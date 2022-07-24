Кто из правителей России был самым трусливым

За 1000 лет существования у России были разные правители. Кто-то «не жалел живота своего» ради спасения отчизны, а кто-то предпочитал отсиживаться вдалеке, надеясь, что страну защитит кто-то другой.

Святополк Владимирович (Окаянный)

После смерти великого князя Владимира Святославича в 1015 году разгорелась ожесточенная борьба за Киевский престол между его сыновьями. Самым расторопным оказался Святополк, насильственно узурпировавший власть на Руси. Страх потерять трон был настолько велик, что в течение года он приказал убить трех своих единокровных братьев – Бориса, Глеба и Святослава.

Единственным, кто мог потеснить Святополка, был новгородский князь Ярослав. В 1016 году их войска встретились на Днепре под городом Любеч. Долгое время никто не решался перейти реку и дать бой противнику. Первым осмелился Ярослав, атаковав пирующих дружинников Святополка и обратив их в бегство. Сам князь сбежал к своему тестю, королю Польши Болеславу I (Храброму), призвав того на помощь.

Польская армия, разгромив при поддержке печенегов войско Ярослава на Буге, помогла Святополку вернуть престол. Пока Болеслав сражался, Святополк захватил в заложники мачеху и сестер Ярослава, чтобы вынудить своего брата навсегда отказаться от притязаний на Киевский трон. Ярослав ушел. Вслед за ним Киев покинули польские войска, которые Святослав отказался содержать, к ним присоединились и некоторые бояре.

Самоуверенному киевскому князю, предпочитавшему действовать подлостью и хитростью, пришлось еще раз встретиться с Ярославом. В решающей битве на реке Альте, недалеко от места где предательски был убит Борис, Святополк потерпел от новгородского князя сокрушительное поражение. Согласно «Повести временных лет», братоубийца, пораженный параличом и безумием, умер где-то между Польшей и Чехией.

Иван III (Великий)

Хан Большой Орды Ахмат, возомнивший себя наследником золотоордынских правителей, с начала 1470-х годов пытался вновь обложить данью Русь. В 1476 году Иван III отправил в Орду посольство, на время откупившись от своенравного хана дарами. Но Ахмат требовал личного присутствия великого князя в Орде. Иван III в Ставку хана ехать побоялся.

Летом 1480 года Ахмат вторгся в пределы Руси со 100-тысячным войском. Время для похода он выбрал удачное: государство Ивана III, раздираемое междоусобицами, а также войной с Ливонским орденом и Литвой могло не выдержать новых столкновений. Только заручившись поддержкой братьев, Андрея и Бориса, великий князь осмелился дать бой ордынцам. Правда сам на войну он не пошел, отправив во главе войска своего сына Ивана Молодого.

Начало осени прошло в локальных стычках. Русские отряды, вооруженные пищалями и самострелами, раз за разом наносили татарской коннице болезненные удары. Наконец противники в расчете на решающую схватку в октябре 1480 года сошлись на реке Угре. Княжич рвался в бой, но Иван III все еще сомневался в целесообразности сражения. Прислушиваясь к своим советникам, он намеревался разойтись с ханом полюбовно.

А тем временем Москва готовилась к нашествию ордынских полчищ. Великий князь предусмотрительно отправил московскую казну вместе со своей супругой княгиней Софьей в Белоозеро, а сам решил собрать совет. Горожане и духовенство были непреклонны – нужно дать Ахмату бой. Переговоры с ханом все же состоялись, однако тот поставил перед Иваном унизительные условия: просить мира у стремени его коня.

Битва началась 8 октября в час пополудни. Ордынцы предприняли несколько безуспешных попыток форсировать Угру, но отступили встреченные стрелами и ядрами русского войска. Стояние продолжалось до 11 ноября, пока страдающие от нехватки провианта и сильного холода ханские войска не решили уйти в поволжские степи. А вскоре Ахмат был убит своим соперником ханом Иваком. Так закончилось 240-летнее монгольское иго.

Иван IV (Грозный)

Вторая половина царствования Ивана Грозного проходила не только под знаком Ливонской войны, но и под аккомпанемент непрекращающихся набегов крымчаков. Из 24 лет войны с блоком европейских держав 21 год русским рубежам досаждали науськиваемые Портой крымские татары. Туркам совершенно не нравилось, что Россия подступилась к их владениям, открывая перспективы политической и торговой экспансии на юг.

В 1571 году огромное крымское войско Давлет-Гирея вторглось в пределы Московского государства и, практически не встречая сопротивления, вплотную подошло к столице. Русские воеводы, не в состоянии противостоять превосходящим силам противника, отдали Москву. Иван Васильевич, узнав о приближении крымчаков, бросил своих подданных на произвол судьбы и уехал в Ростов. Построенный преимущественно из дерева город выгорел дотла. Не пострадал лишь каменный Кремль. Количество погибших москвичей исчислялось десятками тысяч.

Напуганный перспективой падения державы, Иван Грозный пошел татарам и туркам на уступки и разрушил возведенные ранее укрепления на Северном Кавказе. Он уже был готов начать переговоры о возвращении Астрахани и Казани, но его вовремя остановили. Ведь в один миг Россия, на протяжении многих десятилетий расширявшая свое жизненное пространство, могла потерять независимость.

В следующем 1572 году Давлет-Гирей был полон решимости добить Московское государство, которое после разрухи, голода и эпидемий казалось обреченным. Собрав 80-тысячную армию из крымчаков, янычар и ногайцев он снова двинулся на Москву. Однако на этот раз хана ждало ополчение. 28 июля 1572 года он вступил в бой с полком окольничего боярина Хворостинина, который проведя умелый маневр подставил крымскую конницу под убийственный артиллерийско-пищальный огонь.

Решающее сражение состоялось 30 июля между Подольском и Серпуховом у деревни Молоди, в 50 верстах к югу от Москвы. Русским войском командовал воевода Михаил Воротынский, который искусно используя тактику гуляй-города наносил татарам немалый урон. 31 июля Давлет-Гирей приступил к решающему штурму. Вплоть до вечера продолжались безуспешные попытки крымчаков и янычар пробить русские защитные редуты.

Увлекшись атаками Давлет-Гирей не заметил, как Воротынский вывел из гуляй-города большой полк и ударил по ханскому войску с тыла. Одновременно из крепости татар атаковал и Хворостинин. Не выдержав двойного удара, крымчаки и турки бежали. Иван Грозный, пережидавший военные действия в Великом Новгороде, теперь мог вздохнуть спокойно.

Александр Керенский

Успешный адвокат Александр Керенский, прославившийся защитой видных революционеров, сам с головой окунулся в большую политику. Блестящий оратор, он быстро стал любимцем либеральной общественности. Но ему нужно было постоянно повышать градус своего радикализма. В канун февральской революции его речи были настолько возмутительными, что императрица Александра Федоровна предложила его повесить.

Падение монархии возвело Керенского на вершину политической славы, а летом 1917 года, в возрасте 36 лет он возглавил страну, занимая пост министра-председателя Временного правительства. Увы, но все его усилия как политика были направлены не на сплочение общественных сил, а на пустой популизм – завоевание симпатий у разных слоев населения.

При Керенском практически полностью развалилась система государственного управления, не смог он восстановить порядок и в армии. Бесконтрольно выпуская из тюрьмы революционеров и преступников всех мастей, глава правительства посеял в стране хаос, который было уже невозможно остановить. Многие именно Керенского считают «гробовщиком» царской семьи, так как находясь несколько месяцев у власти, он так и не смог принять внятного решения относительно ее судьбы.

Революционным ветром Керенского занесло на вершину власти им же его оттуда и сдуло в октябре 1917. Зимний дворец пришлось покидать в спешке. По одной версии, он бежал в платье медсестры, по другой – в одежде горничной. Хотя позднее он будет оправдываться, что покинул свой кабинет в мужском костюме на автомобиле американского посла. Так или иначе, позорное бегство и предательство бывших соратников уже не позволило кумиру миллионов вернуться к власти.

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А вы знали об этом?

Как утверждают авторы издания «Легенды и мифы о животных» (составитель Виктория Часникова), воробей в древних народных преданиях и русском фольклоре никогда не играл положительной роли. Так, согласно поверьям, именно в воробья мог вселиться злой дух, который приносил деньги своему хозяину. Кроме того, множество примет, связанных с этой птицей, также имеют негативную окраску. Например, считалось, что воробей, пролетевший над головой с чириканьем, сулит неудачу.

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