Жуткие факты о человеческой коже

Всем известно, что кожа – самый большой орган человеческого тела. Но как много вы о нём знаете? Ниже представлены десять фактов о коже человека, которые иначе как отвратительными не назовёшь.



1.

Ступни – рай для грибков





Практически каждый сантиметр вашего тела покрыт грибками. Это не просто один или два вида грибков, а десятки. В ходе одного исследования группа учёных из Национального исследовательского института генома человека решила классифицировать все виды грибков, присутствующих на нашем теле, и результаты получились вовсе не теми, которые вы хотели бы услышать.

Меньше всего грибков на голове и груди. На каждой из этих частей всего около десятка видов. Как и следовало ожидать, на руках и предплечьях грибков несколько больше – примерно 20-30 видов. Но рай для грибков – это ступни. Между пальцами ног можно найти приблизительно 40 видов; в ногтях – около 60. Как насчёт пяток и зоны вокруг них? Целых 80! В общем, на одних только ступнях насчитывается две сотни грибков. Вы не можете сделать и шага, не наступив на них.

2.

Кожа покрыта слоем кислоты





Кожа покрыта тонким слоем маслянистой плёнки, известной как кислотная мантия. Она состоит из пота и кожного сала (это маслянистая секреция желез кожи, предназначенная для смазки).

(Избыток кожного сала, к сожалению, является причиной появления прыщей.) Кислотная мантия поддерживает уровень рН около 4,5-6,0, из-за чего поверхность кожи всегда кислая.

Почему? Это усложняет жизнь условно-патогенным бактериям. Бактерии на поверхности кожи адаптируются к кислотным условиям; когда они проникают внутрь через раны, они сталкиваются со щелочной средой, к которой не приспособлены. Какой бы полезной ни была кислотная мантия, это основная причина, почему вам нельзя прикасаться к экспонатам в музеях.

3.

Кожа может превратиться в чешую





Как и любой орган, кожа состоит из различных типов клеток, работающих слаженно, чтобы поддерживать важное состояние гомеостаза. Иногда они дают сбой. Один из примеров – вульгарный ихтиоз, или «болезнь рыбьей чешуи».

У людей, страдающих вульгарным ихтиозом, имеется дефектный ген (реже – другое заболевание, например, рак или ВИЧ), из-за которого кожа медленнее избавляется от мёртвых клеток. Это означает, что белок кератин накапливается в верхнем слое кожи вместо того, чтобы постепенно отслаиваться. В результате образуются толстые сухие чешуйки, которые создают узоры, похожие на плитку. Внешне это напоминает чешую рыб или рептилий. Как ни странно, один простой способ смягчить симптомы – это оставаться в тёплой, влажной среде, как это делали наши первые чешуйчатые предки, когда вышли на сушу.

4.

Из кожи делали книги





Это правда. На сегодняшний день существует 18 книг, переплетённых человеческой кожей. Эта практика получила название «антроподермический переплёт». Есть даже отдельная группа учёных, которые занимаются исследованиями на эту тему – «Антроподермический книжный проект» (англ. Anthropodermic Book Project). Команда подтвердила существование 18 книг с переплётом из человеческой кожи.

Странно, но объяснения тому, как появился антроподермический переплёт, нет. Источники книг, переплетённых человеческой коже, весьма разнообразны; каким-то образом разные люди пришли к одной и той же отвратительной идее. Один из самых известных примеров – автобиография преступника Джеймса Аллена, который настоял на том, чтобы после смерти из его кожи сделали переплёт для книги. Как и хотел Аллен, эту книгу передали одной из его жертв, которая отчаянно сопротивлялась во время ограбления.

5.

Из кожи делали одежду и предметы мебели





В школе вы наверняка слышали отвратительные рассказы о том, что нацистские врачи делали с плотью своих жертв во время холокоста. Большая часть этих рассказов правдива, однако практика использования человеческой кожи в различных целях на самом деле имеет долгую и обширную историю.

Один из самых странных примеров – кожа казнённого преступника Джорджа-Большого Носа, которую снял с его трупа доктор Джон Юджин Осборн. Он пошил из неё туфли, которые надел на инаугурационный бал, когда был избран третьим губернатором Вайоминга.

6.

У вас может быть аллергия на кожу





Пыль в наших домах, из-за которой так много людей обращается к аллергологам за назначением антигистаминных препаратов, состоит из нашей кожи – как показывают результаты исследований, примерно на 50%.

Как ни странно, но мы «линяем» постоянно. Кожа полностью обновляет свои клетки каждые четыре недели или около того. Каждую минуту она сбрасывает примерно 30 000 клеток. Согласно подсчётам, миллиард тонн пыли в нашей атмосфере – это кожа.

7.

Кожа сильно потеет





Кожа постоянно работает, выделяя кожное сало и много пота. В среднем организме насчитывается несколько десятков миллионов потовых желез, и в жаркий день они могут выделять более 10 литров пота.

Большая часть пота вырабатывается потовыми железами, называемыми эккриновыми; он почти полностью состоит из воды. Остальное выделяют апокринные железы; их секреторная жидкость имеет запах, который нейтрален после высвобождения – и даже приятен, поскольку может содержать феромоны. Тем не менее, микробная активность на коже быстро превращает его в вещество с отвратительным запахом.

8.

Ногти вместо волос





У женщины по имени Шанья Изом болезнь настолько редкая и загадочная, что не существует методов её лечения. Нет даже ни одного задокументированного случая этого заболевания, кроме её собственного. У болезни Изом нет названия, и она заключается в том, что у женщины вместо волос растут ногти. Это ужасно.

Причина болезни неизвестна – возможно, так проявляется аллергическая реакция на стероидные препараты, которая приводит к тому, что волосяные фолликулы производят в 12 раз больше клеток кожи, чем нужно, в виде плотных, богатых кератином наростов. По сути, это ногти. И они растут почти по всему телу Изом.

9.

Кожа – дом для целой экосистемы





Поверхность кожи буквально кишит микробами. На ней обитает более 1000 видов бактерий. На каждом квадратном сантиметре тела присутствуют десятки миллионов различных бактерий.

В экосистеме более тёмных и влажных частей вашего тела – вы знаете, каких именно – доминирует горстка штаммов, вероятно, более приспособленных к таким условиям. Одним из наиболее популярных штаммов являются лактобациллы, «полезные бактерии», обнаруженные в кишечнике. Да, пробиотики, которые вы принимаете – это то, что присутствует на поверхности и внутри вашего тела. Но на более открытых и сухих участках кожи разнообразие бактерий резко возрастает.

10.

Вторая экосистема в довершение всего





Если ваше тело увеличится в размерах, на вашей коже появится вторая экосистема, превосходящая микробную. Не волнуйтесь, она по-прежнему ничтожно мала. В волосах и на коже обитают клещи, самые известные из которых принадлежат к роду Demodex – в переводе с греческого «жирный червь».

Крошечные паукообразные проводят большую часть своего времени, надёжно спрятавшись в ваших порах, где они питаются вашим кожным салом. Днём они спят, а ночью выходят наружу, чтобы поесть и спариться. Хотя они не представляют никакой угрозы для своего хозяина, немного неприятно осознавать, что крошечные паукообразные размножаются на вашем лице, пока вы спите.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2429981401638505074

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