как нельзя кстати. Если нет возможности прочитать канон, читайте молитву. Она дана в статье, короткая - всего десять слов.

Заключение

Теперь наш читатель знает, что это за канон покаянный к ангелу-хранителю, когда его читают, в чем смысл чтения.

Ангел - это наш заступник и молитвенник перед Богом. Он имеет дерзновение к Спасителю. Молитесь своему духовному стражу, просите о помощи. Нет возможности или желания читать молитвы и каноны, просите своими словами. Он обязательно поможет тем, кто искренне просит об этом.

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