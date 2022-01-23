О Ефреме Сирине, авторе главной покаянной молитве

Сирийская земля — это колыбель человеческой цивилизации, центр исторических событий, формировавших общественные отношения, это земля первых христианских общин и проповеди святых апостолов. Именно отсюда пошла традиция именовать себя христианами.

Дамаск, Алеппо, Пальмира, Антиохия, Эдесса… Сколько исторических ассоциаций рождают названия этих древнейших городов? А сколько святых подвижников, христианских апологетов и богословов дала эта земля Св. Церкви? Среди них особое место занимает святой Ефрем из Нисибина, более знакомый нам как преподобный Ефрем Сирин.

Богослов, апологет, поэт, аскет и подвижник, «пророк покаяния», как называли его современники — преподобный Ефрем, родился в начале IV столетия на земле древней Месопотамии, входившей в состав Сирийского государства, в пригороде города Нисивина, в дни правления императора Константина Великого. Можно сказать, что святой родился на задворках Римской империи, на границе с Персидским царством. Когда-то многолюдный город Нисибин, а теперь маленький городок Нусайбин турецкой провинции Мардин, был камнем преткновения в отношениях Римской империи и Персидских владык и жизнь в этом регионе была связана со множеством опасностей.Каждый из нас в дни Великого поста благоговейно опускается на колени при словах дивной молитвы: «Господи и Владыко живота моего…», скучая по ней в течении всего года.

А кто не знает со школьной скамьи строчек Пушкина: «Отцы пустынники и жены непорочны…», родившиеся, как отклик на дорогую для сердца молитву? Но много ли мы знаем об авторе этих молитвенных воздыханий, творения которого на Святой Руси были настолько популярны, что получив для чтения и назидания греческий сборник жемчужин святоотечекой мысли, именовавшийся «Добротолюбием», и не обнаружив там строк любимого богослова, наши предки восполнили его изречениями сирийского подвижника?В жизнеописаниях преподобного Ефрема, дошедших до наших дней, история и легенда переплелись настолько тесно, что нам сегодня тяжело отделить реальность от вымысла, но некоторые факты из его жизни неоспоримы и очень поучительны для нас. Святой, как он сам пишет, родился в незнатной, но благочестивой семье христиан. Предки его жили подаянием, собирая милостыню, а деды и родители, ведя христианский образ жизни, возделывали землю и через это получали необходимое для жизни. Он с детства был наставлен в христианских добродетелях, был собеседником исповедников, свидетелем их подвига за Христа и даже родственником некоторых из мучеников. Но пылкая юность и окружающий мир, так же, как и сегодня, ввергли будущего подвижника во многие испытания и искушения. Жизнь его проходила бурно и страстно, пока Господь не показал Ефрему всю опасность и бесплодность такого пути. Попав по ложному обвинению в тюрьму, юноша сподобился чудесного откровения, которое изменило всю его жизнь. «Будь благочестив и тогда поймешь Промысл. Перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал… Будь же верующим и возвещай Промысл Божий… покайся в неправде и убедившись, что есть Око, над всеми назирающее». Проанализировав свою жизнь, святой увидел множество недостойных поступков, заслуживающих сурового наказания, раскаялся в них и дал обещание посвятить свою жизнь проповеди покаяния, что незамедлительно исполнил после оправдания судьей. Как часто такое «перебирание в мыслях» своих поступков и намерений могло бы удержать многих из нас от падений и ошибок!



Удалившись к пустынножителям, св. Ефрем нашел в Нисибинских горах замечательного учителя и наставника, епископа Нисибийского Иакова, сделавшего из «неучёного и малосмысленного», но любознательного и целеустремленного юноши знаменитого проповедника и экзегета, поэта и богослова. Ведь это был особый для жизни Церкви IV век — «золотой век» христианского богословия, но для этого торжества христианскому богословию надлежало пройти через столкновение двух миров, двух мировоззрений: эллинизма и христианства. Церковь не отвергает и не отрицает античную культуру, вбирая в себя все лучшее и превращая это в особый сплав, но эллинизм не приемлет христианства. Все это мы видим на примере преподобного Ефрема. Святитель Иаков, в лице преподобного, получает превосходный «сосуд», который наполняет отборной и преображенной благодатью Божией, мудростью, а усердие и одаренность ученика делают это возможным. Святитель Иаков основал в Нисибине богословское училище, известное под именем «персидской школы». Находившееся изначально при монастыре, оно выросло со временем в общеобразовательный центр, своего рода университет, где обучали письму, чтению, пению и Писанию. Священное Писание было основой этого обучения — его читали, переписывали, переводили и учили слагать на его основе гимны, молитвы и песнопения. Талантливый ученик вскоре становится ближайшим помощником святителя по управлению и развитию «персидской школы» и сослужит своему наставнику в сане диакона, имея удивительную музыкальную одаренность. Церковное предание гласит, что св. Ефрем сопутствовал своему учителю во время его участия на Никейском Вселенском соборе, но подтверждений этой благочестивой легенды мы нигде не находим, что не столь важно в подвиге этого подвижника, взявшего на себя проповедь покаяния и стяжавшего дар слезной молитвы. По свидетельствам современников, «плакать для Ефрема было тоже, что для других дышать воздухом, — день и ночь проливал он слезы». Скорее это были слезы умиления, любви и благоговения, чем слезы страха и отчаяния. Видимо поэтому суровая личная аскеза не делала преподобного суровым к ближним. Даже как проповедник покаяния он не столько обличал, сколько стремился смягчить и тронуть душу, настроить ее на нужный лад, чтобы она запела подобно его душе.

Для нас особенно назидательным должен стать пример отношения преподобного Ефрема к Св. Писанию. Он приступает к нему с благоговением, как к книгам Божиим и Божественным, данным от Духа Святого, как некому целебному источнику нашего спасения. На примере преподобного мы можем увидеть, что только для взоров веры раскрываются тайны священных книг и их согласие.

Натиск Персидского царства и поражения Юлиана Отступника заставляют преподобного Ефрема покинуть Нисибин и искать убежище в Эдессе, городе Нерукотворного образа Спасителя и упокоения святого апостола Фаддея. Именно здесь святой проживает последний период своей жизни и основывает собственную духовную школу по изучению и истолкованию Священного Писания. В лице преподобного Ефрема эдесские пустынники и аскеты получили яркого и талантливого апологета, прекрасно знающего Св. Писание. Он со всем своим талантом обрушивается на укоренившиеся в Эдессе ереси, привнесенные последователями Маркиона, Бардесана и Мани. Причем святой смело использовал популярные в Эдессе направления религиозной практики, чтобы привлечь молодежь к православному исповеданию. По свидетельству учеников святого, он, выяснив, что жители Эдессы очень любят пение и среди них особо популярны многочисленные гимны Бардесана, решил отвлечь молодежь от их этих песен и плясок. Сохранив популярные мелодии и гармонии, преподобный наполнил их новым духовным содержанием. Обладая музыкальным дарованием и многолетним опытом диаконского служения, он составил хоры из среды молодежи и обучил их новым гимнам и песнопениям. «Гимны его были исполнены прекрасных мыслей и духовных поучений о Рождестве, Страстях Господних, Воскресении и Вознесении, а также об исповедниках, о покаянии и об умерших… Он был среди них как отец и подыгрывал им на арфе… и весь город сплотился вокруг него». До нас дошло около 400 таких гимнов, составленных сирийским псалмопевцем, которые уже к V веку объединялись в тематические сборники. На основе их святитель Феофан Затворник создает в XIX веке «Псалтирь прп. Ефрема Сирина», пользовавшуюся в среде русского монашества большой популярностью.



Согласно Преданию, преподобный Ефрем прожил в Эдессе около десяти лет и до конца дней своих оставался диаконом, он жил в добровольной бедности и завещал похоронить себя как нищего странника. Блаженная кончина его последовала около 373 года. Блаженный Иероним свидетельствует: слава его была такова, что в иных церквах тексты Писания сопровождались чтением сочинений Ефрема. По необъятности богословского и поэтического наследия (считается, что святой написал на сирийском языке более 3 миллионов строк), Святая Церковь называет преподобного Ефрема «лирою Святого Духа».

В завершение этого повествования, хотелось бы поставить строки из стихотворения А. С. Пушкина, написанные под влиянием молитвенной лирики «Сирийского псалмопевца»:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

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