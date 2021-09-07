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Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль

Современное общество одержимо прогрессом и инновациями. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что лучшие вещи и времена остались позади, а не ждут нас впереди? И даже если нет, ускорение прогресса может вызывать отвращение. Но одна пара нашла ответ и лекарство от этих современных проблем.

Рут Шелли (Ruth Shelley) и Роберт Остманн (Robert Oestmann) решили немного повернуть время вспять и вернуться в 1930-е годы. Но это изменение образа жизни не угнетает их, а наоборот, молодожёны находят в ретро-стиле много удовольствия и преимуществ.

У Роберта любовь к старине появилась вместе с любовью к старым фильмам, которые он смотрел вместе бабушкой. Также он любит посещать музеи, чтобы узнавать историю. В исторической одежде, по его словам, он чувствует себя комфортно.

Для Рут это было больше путешествием к самопознанию. До 16 лет она была девчонкой-сорванцом, а потом не очень увлекалась одеждой и макияжем, как большинство девушек. Но когда попробовала макияж 1940-х на одной тематической вечеринке, она себе очень понравилась. С тех пор она заинтересовалась макияжем, причёсками, модой и одеждой тех времён.

Что касается одежды, то пара говорит, что существуют различные магазины (онлайн в том числе), которые специализируются на продаже как оригинальной, так и винтажной одежды.

Кроме того, они любят посещать благотворительные магазины и секонд-хенды, где, конечно же, можно найти настоящее сокровище.

А разглядывать их фотографии — всё равно что смотреть старый семейный фотоальбом!

    1. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
    2. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
    3. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль

 

 

  1. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  2. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  3. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  4. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  5. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  6. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  7. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  8. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  9. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  10. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  11. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль
  12. Молодожёны из Великобритании живут как в 1930-х годах: винтажная одежда, дом, инструменты и автомобиль

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