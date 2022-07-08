Почему к лику святых была причислена Евфимия Всехвальная?

О чем просят ее? Помогают ли молитвы, обращенные к ней?

Житие Евфимии Всехвальной будет поведано далее.

Эпоха мучеников

Город Халкидон основан в 680 году до н. э. в Малой Азии, на берегу Чёрного моря, вернее, Босфора. Был одним из городов Древней Греции, а позже некоторое время принадлежал персам. В Римской империи стал центром одной из провинций, Вифинии, под управлением проконсула. В начале III столетия нашей эры им был человек по имени Приск. Диоклетиан, правивший тогда в империи, известен своим добровольным отречением от престола. Но в истории христианства он прежде всего самый жестокий гонитель приверженцев истинной веры. В годы его владычества множество христиан прославились в лике святых. Мученичество во имя Христово воспринималось этими людьми как дар Божий. Одна из них – святая великомученица Евфимия Всехвальная. Подробнее всего о ней рассказывается в житии, составленном святителем Димитрием Ростовским.

Праздник в честь идола

Девушка была дочерью благочестивых сенатора Филофрона и его супруги Феодоросии. Быть христианином в те времена - значило подвергать свою жизнь опасности одним только тем фактом, что ты исповедуешь неугодную власти веру.

Сорок девять христиан

В Халкидоне был языческий храм, посвящённый Аресу (Марсу). Для православных это означало поклонение не просто идолу, но обитавшему в нём бесу. В житии упоминается, что, гнушаясь богомерзким праздником, который хотел устроить проконсул в его честь, христиане скрывались и тайно, из опасения гнева властей, проводили службы истинному Богу, господу нашему Иисусу Христу. Но праздник в честь Ареса был, видимо, задуман и как своего рода провокация. Кто не пришёл к капищу и не принёс жертв, мог быть наказан только за это. Тем более что, скорее всего, этот человек был поклонником распятого, как это называли язычники.

Приск велел учинить строгий розыск тех, кто не пришёл на праздник. В некоем тайном месте и было обнаружено 49 приносивших молитвы христиан. Была среди них и Евфимия. Дом, где проходила служба, окружили, выломали двери, и всех находившихся там людей с насмешками приволокли к владыке Халкидона. Никто из них не стал скрывать своё вероисповедание. Ни угрозы страшными пытками, ни обещания славы и богатства за отречение от истинной веры не возымели действия. Всё, что он мог им предложить, эти люди уже давно отвергли во имя Христово. Поклониться твари вместо Творца для них было хуже смерти. Можно только предполагать, каким пыткам их подвергали целых 19 дней, но не совратился ни один человек. Во время последней встречи с ними, поняв бесполезность издевательств и уговоров, проконсул обратил внимание на Евфимию. Может быть, жалость закралась в сердце, а может, посчитал, что молодую девочку можно испугать и сломить, но Приск отделил её от остальных обречённых. Однако всесильный владыка провинции переоценил свои возможности.

На колесе

Пытаясь прельстить красавицу, он обещал ей такие дары, от которых, казалось, невозможно отказаться. Но девушка была тверда, сравнивая его со змием, сумевшим когда-то обольстить Еву. Разгневанный властитель велел приготовить «колесо». Наверное, ни один инквизитор позднейших времён не измыслил бы такого орудия пытки. Это было деревянное колесо с острыми ножами. К нему привязывали жертву и крутили. При этом с тела срезались целые куски плоти. Это и происходило с молодой христианкой. Но она не кричала от боли, а молилась Иисусу Христу. И чудовищное орудие остановилось. Никакие попытки прислужников не могли заставить его вращаться вновь. А святая великомученица Евфимия Всехвальная сошла с него совершенно невредимой, благодаря и хваля Бога.

И пламя не опалило

Что мог подумать язычник при виде такого чуда? Признать в этом действие Бога, которого молила о помощи и восхваляла девушка? К этому он был уже неспособен и, конечно, подумал о волшебстве. Даже всё, что произошло после этого, не убедило его в величии и благости Господа. Пламя в разожжённой по его приказу печи не устрашило отроковицу. Вспоминая в молитве, как Бог защитил от огня трёх отроков в Вавилоне, она без страха ждала, когда её бросят в пылающее жерло. Тех, кто должен был это сделать, звали Виктор и Сосфен. Намереваясь исполнить приказ, они сподобились увидеть в печи ангелов, которые «размётывали» огонь. После этого они не осмелились тронуть жертву гнева правителя. Даже после угроз в свой адрес не покорились, уверовав во Христа, и были заключены в темницу. Повеление исполнили другие, и тут же сгорели в вырвавшемся из печи пламени. А Евфимия стояла в огне невредимой и пела песнь во славу Господа.

Смерть во имя Господне

Много мучений придумал Приск для пленницы, которую считал волшебницей. Сломить её так и не удалось, а все пытки не причиняли ей вреда. Пила, которой её хотели перепилить, тупилась, змеи во рву, куда её бросили, не кусали, а выносили её на себе к берегу. Тогда повели мученицу в цирк, чтобы предать обычной для христиан казни, отдать на растерзание зверям. В молитве она просила Бога принять свою жертву и упокоить душу в селениях мучеников и святых. Львы и медведи, выпущенные на арену, лизали ноги той, которую должны были разорвать на части. Только одна небольшая рана кровоточила на её теле. Наконец Всевышний снизошёл к молитвам, и она умерла, доказав своей жизнью «немощь бесов и безумие мучителя». Тут же началось землетрясение. Языческие храмы и крепостные стены рушились, погребая под собой нечестивых. Все разбежались, а родители взяли дочь и похоронили неподалёку от города. Именно на том месте впоследствии возвели первый храм в честь святой.

На иконе – с крестом и свитком

Иконописных изображений Евфимии Всехвальной не так много. Самое раннее из известных датируется второй половиной XI века. Известен также диптих конца XI века, находящийся в монастыре великомученицы Екатерины. Ещё на одной синайской иконе Евфимия Всехвальная изображена вместе с великомученицей Мариной. Другие изображения святой находятся в храмах Каппадокии. Все они относятся ко времени ранней Византии. Древнейший текст с описанием её жизни и мученического подвига, чей автор известен, это «Слово на страдание вмц. Евфимии Всехвальной» митрополита Амасийского Астерия. Он упоминает об изображениях мучений святой. Их можно было увидеть в храме, который находился при её гробнице. Начиная с X века, её стали писать не только с крестом, но и со свитком в руке. Это связано с чудом, о котором пишет и святитель Димитрий Ростовский.

Посмертное чудо

В V веке по Рождестве Христовом в большую силу вошли монофизиты, отрицавшие человеческую природу Иисуса Христа. Для того чтобы точно сформулировать догмат, в Халкидоне был созван IV Вселенский собор. Ересь настолько утвердилась к тому времени, что существовала реальная опасность извращения истинной веры. Собралось 630 человек, которые представляли все поместные христианскиецеркви. Среди них были выдающиеся представители православия, впоследствии прославленные в лике святых. Но очень долгие прения так и не дали результата. Тогда Анатолий, патриарх Константинопольский, предложил, чтобы решение было предоставлено Духу Святому. Святая мученица, конечно, была его носительницей. Исповедание веры монофизитов и православных записали на двух свитках. Открыли гробницу святой, положили их на её груди, и в присутствии императора, которым был тогда Маркиан, закрыли, а рядом поставили стражу. Через три дня усиленного поста и молитв гробницу вскрыли. Монофизитское исповедание лежало в ногах святой, а истинное она держала в правой руке, которой и подала свиток патриарху. Таким образом еретики были посрамлены.

Почитание на Руси

Если говорить о Древней Руси, то предполагают, что изображение Евфимии Всехвальной было ещё в храме Святой Софии Киевской, а это первая половина XI века. Концом XV века датируется её образ в церкви Святого Симеона Богоприимца Звенигородского монастыря, что в Великом Новгороде. Со свитком – на иконе-таблетке начала XVI века, которая называется «Рождество Христово. Зачатие св. Иоанна Предтечи и св. Евфимия Всехвальная», она находится в том же городе на берегу озера Ильмень.

В изображении святой следовали византийской традиции. В Западной Европе она чаще предстаёт верующим юной девушкой, держащей в руках лилию, символизирующую непорочность, или пальмовую ветвь, которая является символом мученичества. Дополняют облик плащ и диадема на голове. Немало иконок святой сделал для паломников преподобный Паисий Святогорец. Он рассказывал о встрече с Евфимией одному своему гостю. Больше всего старец изумлялся, как такая хрупкая девчушка могла вытерпеть нечеловеческие муки. Она ответила. Сказала, что, если бы знала о славе, которая ожидает святых, молила бы о ещё больших мучениях.

Если просить с верой

Евфимия Всехвальная почиталась в Халкидоне, где и жила. Храм с её мощами стоял на том же месте, где святую похоронили родители после её смерти на арене римского цирка. В мраморной гробнице находился ковчег с мощами, а сбоку – небольшое отверстие. Каждый год в тот день, когда она пострадала за Христа, его открывали после Всенощной, и епископ вынимал оттуда сухую прежде губку, напитанную святой кровью. Она благоухала и исцеляла любые болезни. Известны многочисленные случаи, когда святая помогала больным, и в России. Почему-то принято считать, что у каждого святого своя «специализация». Но на самом-то деле они, живущие в славе Божией, могут вымолить у него для нас любую милость, если просить с верой. Чудотворная икона была обретена в одном из русских сёл в июле 1910 года. Люди, молившиеся ей, избавлялись от зубной боли, слепоты, она избавляла село и округу от дизентерии, которая в то время грозила смертью, а часто и была её причиной. Засуха стала причиной того, что местные жители стали требовать рытья колодца на месте обретения иконы. Сон о необходимости этого увидел один из крестьян. И только после того как требование было выполнено, погода наладилась.

Посмертные скитания Евфимии

Великомученицу не оставили в покое и после смерти. В VII веке Халкидон разграбили персы. После их ухода мощи из опасения, что это не последнее нападение, перевезли в Константинополь. Но и там они не обрели покоя. В эпоху иконоборчества в Византии (VII—начало IX веков) еретики боролись с почитанием не только самих икон, но и мощей святых. Мощи Евфимии Всехвальной были осквернены и выброшены в море. Чудесным образом ковчег подобрали проплывавшие мимо купцы, доставившие святыню на остров Лимнос. Они остались на этом клочке суши, построили на свои средства небольшую церковь и всю жизнь служили «своей» святой. Когда местный епископ хотел перенести святые останки в более подобающий для них храм, она сама воспротивилась этому, явившись ему во сне. Там они и находились, пока не закончилось владычество иконоборцев. Тогда мощи вернулись обратно в Константинополь. Сейчас это, как известно, Стамбул, а Халкидон стал частью мегаполиса. Но там и по сей день цел храм, который был выстроен неподалёку от места упокоения великомученицы. А люди, молящие о помощи, получают её, если действительно веруют в Иисуса Христа и мучеников, умерших во славу его.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2517608131549727168/

А вы знали об этом?

В Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе внезапно умер до её окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.

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