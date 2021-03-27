Миграция клеток: живет ли внутри вас другая личность?

Если у вас есть близнец, в вашем организме, включая мозг, есть частицы другого человека

Возможно, вы полагаете, что ваши тело и разум принадлежат лишь вам. На самом же деле вы представляете собой сплав множества организмов - возможно, включая и другую личность, утверждает корреспондент BBC Future.

Когда-то давно для происхождения человека имелось очень простое описание: мужчина и женщина познакомились, весело провели время, и затем - относительно быстро - крошечная оплодотворенная яйцеклетка превратилась в орущего новорожденного ребенка.

Все было предельно ясно: человек наполовину представлял собою отца, наполовину мать, но на 100% принадлежал самому себе.

Однако эта простая история за последние десятилетия весьма усложнилась. Как выяснилось, помимо генов, переданных нам родителями, мы являемся домом для обширного набора вирусов, бактерий и даже, не исключено, других личностей.

Более того, если у вас есть близнец, в вашем организме (включая мозг) наверняка присутствуют его частицы. И не просто присутствуют, а, возможно, способны влиять на ваше поведение.

Чудовище по имени токсоплазма

"Люди - не отдельные личности, а суперорганизмы, - утверждает Питер Крамер из Падуанского университета. - Огромное количество разнообразных организмов постоянно сражается за власть над нашим телом". - Огромное количество разнообразных организмов постоянно сражается за власть над нашим телом".

В соавторстве с Паолой Брессан доктор Крамер недавно опубликовал в научном журнале Perspectives in Psychological Science статью, которая призывает психологов и психиатров принимать во внимание возможное влияние этого фактора на человеческое поведение.

АВТОР ФОТО,GETTY Подпись к фото, Токсоплазма лишает крысу страха перед кошкой, а попадая в организм человека, может вызвать развитие шизофрении

Для кого-то это станет тревожной новостью, но ученым уже давно известно, что человеческое тело представляет собой мешанину из различных организмов.

Кишечные микробы способны вырабатывать нейромедиаторы, изменяющие наше настроение; некоторые исследователи даже предполагают, что микробы могут влиять на аппетит человека, заставляя нас потреблять наиболее предпочтительную для них пищу.

А заражение паразитом под названием токсоплазма (Toxoplasma gondii) в некоторых случаях может попросту убить. Заражая крысу или мышь, этот микроб изменяет сознание носителя таким образом, что тот перестает бояться кошек и даже тянется к местам их обитания - для размножения токсоплазме непременно требуется попасть в кошачий организм.

Однако токсоплазма точно так же может инфицировать и человека, в результате получив контроль над человеческим поведением: некоторые из зараженных становятся склонными к неоправданным рискам, в то время как у других повышается вероятность развития шизофрении или суицидальной депрессии.

Между тем, несмотря на потенциально опасные последствия заражения для человека, около трети всего продаваемого в Британии мяса инфицирована данным паразитом. "Необходимо положить этому конец", - говорит Крамер.

Близнецы ближе друг к другу, чем может показаться

Таким образом, становится понятным, что мы вовсе не обязательно целиком и полностью отвечаем за собственное поведение.

Одного этого достаточно, чтобы заставить человека усомниться в привычном восприятии собственной идентичности, но от мысли о том, что наш мозг населен не только крохотными микробами, но и другими человеческими существами, становится действительно не по себе.

Наиболее наглядной иллюстрацией этому служат сиамские близнецы, у которых на два тела имеется один общий мозг, говорит Крамер. Однако даже у обычных, не сросшихся близнецов могут быть общие органы, о которых они даже не подозревают.

АВТОР ФОТО,GETTY Подпись к фото, Клетки близняшек или тройняшек способны мигрировать от одного эмбриона к другому

В период раннего эмбрионального развития клетки близняшек или тройняшек способны мигрировать от одного эмбриона к другому.

Раньше ученые полагали, что это происходит очень редко, но оказалось, что такой сценарий весьма распространен. Так, примерно у8% неидентичных двойняшек и у 21% неидентичных тройняшекне одна, а две группы крови: кровь одной группы производят их собственные клетки, а кровь другой - клетки, мигрировавшие от близнецов.

Иными словами, они - "химерные", или гибридные, организмы. Причем дело не ограничивается кровью - подобная ситуация наблюдается и с клетками различных органов, включая мозг.

Подобная гибридность в отношении мозга может иметь весьма серьезные последствия.

Например, известно, что взаимное расположение различных отделов головного мозга является очень важным для его нормального функционирования.

Присутствие же в мозге инородной ткани, за развитие которой отвечают чужие гены, способно нарушить его архитектура.

Этим можно объяснить, например, тот факт, что близнецы очень часто являются левшами - считается, что распределение моторных функций между правой и левой стороной тела зависит как раз от организации правого и левого полушарий головного мозга. Возможно, именно гибридность нарушает данный баланс.

Даже если у вас никогда не было прижизненного близнеца, не исключено, что в вашем организме все равно находятся клетки другого человеческого существа.

Случается так, что два эмбриона сливаются в единое целое на этапе раннего развития. В результате клетки одного эмбриона попадают в ткани другого и, на первый взгляд, развиваются без отклонений. Тем не менее, они несут в себе генетическую информацию другого человека.

"Вам может казаться, что вы - единое целое, в то время как в вашем организме присутствуют инородные клетки - соответственно, вас с рождения было двое", - говорит Крамер.

Был даже случай, когда генетическое исследование установило, что женщина не является биологической матерью двоих своих детей.

АВТОР ФОТО,THINKSTOCK Подпись к фото, Организация двух полушарий мозга определяет моторные функции правой и левой частей тела

Случается и обратное - клетки более старшего ребенка остаются в теле матери и после зачатия младшего перебираются в эмбрион.

Каким бы образом это ни происходило, вполне возможно, что клетки другого человека могут заставить мозг развиваться совершенно неожиданным образом, говорит Ли Нельсон из Вашингтонского университета. Она изучает возможность попадания клеток матери в мозг ребенка.

"В зависимости от количества и типа клеток, а также от того, в какой период роста эмбриона происходит их миграция, возможны различные сценарии отклонения мозга ребенка от нормального развития", - говорит Нельсон.

Как обнаружилось, даже взрослые люди не застрахованы от проникновения в их организм клеток других людей.

Мужчина - в женщине

Несколько лет назад Нельсон и Уильям Чен из канадского Альбертского университета расшифровали геномы, взятые из срезов головного мозга женщин. Они искали признаки наличия Y-хромосомы, определяющей мужской пол.

Примерно в 63% изученных образцов исследователи нашли мужские клетки. "Мы не просто обнаружили мужскую ДНК в мозговом веществе женщин - она присутствовала в нескольких отделах мозга сразу", - говорит Чен.

АВТОР ФОТО,THINKSTOCK Подпись к фото, Организм женщины нередко бывает нашпигован мужскими клетками

Иными словами, мозг женщин был нашпигован мужскими клетками. По мнению ученых, стволовые клетки ребенка мужского пола каким-то образом преодолевают барьер плаценты и внедряются в мозг матери.

Интересно, что, по некоторым данным, наличие мужских клеток в головном мозге женщин уменьшает вероятность развития у последних болезни Альцгеймера - хотя почему именно это происходит, остается загадкой.

Некоторые исследователи даже начинают задаваться вопросом, не влияют ли клетки ребенка на настроение матери в ходе беременности.

Наше знание о человеческом "сверхорганизме" все еще очень фрагментарно, и многие последствия такого симбиоза сейчас обсуждаются лишь в виде теоретических выкладок.

Цель статьи Крамера и Брессан состояла не в том, чтобы дать четкие ответы на имеющиеся вопросы, а в том, чтобы просветить других психологов и психиатров относительно существования множества организмов, делающих нас теми, кем мы являемся.

"Мы не в состоянии до конца понять человеческое поведение, рассматривая человека лишь как одного индивида, - отмечает Крамер. - Необходимо рассматривать его как совокупность организмов, чтобы понять, почему мы ведем себя тем или иным образом".

Например, ученые часто прибегают к изучению близнецов, чтобы приблизиться к пониманию человеческого поведения.

Однако тот факт, что даже неидентичные близнецы могли на этапе раннего развития обмениваться фрагментами мозговой ткани, ставит под сомнение чистоту подобных экспериментов.

Необходимо с осторожностью применять результаты исследований близнецов для изучения таких заболеваний, как шизофрения, одной из причин возникновения которых может стать неправильное развитие архитектуры мозга, предупреждают Брессан и Крамер.

АВТОР ФОТО,THINKSTOCK Подпись к фото, Клетки других людей в нашем организме делают нас теми, кто мы есть

Впрочем, не стоит переживать по поводу инородных организмов в нашем собственном. В конце концов, именно они делают нас теми, кто мы есть.