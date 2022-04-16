Если у Николая 2 были огромные счета за границей, почему его мать после революции бедствовала?

Безусловно, в России Императорская семья была баснословно богата, земельные наделы, дворцы, предметы искусства и многое другое.

Но доподлинно известно, что оставшиеся в живых члены Царской фамилии жили более чем скромно, пытались вести какой-то бизнес, но в основном все прогорало. Мать Императора Николая 2, Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, после революции жила в Дании, сначала в королевском дворце Амалиенборге, потом на вилле Видёре, тоже в Дании. Виллу Видёре в более удачные годы построили три дочери датского короля, одна из них - Мария Федоровна. Сестры Марии Федоровны отказалась от прав на виллу в ее пользу после революции в России, когда она осталась без дома и страны.

Крайняя справа - Императрица Мария Федоровна в 1920-х

После ее смерти, у нее осталось из наследников две дочери, Ксения и Ольга. Они разделили наследство матери, продали дом и драгоценности, причем драгоценности Ксения продала сильно дешевле их реальной стоимости. Большую часть наследства получила Ксения, так как она считала, что у нее больше прав, чем у ее сестры Ольги, которая с разрешения Императора развелась с мужем по слухам нетрадиционной ориентации (не было ни детей, ни отношений, от которых они собственно бывают) и с разрешения Николая 2 в 1916 году второй раз вышла замуж уже по любви за офицера царской армии, сменила фамилию.

Ксения считала, что поэтому она больше Романова, чем сестра.

Но в любом случае обе сестры жили прилично, но достаточно скромно. Ольга (сестра Николая 2, дочь Александра 3) купила себе домик на ферме, и жила обычной деревенской жизнью.

Если были какие-то баснословные богатства, почему они их не получили, как единственные наследники?

Тем более первое время они жили совсем как "бедные родственники". Из России Мария Федоровна уехала к сестре в Англию, ее сестра Александра была супругой Эдуарда VII, короля Великобритании, но к тому времени правил уже ее сын, Георг V. Но там были откровенно антирусские настроения, и вскоре она переехала в Данию. В это время королем Дании был ее племянник Кристиан X, который испытывал к своим обездоленным родственникам откровенную неприязнь.

Первое время Мария Федоровна с дочерью Ольгой и ее семьей жили в одном из флигелей королевского дворца Амалиенборг. Однажды Кристиан X послал к ним слугу с тем, чтобы они выключили яркое освещение, так-как счет за электричество стал слишком большим. Мария Федоровна, как истинная Императрица, тут же повелела включить свет во всем дворце. Кристиан X мог также приходить и проверять все ли на месте, до последней безделушки, и спрашивал свою тетушку, не заложила ли она что-нибудь. Датский король вел себя действительно очень некрасиво, например его жена это понимала и ей было обидно до слез за российских родственников. Именно поэтому переезд на виллу Видёре стал спасением от этой нервотрепки.

Также Мария Федоровна никому и никогда не отказывала в помощи, а письма с просьбами о финансовой помощи ей, как бывшей Императрице теки рекой. И напрасно ее дочери пытались убедить Марию Федоровну сократить размеры этой помощи, потому что самой себе она уже не могла обеспечить более или менее достойную жизнь, и если бы не благотворители, она была бы просто разорена.

Но конечно слухи об огромном состоянии Николая 2 активно муссировались в прессе, это порождало череду лже-детей Николая 2, ведь теста ДНК тогда не было, и при особо артистизме некоторые держались довольно долго. Вот что писала об "огромном" состоянии сестра Николая 2, Великая княжна Ольга:

Когда я ее спросил, какова, по ее мнению, причина этой аферы, она, не колеблясь, ответила, что, вероятно, кто-то из тех, кто с самого начала был "спонсором" госпожи Андерсон, положили глаз на значительное состояние Романовых, хранившееся в зарубежных банках, в частности, в Англии. Но легенда не имела под собой никакого основания. Ольга Александровна заявила, что все Романовы сняли все свои средства со счетов в зарубежных банках для того, чтобы помочь России в ее военных усилиях. К примеру, хранившиеся в зарубежных банках средства Государь использовал для финансирования закупок оборудования для госпиталей и лазаретов. Нельзя было получить лишь суммы, хранившиеся в Берлинском банке. Они составляли несколько миллионов, но после поражения Германии и обесценения марки на эти миллионы можно было купить разве пачку сигарет.





— По этой причине никто из нас, кому удалось спастись, не располагал средствами, которые позволили бы нам сносно жить в изгнании. Слухи об этом "состоянии" стали повторяться особенно настойчиво вскоре после появления госпожи Андерсон в Берлине в 1920 году. Назывались астрономические цифры. Все это звучало нелепо и ужасно вульгарно. Неужели Мама приняла бы ренту от короля Георга V, если бы у нас были какие-то деньги в Англии? Концы с концами не сходятся.

Могу ли я утверждать, что огромных вкладов Николая 2 к 1917-1918 гг.. уже не существовало? Не могу, ни у кого из исследователей этой темы нет достоверных официальных сведений ни об одном, ни о другом. Многие например считают, что Россия во времена Николая 2 была акционером в учреждении ФРС США в 1913 году и там хранятся тонны нашего золота, которые были даны в аренду на 100 лет под 4 процента. Но нет никаких официальных сведений на этот счет, причем как о наличии этого факта, так и о его отсутствии.

И какие же можно сделать выводы? Родственники Императора были уверены, что никаких огромных вкладов у него нет, а что было, обесценилось, зато все остальные тоже были уверенны, что огромные вклады существуют. Вопрос остается открытым.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Вокруг самого расстрела витает множество вопросов, один из которых – неужели последнего русского императора не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны? Неужели алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»?

Подобная тактика выглядит вполне логичной, особенно если вспомнить, что царя свергли не красные, а свои же либерально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка армии. Многие большевики ,в принципе, не питали к Николаю II особой ненависти, поскольку он фактически не отличался особой жестокостью к ним.

Например, Ленин в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 3 рубля в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе)! Кроме того, после отречения царь ничем им не угрожал, но при этом был прекрасным козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при переговорах.

Председатель временного правительства Александр Керенский признавался, что изначально царскую семью вообще не планировали свергать.Вопреки устоявшемуся мнению о том, что семья царя Николая II была расстреляна 18 июля 1918 года, в последние годы появились достаточно достоверные данные о ее спасении. Впервые об этом рассказал в своей книге бывший сотрудник партийной разведки, выступавший под псевдонимом Олег Грейг.В своей книге «Тайна за 107 печатями» он однозначно заявил, что на самом деле царская семья перед расстрелом была тайно заменена двойниками и вывезена людьми Троцкого в Москву. Расстреляли же одну из семи семей двойников царственных особ, дальних родственников Николая II по фамилии Филатьевы.

Многие конечно же не верят в это, однако ,например, во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николая II. Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является и то, что Российская Православная Церковь до сих пор отказывается принимать результаты генетических анализов найденных «фальшивых» останков царской семьи при их захоронении в 1998 году в Петропавловском, несмотря на то, что президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи!

Продолжение в моей статье"Кто спас Романовых или расстрел, которого фактически не было"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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