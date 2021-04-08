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Почему у статуй из Древнего Египта отсутствуют носы

Почему у статуй из Древнего Египта отсутствуют носы

 

Статуя Венеры Милосской без рук – символ эпохи античной Греции.Скульптура же фараона без носа – эмблема древнего Египта.Действительно,многие древнеегипетские статуи, от вельмож до всевозможных божеств, отличает одна странная особенность: у них отсутствует нос.

Именно нос чаще всего оказывается поврежденным либо просто уничтоженным, в то время как остальные части скульптуры при этом часто пребывают в полной сохранности. В чем же причина подобной избирательности?

Этот вопрос настолько важен для ученых, что ему посвящена значительная часть экспонатов выставки «Ударная сила: иконоборчество в Древнем Египте», которая проводилась в городе Сент-Луисе (Миссури) в музее Пулитцеровского фонда искусств.

В самом факте наличия повреждений на древних изображениях нет ничего удивительного: тысячи лет безжалостного времени легко могут нанести непоправимый ущерб любому памятнику. Однако известно множество скульптур, которые были замурованы внутри усыпальниц. И у них тем не менее тоже отбит нос.

Кроме того, в египетских гробницах в большом количестве были обнаружены настенные рельефы и росписи, на которых портреты усопшего или покровительствующих ему богов также лишились этой весьма заметной части лица.

Почему у статуй из Древнего Египта отсутствуют носы

 

Совершенно очевидно, что во многих случаях такая специфическая порча статуй была умышленной, отмечает Эдвард Блайберг, куратор Бруклинского музея, экспонаты которого составят основу выставки «Ударная сила». Эти акты древнего вандализма явно не были случайными.

Порчей памятников занимались не только грабители усыпальниц, но и сами властители Египта, предпринимающие иконоборческие акции в отношении своих предшественников, исходя из политических мотивов.

Носы у статуй были сбиты для того, чтобы лишить их якобы окончательной жизни, умертвить. По словам Аделы Оппенхайм, куратора отдела древнеегипетского искусства из Метрополитен-музея в Нью-Йорке, египтяне верили, что жизненная сила статуй находится именно в носу .

Согласно древнеегипетским верованиям, статуя была не просто портретным изображением человека, а своего рода сосудом для души, местопребыванием духовного двойника покойного – его Ка. Повреждение статуи, соответственно, наносило ущерб и двойнику. Так, если изваяние лишится носа, то и дух человека или божества не сможет дышать, утратит силы.

Почему у статуй из Древнего Египта отсутствуют носы

 

Тем самым фараон вычеркивался из числа вечно живых божественных владык, то есть фактически изымался из истории в чьих-либо интересах. Например, после восшествия на престол Тутмоса III пострадало большое число статуй его тетки – женщины-фараона Хатшепсут.

Похожая ситуация произошла с древнеегипетским фараоном-реформатором Эхнатоном – супругом знаменитой Нефертити. Этот правитель был у власти 17 лет, за которые им были проведены значительные реформы в области политики, религии и культуры Египта. При правлении Эхнатона почитались совсем другие божества и символы, в сравнении с традициями его отца. Главным новаторством стало предание забвению одного из центральных египетских богов – Амона.

Его сын Тутанхамон, вместе с соратниками, совершили восстание и полностью восстановили культ поклонения богу Амону. После этого началось намеренное разрушение памятников Эхнатону и божествам, которым он поклонялся (в частности Атону). В результате, фараон на долгие годы был вычеркнут из истории Египта. Об Эхнатоне узнали после обнаружения и раскопок его древней столицы Ахетатона. Разрушение статуй Эхнатону сыграло злую шутку и с наследием его супруги Нефертити, информация о правлении которой также была частично утеряна.

Экспозиция «Ударная сила» представит немалое количество примеров такого иконоборчества против Хатшепсут и Эхнатона, а также другие образцы росписей, рельефов и изваяний с характерными повреждениями носа.

Доказано, что их портили с помощью специальных инструментов, значит, эти повреждения действительно неслучайны. При этом полного разрушения памятника, как правило, не производили. Поэтому версия о том, что порча изображений носила в Египте мистический характер, очевидно, имеет под собой реальную основу.

Важно также отметить, что древние египтяне вкладывали мистическую силу в художественные изображения человека. Они полагали, что сущность божества может обитать в статуе, посвященной этому Богу. В случае с простыми смертными, часть души покойного согласно их верованиям может обитать в статуе, созданной специально для него. Блайберг считает, что кампании вандализма были направлены на «дезактивацию силы скульптур».

Почему у статуй из Древнего Египта отсутствуют носы

 

Гробницы и храмы были хранилищами для множества скульптур и рельефов, которые имели ритуальное значение. «Все они связаны с культом подношений божествам и поклонению сверхъестественному», — говорит Блайберг. В гробницы они помещались для того, чтобы «кормить» умершего в загробном мире дарами этого мира.

Египетская государственная религия, согласно с выводами Блайберга, рассматривалась как договоренность между фараонами и богами. Согласно этой «сделке» цари на Земле почитают божество, а взамен божество заботится о Египте. Статуи и рельефы считались местом встречи сверхъестественного мира и действительности. Именно в связи с этим убеждением, часто происходили акты вандализма, которые были направлены на разрушение связи между загробным и настоящим миром.

По мнению Блайберга, такого рода мистический характер повреждений, наносились также и грабителями могил, которые вполне определенной целью, чтобы избегнуть мести со стороны усопшего за осквернение его гробницы отламывали нос статуи!

Таким образом, отбивая жизненно важную часть – нос, –правители Египта, а также грабители совершали магическое действие, стараясь обезопасить себя от возмездия!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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