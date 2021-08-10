Протоиерей Андрей Логвинов: биография, деятельность и интересные факты

Протоиерей Андрей Логвинов был рожден под Новосибирском 19 мая 1951 г. Он получил высшее образование, закончив исторический факультет в Новосибирском педагогическом институте. Служил школьным преподавателем, затем стал директором. В 80-е годы переехал в Вятку и работал псаломщиком, прошел обучение на колокольного звонаря, учителем для него стал Георгий Бахаревский. Он стал писать и сам издавать собственные стихотворения. И однажды в Парижском журнале для эмигрантов "Континент" были опубликованы эти стихи. Сам Логвинов про это услышал в момент вызова в КГБ. Тогда он отделался вынесенным предупреждением.

Логвинов Андрей Николаевич закончил Московскую духовную семинарию, учился на заочном. В числе первых редактировал журнал "Вятский епархиальный вестник". На данный момент он служит настоятелем собора Иоанна Кронштадского. Он обзавелся семьей: у него есть жена и трое детей.

Творческий путь

На многие стихотворения протоиерея написали музыку. Песни протоиерея Андрея Логвинова признаны всей страной. А с его произведением "Царская Голгофа", положенным на музыкальное сопровождение, был выигран знаменитый песенный конкурс А. Невского в северной столице. Исполнял получившуюся композицию также священник.

Про царскую семью

Наибольшей популярностью пользуются царские стихи прот. Андрея Логвинова. Распространен среди христианских верующих сборник "Се Царь ваш...", который был записан с помощью петербургского хора церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Бесчисленное число раз ансамбль готовил выступления на екатеринбургские фестивали, удостаивался участвовать в богослужениях Храма-на-Крови, построенном вместо дома, где расстреляли страстотерпцев.

Существует второй диск, куда включены песнопения о царствовавших убиенных. Авторство стихов оттуда принадлежит отечественным писателям А. Хомякову, С. Бехтееву, А. Логвинову. Музыкальное сопровождение в большинстве случаев было создано руководительницей ансамбля И. Болдышевой. Протоиерей Андрей Логвинов получил членство в Союзе писателей России и Союзе журналистов России, участвовал в многочисленных конкурсах и выигрывал множество наград со своими авторскими произведениями.

Особенности творчества

В предыдущие эпохи православные служители стихов не создавали. По крайней мере, это не было распространено. В современных реалиях стихотворения от батюшек стали распространенным явлением. Они выражают чувства к Богу не только в повседневной жизни и обычной речи, но и в возвышенных тонах утонченных произведений.

Как чаще всего и случается, на тысячу пишущих, интересными становятся лишь единицы. Этих исключительных авторов не так много по всей России. Он является одним из них и путешествует по разным регионам РФ, давая интервью. Необычным слогом обладает протоиерей Андрей Логвинов, цитаты, афоризмы его разлетаются на все регионы страны. В основном они полны ярких эпитетов, древнерусских словечек, читаются легко, будто сказки.

На Молочной на горе да во граде Костроме — есть свята часовенка в узорной бахроме. Как по воздуху парит, алым пламенем горит, что пасхальное яичко иль в скиту архимандрит!

Это стихотворение протоиерея Логвинова.

Нетривиальные, вьющиеся, подобно утонченной акварели. Сам он работает в соборе Костромы, однако утверждает, что небольшому городку Костроме Петербург обязан своим появлением. Ведь рождение и становление северной столицы тесно переплетено с царским домом Романовых. А они берут свое начало в селе Домнино, под Костромой. Их корни, корни Петра I - костромские. Икона, с помощью которой благословили Михаила Федоровича на царствие, одна из величайших реликвий рода, хранится в городе-колыбели Романовых. Это Федоровская икона Божьей Матери. Под Петербургом была возведен церковь во славу этой реликвии. Отец Андрей Логвинов посвящал этому поводу множество строк. К Федоровской его тянет, по его собственным признаниям, прочь от мирской суеты. Рядом с ней он любит уединяться и уважает ее за многовековую историю и важную роль в Российской империи, воспылал к ней душой.

Чьих вы будете?

Также протоиерей Андрей Логвинов признается, что всегда считался москвичом. Однако, с течением жизни, бывая в разных местностях, изменил свое мнение. В Петербурге он встретил множество верующих людей, узнав в них трепетных, искренних христиан. Так его любовь распространилась и на северную столицу. Множество строф посвящено им холодному городу. "Разве можно забыть эти царственные площади?", - эта строчка ярко выражает его отношение к бывшей столице. Все произведения пронизаны духом любви и чувством утраты самодержцев, и в северном городе он в первую очередь обращает взор к сохранившимся в их память святыням, к примеру, к Спасу-на-Крови, построенном на месте убиения Александра II.

Также о Санкт-Петербурге и кровавых событиях тех лет священник написал: «Императорская кончина. Дальше — Спас-на-Крови порука: где Голгофа святого сына, там и Пасха святого внука».

Миссия

Он называл себя костромским посланником северной столицы. Он являлся служителем собора батюшки Иоанна Кронштадского, который был знаменитейшим святым из Петербурга. Он стал служить там обычным приходским священником, поначалу у него было всего пятеро прихожан, к которым, по собственным признаниям, проникся чувствами, что оказалось взаимно.

Философия батюшки Андрея

Так дано много! Так легка трата: возлюби Бога, полюби брата, накорми пташку, пожалей кошку, дай больным чашку, а другим — ложку. Так уж Всевышний создал: мы — люди, не когда дышим, а пока — любим...

Он проповедует жить там, куда определил людей Иисус.

Давая интервью телеканалу "Союз" про свои мысли после путешествия к историческим местам новомучеников российских, про отношение к убиенным и про творческий путь христианского поэта и священника, Логвинов поведал следующее: «Блажен, кто в заводи святой! — Постой, — а выше ли награда, коль ты за каменной стеной от здешнего укрылся ада? И не блаженней ли — кто жил и выжил здесь, на полях битвы? — за друга душу положил и переправил ад в молитвы».

Начало пути

Давно, еще в бытность школьником, он уделял время чтению и обсуждению литературы, в первую очередь 9-классник Андрей увлекся классиками. Это стало предпосылками дальнейшего поэтического пути мальчика. Вторым витком стало экспериментаторство над словесными формами в студенческие года. С развитием личности он переключился на поиски Бога вокруг и в душе своей, и стихотворения постепенно обретали ту форму, которая существует на сегодняшний день. Выходит, с юных лет пишет свои стихи протоиерей Андрей Логвинов.

По мере развития личности Андрея менялось и его творчество. Пики вдохновения творческой личности священника обычно приходятся на период Великого поста. Сильно уставая, служа народу, протоиерей Андрей Логвинов замечает, как через него проходят новые образы, рождаются интересные строчки. Именно в эти периоды пишется наибольшее число стихотворений. Хотя ум увлечен жизнью церкви в это время, как никогда. Возможно поэтому все стихи протоиерея Андрея Логвинова пронизаны особой смиренностью.

Преследование властей

Сердце Андрея возрождалось, когда он приближался к познанию Божьего мира. Читая, он открывал новые грани реальности, интереснее обычного проживания мирских потребностей. Когда ему исполнилось 22 года он крестился и твердо решил, что будет святителем. Все это происходило в советскую эпоху, что накладывало отпечаток на происходившие со священником события. Были случаи угроз применения к священнику самых разнообразных санкций.

Когда страной правил Горбачев, первым секретарем города, в котором проживал Андрей, был Бакатин, фактически, он являлся министром внутренних дел. Он, казалось, поддерживал общение с населением, процесс протекал довольно мирно. Устраивались городские слушания, во время них гражданами обсуждались разнообразные вопросы, на одной из таких присутствовал будущий поэт. С присущей ему склонностью рубить правду, молодой Андрей высказался во всеуслышание о том, что на Великорецком крестном ходу были устроены препятствия для проведения мероприятия. В те дни участников действительно высмеивали, натравливали на них собак, задерживали и отправляли в милицейские участки, оцепляли территорию. Выступление молодого человека было дерзновенным. Вдобавок, он поведал, что не доверяет такой власти, не верит в происходившую в городе перестройку. Немудрено, что после этого его вызывала прокуратура. Молитвами и заступничеством владыки Хрисанфа удалось избежать Андрею незавидной участи после этих встреч.

Следующий интересный факт заключается в том, что Логвинова отчислили из университета. Студент открыто утверждал, что ему симпатизирует Борис Пастернак, повсеместно подвергавшийся в то советское время травле. Высказывался за Солженицына, которого выслали заграницу. В то же время он был одухотворенным искателем христианских взглядов, не боясь по-бунтарски, по-студенчески высказывать свои взгляды. Конечно, об этом активно сообщалось верхушкам, и за этим следовали вызовы и предупреждения будущему святителю. На него открывались дела о пропагандистской деятельности студента пединститута.

История ссылки

Мать отчисленного, уставшая, но мудрая женщина – завкафедры научного коммунизма, работавшая в другом вузе – в целях спасения своего любимого упрямца, своей семьи и себя самой (ведь она воспитала предателя, за что непременно следовало наказание, вплоть до требований сдать партбилет), молниеносно собрала вещи и храбро отправилась в огромную чужую Москву, чтобы смешаться с разноликой разномастной толпой. Отныне, она работала самым рядовым преподавателем. Сын, к ее успокоению, пошел работать на завод, сливаясь со стройными рядами местной молодежи. Однако он был вынужден вскоре отправиться в ссылку, которую ему строго "рекомендовали". Ссылка была в Сибирь. Находясь в ней, протоиерей и сам обучал детей. Так и жил в Сибири протоиерей Андрей Логвинов, биография его неразрывно связана с этими местами.

Семья протоиерея

Такие черты характера унаследовали и дети Андрея. Так, его сын Алексей стал лидером самобытной группы "Комба Бакх". Тексты группы пропитаны православной духовностью. Своих детей к православию священник приучал с раннего возраста, разъезжая с ними по священным территориям, направляя Богу свои молитвы всей семьей. Взрощенная вера осталась с детьми на всю жизнь.

Жить в любви

"Православие – живое, Господь – любовь, надо жить и радоваться во Христе", - Андрей Логвинов.

Интересным стал факт, что Логвинов появился на свет 19 мая, это тот же день, когда был рожден страстотерпец Николай II. Андрей стал искренним почитателем императора, прославляя его в своем творчестве. Он не раз признавался в искренней любви к Государю. По его признаниям, он и хотел бы почитать его, и это трогает его до слез, и тут не так важен тот факт, что они были рождены в один и тот же день. Причина в том, что эти царствовавшие новомученики были носителями чистой любви как к Отечеству, так и друг к другу. Убийство семьи он считает настолько зловещим преступлением, что и по сей день его кровь и холодеет, и вскипает, не дает оставаться равнодушным. Даже спустя сотню лет не дает смириться с произошедшим. Андрей посещал места Екатеринбурга, непосредственно связанные с трагическими событиями тех лет, произошедшими с царской семьей. Он посещал и мужской монастырь на Ганиной Яме.

На сегодняшний день

В Костроме устраивают поэтические вечера протоиерея Андрея Логвинова, его песни и стихотворения распознают и в Российской Федерации, и за рубежом. Их выпускают на дисках, которые разлетаются по всему миру. Тут же, в Костроме вживую звучат стихи протоиерея Андрея Логвинова. Множество исполнителей, хор, певцы и музыканты представляют целую программу вдохновенных и чувственных произведений. Все стихи протоиерея Логвинова полны проникновенности. Программа постоянно пополняется новыми постановками, которые западают в душу зрителям, благодаря своей щемящей искренности.

Выступают здесь и дети, благодаря их участию произведения звучат особенно объемно, глубинные смыслы обретают новые черты, интонации становятся живее. Хор сформирован при соборе Владимирской иконы Божьей Матери, и именно записи этого хора сам автор считает наиболее близким его душе. Детский ансамбль выступает и сольно.

Благотворительность

Вся прибыль от деятельности выступающих и проникновенных концертов уходит на счет приютов, нуждающихся в помощи малообеспеченных семей, поддерживаются и детские дома, строятся часовенки в честь царской семьи. Так, одна из них возводится в данный момент в Ипатьевской слободе художником Олегом Молчановым, чьи картины особенно близки самому протоиерею. Изображения русской природы могут вызвать даже слезы у отца Андрея.

Все участники, все приобщившиеся к подобным действам люди мистическим образом чувствуют себя связанными вместе, вместе с отцом Андреем. Сам он считает их близкими себе людьми и возносит к Богу молитвы за них, будто за свою семью. Атмосфера концертов действительно захватывает. Он провозгласил, что концерты затеяны, "чтобы показать, что мы живы". Сколько бы ни пытались чужие силы уничтожить простой народ, он живет. И не может жить без одухотворенных творческих поисков, которые эти фестивали и олицетворяют.

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