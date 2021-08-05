Простой ритуал от недоброжелательных и мстительных людей

Существует много обрядов, заговоров и ритуалов как отвадить от себя мстительных людей, недоброжелателей и тех, кто просто любит вставлять палки в колёса — вредителей.
Вот один из самых простых, который делается на стакан воды.
Нужно взять стакан с водой и наговорить на воду, поднеся к лицу.
Если знаете имя человека, что хочет вам навредить, отомстить, напакостить, то произносите имя этого человека, когда не знаете, то только слова " моего врага из моей судьбы !".
И так, поднеся стакан говорите следующее:
" Во дне, морской глубине, ходит серый морской царь, всем царям государь. Выплёвывает порчу, нечистоту и скверну.
Подойду поближе, попрошу: серый морской царь, как выплёвываешь порчу, нечистоту и скверну, так выплюнь (имя вредителя ) моего врага из моей судьбы!
Аминь! Аминь! Аминь!"
Заговорённую воду нужно выплеснуть в окно, через левое плечо.
Можно с балкона.
Проводится на убывающую луну.
Лучше всего повторить три дня подряд.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2272462026243574157/
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